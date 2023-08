Thorsten Voß und SF Möllmicke planen Großes

Möllmicke. Etwas Großartiges setzen Thorsten Voß und die SF Möllmicke am 2. September in die Tat um: Den Spendenlauf 5.0 zu Gunsten der ALS-Forschung.

Thorsten Voß, selbst an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankt, setzt sich seit Jahren mit aller Kraft und mit den unterschiedlichsten Aktionen dafür ein, dass die Arbeit der ALS-Forschung am Universitätsklinikum Mannheim unterstützt wird. Im Alter von 46 Jahren erhielt Thorsten Voß die Diagnose der schweren neurologischen und bislang unheilbaren Krankheit.

So hat Thorsten Voß die Spendeninitiative „Sternenlicht“ gegründet, um auf ALS aufmerksam zu machen und dazu beizutragen, dass zukünftig erkrankten Menschen und deren Angehörigen dieses große Leid gelindert wird. Mit dem Spendenlauf 5.0 geht Voß neue Wege und macht sich großer Motivation an diese Premiere heran. Dies ist eine Grundvoraussetzung bei diesem Krankheitsbild und der fortschreitenden Entwicklung.

Die Spenden des Laufes gehen am das Forschungsprojekt ALS-Genforschung nach Mannheim zu Professor Dr. Jochen Weißhaupt. Ab sofort ist die Anmeldung zum Spendenlauf unter als-spendeninitiative-sternenlicht.de/spendenlauf/und fc-moellmicke.de/als/möglich.

25 bis 40 ehrenamtliche Helfer

„Ich werde mit meinem Rollator den Sternenlicht-Spendenlauf 5.0 und mit Hilfe meiner Physiotherapeuten eröffnen, dafür möchte ich mental stark sein“, so der Wunsch von Thorsten Voß. Dass die Sportvereine im Wendener Land ein großes Herz haben, zeigt dieser Sternenlicht-Spendenlauf eindrucksvoll. „Thorsten Voß, der an dieser unheilbaren Krankheit leidet, ist auf uns zu gekommen und hat nachgefragt, ob wir als Verein ein solches Vorhaben unterstützen können. Von unserem Klub gab es eine sofortige Zusage“, sagte Daniel Henne, der 1. Vorsitzende des FC Möllmicke. Dies betrifft die Organisation, die Verpflegung und die Werbung für dieses Event. Henne: „Unser Verein hat mit seinem vielen Helfern die Man-Power, die Infrastruktur und die Kanäle, um einen solchen Spendenlauf zu organisieren und somit ein großes erfolgreiches Event zu Gunsten der ALS Spendeninitiative Sternenlicht auf die Beine zu stellen.“

Aus einer Anfrage wurde ein Gespräch von fast einer Stunde. Heraus kam diese Premiere, die Thorsten Voß ins Leben gerufen hat. Anlass war sein 50. Geburtstag. „Ich habe festgestellt, dass die Krankheit fortschreitet“, weiß Thorsten Voß zu berichten, „ich erlebe diesen Verlauf täglich, das heißt Kraftverluste in Händen der Feinmotorik, Armen und Beinen. Dennoch muss man sich dem Krankheitsverlauf stellen.“

Gemeinsam mit der ALS Spendeninitiative Sternenlicht wird der Lauf am Samstag den 2. September organisiert von 10 Uhr bis 17 Uhr am Schulzentrum der Sportanlage, wo der FC Mölllmicke seine Fußballspiele austrägt. Alle hoffen auf einen schönen Sporttag oberhalb von Wenden. „Es sind alle aufgerufen, mitzumachen. Egal ob mit Gehhilfen, Rollstuhl oder Rollator. Als eine Aktion einer Gruppe oder einer Mannschaft. Ob Alt oder Jung ganz egal. Es lohnt sich auf jeden Fall am Schulzentrum zu unterstützen“, sagen Thorsten Voß und Daniel Voß gemeinsam.

Es werden 25 bis 40 ehrenamtliche Helfer je nach Größe im Einsatz sein. „Grundlegend haben wir als Verein die Einstellung dass wir der Gesellschaft etwas zurück geben. Es erfolgte sofort eine spontane Zusage ohne Wenn und Aber durch den Vorstand“, bekräftigte Daniel Henne, „denn nicht nur der Fußball steht bei uns im Mittelpunkt. Diese Aktion ist mehr als ein 1:0 am Sonntag auf dem Platz. Es ist für uns wie für Thorsten Voß eine Herzensangelegenheit. Thorsten Voß ist ein großes Vorbild, was den Kampf gegen diese Krankheit betrifft.“

Musik ist Voß’ Welt

Aufgeben ist für ihn keine Option. Henne: „Thorsten ist nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden hat gekämpft für das Ziel, an das er glaubt.“ Apropos Öffentlichkeitsarbeit: Die Werbeagentur „ Klappstuhl“ von Manuel Fahl aus Wenden stellt die Banner und Werbeplakate her.

Hier ist die Wendener Kärmetze am kommenden Wochenende natürlich ein guter Multiplikator. „Es wird eine musikalische Umrahmung mit Blasmusik und einer Cover-Band geben,“ sagte Thorsten Voß, „die Blasmusik ist und war meine Welt, denn ich war als Saxofonist, Klarinettist und Sänger im Einsatz. Wenn es möglich ist, gehe heute noch zu Konzerten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe