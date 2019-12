Wenden. Tim-Arne Sidenstein, Läufer der SG Wenden, war in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts der Sprung in die deutsche Spitzenklasse gelungen.

Tim-Arne Sidenstein: SG Wenden war meine beste Entscheidung

Er wurde vier Mal Deutscher Meister mit der Mannschaft der SG Wenden im Halbmarathon und im Cross. Bei den Deutschen Meisterschaften 2014 belegte er den 4. Platz über 10.000 Meter und kratzte mit 29:03 Minuten an der 28er-Marke. Dazu kamen weitere Top-Ten-Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter, im Halbmarathon und im Cross. Schließlich kamen nahezu 50 westfälische und westdeutsche Meistertitel.

Heute ist Tim-Arne Sidenstein in Mayen in der Eifel zu Hause. Wir fragten nach beim „Bachelor of Science im Bereich Lebensmitteltechnologie und -Management mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung“.

Frage: Herr Sidenstein, Sie sind im Alter von 25 Jahren als Athlet der SG Wenden die schnellste Zeit über 10 000 Meter gelaufen, die je ein Läufer aus dem Kreis Olpe geschafft hat. Seit einigen Jahren ist es zumindest in unserer Region ruhiger um Sie geworden. Haben Sie klammheimlich Ihre Karriere beendet?

Tim-Arne Sidenstein: Nein, das kann man so nicht sagen, auch wenn meine letzten Wettkämpfe für die SG Wenden schon etwas länger zurückliegen. Zwar bin ich 2018 nochmal in Niederfischbach gelaufen, meine ernsthafte Leistungssportzeit liegt aber deutlich länger zurück und fiel in die Phase meiner beruflichen Aus- und Weiterbildung, so zwischen 2010 und 2015.

Sie sind ja bei der SG Wenden gleich mit Top-Zeiten aufgefallen. Erzählen Sie doch erstmal von Ihrem sportlichen Werdegang...

Meine Anfänge liegen im örtlichen Turnverein TV Ober-Rödgen und später dann bei der LAG Siegen. Dort war ich in der allgemeinen Leichtathletikgruppe, ohne relevante Wettkämpfe zu bestreiten. Es fiel auf, dass ich wohl nur für die Langstrecken recht talentiert bin….

...Zwischenfrage: das Talent haben Sie wohl von Ihrem Vater…?

Auf jeden Fall. Meine Eltern waren beide talentierte Läufer. So ist mein Vater mit seiner 10.000-Meter-Zeit nahe der 30-Minutengrenze ebenfalls schnell unterwegs gewesen.

Zurück zu Ihrem Werdegang…

Nach meiner Zeit bei der LAG habe ich im Trikot des ASC Weißbachtal von 2002 bis 2007 vor allem am Ausdauercup teilgenommen. In diese Zeit fiel auch mein Realschulabschluss, dem dann meine Ausbildung zum Konditor 2008 folgte.

Aber deutsche Spitzenzeiten erreicht man ja nicht nur durch Läufe im Ausdauercup?

Nein, sicher nicht. Die hatte ich noch gar nicht so im Sinn. Nachdem ich knapp zwei Jahre nur Rad gefahren bin und mich ans Arbeitsleben gewöhnt hatte, wollte ich wieder etwas Sport machen. Es ging mir nur darum zu laufen, und zwar in einer großen Gruppe mit vielen Gleichgesinnten und jeder Menge Spaß. Das Thema Leistungssport war zu der Zeit kein Thema. Eher ein netter Nebeneffekt.

Die Gleichgesinnten fanden Sie bei der SG Wenden. Wer hat Ihnen denn den Verein empfohlen?

Durch meinen Vater bestand natürlich eine gewisse Bindung ins Sauerland. 2007, Anfang August, habe ich dann einmal bei Egon Bröcher angerufen. Das erste Training ist aber leider ins Wasser gefallen weil in Wenden Kirmes war. So bin ich dann erst etwas später zu meinem ersten Training gekommen.

Parallel zu Ihrer sportlich besten Zeit fiel dann auch die berufliche Weiterbildung…

Genau. 2011 absolvierte ich den betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Teil der Meisterprüfung in Olpe an der Bäckerfachschule. Das war das Jahr, in dem wir zum ersten Mal Deutscher Mannschaftsmeister im Halbmarathon in Griesheim wurden. Und zwei Jahre später folgten der fachspezifische theoretische und praktische Teil der Meisterprüfung in Köln Im selben Jahr belegte ich dann bei der DM im Halbmarathon in Refrath Platz 5 im Einzel. Seit 2015 bin ich Produktentwickler bei Griesson-deBeukelaer in Polch. Zuerst als klassischer Entwickler, heute als Teamleiter. Natürlich gibt es im Beruf keinen Stillstand. 2017 konnte ich den Förderpreis der Stiftung Goldener Zuckerhut gewinnen und gleichzeitig begann ich ein Fernstudium im Bereich der Lebensmitteltechnologie und Management an der FH Riedlingen. Nächstes Ziel ist dann der erfolgreiche Abschluss meines Studiums.

