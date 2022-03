Ticker: Immer mehr Spielabsagen nach Karnevalswochenende

Kreis Olpe. Die Zahl der Spielausfälle am kommenden Wochenende steigt. In unserem Überblick halten wir euch auf dem aktuellen Stand.

Das Karnevalswochenende haben einige Fußballer aus dem Kreis Olpe offensichtlich nicht gut verkraftet, denn die Zahl der coronabedingten Spielabsagen am Wochenende steigt. Diese Übersicht werden wir im Verlauf des Tages weiter aktualisieren, sobald neue Ausfälle bekannt sind.

Westfalenliga 2

Hier fällt das Spiel zwischen dem FC Brünninghausen und Westfalia Wickede aus. Die Partien der heimischen Vereine sind - Stand Freitagmorgen - noch nicht gefährdet. Der FSV Gerlingen reist zum Tabellenzweiten DSC Wanne-Eickel, der FC Lennestadt zu YEG Hassel.

Landesliga 2

Bereits zwei Spiele mit Olper Beteiligung sind abgesagt worden. „Jetzt hat es uns auch erwischt“, kommentierte Florian Halbe, Geschäftsführer von Rot-Weiß Hünsborn die Situation im Verein. Da drei Spieler einen positiven Test vorgelegt haben, wird das Auswärtsspiel beim Tabellenführer SC Obersprockhövel ausfallen.

Auch das für Sonntag in Schönau Landesliga-Spiel VSV Wenden gegen RW Erlinghausen fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Den VSV Wenden hat es erwischt. „Wir hatten letzte Woche gegen Olpe schon Probleme, eine Mannschaft zusammen zu bekommen. In dieser Woche sind noch drei Corona-Fälle dazu gekommen. Es sind nicht nur Spieler, sondern auch Leute im Umfeld betroffen“, berichtete VSV-Geschäftsführer Kemal Topal. Damit steigt die Zahl der Nachholspiele des VSV Wenden auf zwei.

Am 13. Februar war bereits das Heimspiel gegen RW Lüdenscheid wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen. „Jetzt wird es allmählich auch wieder mit Terminen eng. Gerade für Erlinghausen ist es ja nicht so einfach mal eben in der Woche zu kommen“, so Kemal Topal. Auch in der kommenden Woche dürfen die VSV-Kicker zuhause bleiben. Dann aber nicht wegen Corona. Denn dann hat der VSV Wenden wie der SC Drolshagen spielfrei. Das Kreisliga B-Spiel des VSV Wenden II gegen Schlusslicht SV Listerscheid soll aber wie geplant am Sonntag um 12.30 Uhr in Schönau angepfiffen werden.

Bezirksliga 4

Die Corona-Pandemie diktiert weiterhin den Spielplan in den heimischen Fußball-Ligen. Das betrifft auch die Bezirksliga 4, die lange Zeit von Absagen verschont geblieben ist. So gibt es bei der SG Serkenrode/Fretter nach dem „Karnevals-Wochenende“ fünf Coronafälle, die nun zur Absage des Spiels gegen die SG Winterberg/Züschen geführt haben.

Bereits vorher abgesagt wurde von Staffelleiter Dirk Potthöfer die Partie zwischen GW Allagen und dem Tabellenletzten TuS Rumbeck. Nach Auskunft von Potthöfer sind beim Schlusslicht Rumbeck mindestens drei immunisierte Spieler coronapositiv. GW Allagen hat zuletzt am 13. Februar, also vor etwa drei Wochen, in der Liga ein Punktspiel bestritten.

Bezirksliga 5

In der Bezirksliga 5 fällt das Kreisduell zwischen dem SC LWL 05 und dem VfR Rüblinghausen aus. „Wir haben drei positive Fälle, deshalb haben wir das Spiel abgesagt“, erklärt Thomas Rinscheid, Sportlicher Leiter des SC LWL. Am Mittwochabend haben die Verantwortlichen Staffelleiter Mustapha Tekir (Herscheid) über die Fälle informiert und die positiven Tests zugeschickt.

„Bislang haben wir ja Glück gehabt und sind gut durch die Pandemie gekommen. Aber es trifft ja derzeit jeden mal. Wichtig ist nur, dass es nicht die ganze Mannschaft auf einmal trifft“, betont Thomas Rinscheid. Nachholtermin steht noch nicht fest. Kurios: Bereits das Hinspiel musste verlegt werden, weil damals der VfR Rüblinghausen von mehreren Coronafällen betroffen war.

Kreisliga B

Zwei Spiele sind in der Kreisliga B bislang coronabedingt abgesagt worden. Nachholtermine muss Staffelleiter Wolfgang Lemme für die Partien des SC Drolshagen II gegen den SV Brachthausen/Wirme und Vatanspor Meggen gegen FSV Helden finden.

Kreisliga D2

In der vierten Kreisliga haben die Spieler der SG L.O.K. II und Grün-Weiß Elben II ein spielfreies Wochenende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe