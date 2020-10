Thorsten Feldmann schießt VSV Wenden zum Pokalsieg

In einem packenden Finale war Thorsten Feldmann der Schütze des goldenen Tores. Unter dem Jubel seiner Mannschaftskollegen und der Fans am Schönauer Nocken nahm der Wendener Spielführer Peter Weingarten den Krombacher Pokal, das große Siegerglas, eine Kiste Pils und einen Ball von Jens Selter dem Vertreter der Krombacher Brauerei und Staffelleiter Thomas Will entgegen. Vor dem Finale wurde die Auslosung für die kommende Spielzeit vorgenommen.

VSV Wenden: Thomas Schneider; Peter Weingarten (Kapitän), Peter Stracke, Peter Ehmann, Bernd Stracke, Thorsten Feldmann, Uwe Neuser, Thomas Möllmann, Andrey Kremer. Trainer: Hubertus Ochel.

SG Serkenrode/Kückelheim: Andreas Hoberg, Andreas Schulte Pieper, Heinz Schmidt Holthöfer (Kapitän) Udo Arens, Ulrich Großkopf, Christian Rinscheid, Matthias Kremer,Uwe Friedrich, Jose Alves-Sera, Herbert Schmidt Holthöfer, Norbert Reuter, Rudolf Baust. - Schiedsrichter: Wolfgang Waßersleben, Dietmar Kaczmarek, Reinhard Reuter.