Gibt es denn noch sportliche Ziele, eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb?

Sage niemals nie. Ich möchte aber nur Wettkämpfe laufen, wenn ich mich auch in guter Form fühle. Das heißt nicht, dass ich nur laufen will, wenn ich vorne mitrennen kann. Es entspricht aber nicht meiner eigenen Erwartung, mit zwei bis drei Trainingseinheiten in der Woche Wettkämpfe zu laufen. Ich muss auch zugeben, dass ich es momentan sehr genieße, Sport als Ausgleich zu praktizieren - ohne Leistungsdruck. Nach einem stressigen Arbeitstag mit dem Fahrrad von Polch nach Mayen nach Hause zu fahren, Entfernung etwa zehn Kilometer, oder mit meinem Kollegen eine Runde zu drehen, um für das nächste Rad-am-Ring-Event zu trainieren, macht mir riesig Spaß. Ich mache weiterhin fast täglich Sport, denn das gehört einfach für mich dazu.

Können Sie auf eine Zeit bei der SG Wenden zurückblicken ohne Enttäuschungen, ohne zwischenzeitliche Rückschläge?

Natürlich lief nicht alles glatt ab. Vor allem das erste ECCC-Rennen (Europapokal der nationalen Cross-Mannschaftsmeister, d. Red.) in Spanien. Ich hatte mir sehr viel vorgenommen und war eigentlich auch in guter Form, aber das Rennen musste ich dann aufgeben, weil ich akute Magenprobleme hatte. In dem Rennen ist es besonders bitter gewesen, weil es bei uns im Cross eigentlich primär um das Team geht. Das Team im Stich zu lassen war wirklich ein bitteres Gefühl. Bei den Einzel-Rennen war es, denke ich, die U23 DM in Bremen über 5000 Meter - auch dort hatte ich hohe Erwartungen an mich selbst und war am Ende im hinteren Mittelfeld.

Sind Sie körperlich unbeschadet durchgekommen, keine Verletzungen?

Auch das gehört leider dazu. Seit 2015 ist eigentlich immer irgendetwas. Zumeist macht mir das linke Knie Sorgen, wo ich auch lange in Behandlung war. Und gerade erhole ich mich von einem doppelten Beckenbruch, den ich mir beim MTB-Fahren zugezogen habe. Man muss aber auch ehrlich sein, dass ich durch Beruf und Studium nicht genügend Aufwand betreiben kann, um fit für ambitioniertes Laufen zu sein. Wenn einem die Zeit fehlt, spart man zuerst beim Dehnen, den Stabis und den regenerativen Läufen. Das erhöht dann auch einfach das Risiko für Verletzungen.

Sie sind jetzt 30 Jahre alt. Denken Sie schon mal an Altersklassensport beziehungsweise Senioren-Meisterschaften?

Ganz klares Nein. Ich glaube, die Deutschen Meisterschaften der Senioren starten auch erst bei der M35. Ich denke, diese Frage würde ich mir aber auch erst ernsthaft stellen, wenn ich wieder Wettkämpfe ambitioniert laufen kann. Vorher ist dies erstmal kein Thema.

Welches Fazit ziehen Sie nach Ihrer bisherigen Karriere?

Der Wechsel nach Wenden, durch den ich in den Leistungssport gerutscht bin, war eine meiner besten und prägendsten Entscheidungen meines Lebens. Die Freunde, die ich so gefunden habe und die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, sind phänomenal. Und die Rennen, wie der ECCC in der Türkei oder das Einladungsrennen in Marrakesch, werde ich wohl niemals vergessen.

Info: Tim-Arne Sidenstein





Persönliche Bestleistungen und Top-Erfolge: 800 Meter 1:54,67 Minuten 2012, 1500 Meter 3:52,41 2012, 3000 Meter 8:22,09 2014, 5000 Meter 14:12,54 2014, 10.000 Meter 29:03,052014, 10 Kilometer 29:50 Minuten 2014, Halbmarathon 1:06:36 Stunden 2013.

Deutscher Meister: 2011 und 2012 Halbmarathon Mannschaft (SG Wenden), 2014 und 2015 Cross Mannschaft (SG Wenden). Einzel: 2013 in Refrath, Halbmarathon Platz 51:06:36 Stunden, 2014 in Ohrdruf 10.000 Meter Platz 4 in 29:03,05 Minuten.