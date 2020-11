Timo Halbes Traumtor hatte alles, bloß keinen, der es filmt

Beide Stürmer erzielten bereits elf Saison-Tore in der Fußball-Kreisliga A. Wir haben mit beiden gesprochen. In dieser Folge ist Timo Halbe an der Reihe.

Jeder Fußballer, jeder Stürmer, hat dieses eine, dieses schönste Tor, an das er immer zurückdenkt, egal wie lange es her ist. Das ist bei Timo Halbe nichts anders. Er erzielte diesen speziellen Treffer im Trikot des Hützemerter SV, der an diesem Tag zum Bezirksligaspiel beim VfL Klafeld/Geisweid gastierte. Timo Halbe erzählte: „Ich sah die Flanke kommen und traf den Ball, halb mit Seitfallzieher, halb mit Fallrückzieher. Der schlug genau oben im Winkel ein. Das war eines meiner schönsten Tore“.

Dem Tor fehlte es an nichts, es war perfekt. Bis auf ein Detail, das sich aber nicht auf dem Feld zutrug, sondern außerhalb. „Einer unserer Zuschauer filmte fast alle unsere Spiele. Als ich das Tor schoss, habe ich mich kurz umgeschaut, ob er mit der Kamera da war. Ich habe ihn aber nicht entdeckt. Ausgerechnet an diesem Tag war er nicht vor Ort“, bedauerte Halbe und schmunzelte dann doch: „Das sind die Tore, von denen man selber berichtet, und dann glaubt einem das keiner, weil es keine Aufnahme davon gibt“.

Gute Zulieferer

Aber es soll hier nicht um ein einzelnes Tor gehen, sondern um eine Torquote. Und die ist im Falle Timo Halbe bislang beachtlich. Elf Mal traf er in den bisherigen neun Saisonspielen 2020/21, das ist eine Quote von 1,22. Grob gesagt: Von einem Wert über 1,0 träumen die allermeisten Stürmer, egal ob im Profi- oder im Amateurfußball.

Timo Halbe selbst hängt seinen persönlichen Erfolg nicht allzu hoch. „Ich mache diese Leistung nicht alleine an mir fest. Ich versuche – um eine Floskel zu gebrauchen - einfach nur, da vorn die Tore zu machen. Daran wird man gemessen. Das ist meine Aufgabe“.

Viele erfolgreiche Stürmer verweisen auf Mitspieler, denen sie die Torquote zu verdanken haben, die ihre Angreifer mustergültig, regelmäßig und kontinuierlich mit guten Bällen füttern. In seinem Falle gebe es mehrere gute, zentrale Zulieferer, sagt Timo Halbe. „Was das angeht, sind wir sehr gut aufgestellt“. Er nannte Philipp Glasbrenner, van der Steen, Raphael Eich, den er schon ein paar Jahre länger kennt. Dazu sind vor der Saison Leute aus der Zweiten hochgekommen, die die Außenbahn bekleiden, die auch schon viel dafür getan haben, dass es in dieser Saison so gut klappt. „Sie haben sich sehr gut eingefügt. Gerade in der Zeit, als wir wenig Personal hatten, als sie sich vom Kreisliga C-Niveau auf Kreisliga A-Niveau hoch arbeiten mussten“.

Vier Tore gegen Elspe

Auffällig ist, das weder Timo Halbe noch Björn Daginnus einer Topmannschaft angehören. Die SG Hützemert/Schreibershof ist Siebter. „Leider“, sagte Timo Halbe, „nachdem wir gegen Ostentrop/Schönholthausen zuletzt noch eine klar Niederlage bekommen haben“. 1:5 hieß es an der „Koltermecke“.

Halbes Torzahl habe auch viel mit der Art und Weise zu tun, die man spielt, erklärte der Stürmer selbst. „Bei uns ist natürlich viel darauf ausgelegt, dass wir mit hohen Bällen vorn in die Spitze spielen, wo ich dann mit der Präsenz vielleicht ein bisschen besser da bin“. Sein Blick geht hinüber nach Elben: „So wie ich Björn Daginnus kenne, ist er auch ein robuster Stürmer, der die Bälle gut festmachen kann. Ich denke, dass da beide Mannschaften, sowohl Elben als auch unsere, den Stürmern da sehr entgegenkommen“. Das liege auch an den Verhältnissen. Timo Halbe: „Wenn ich uns vergleiche mit Heggen oder Dahl/Friedrichsthal: Da ist die Offensive doch breiter aufgestellt und sind die Tore auf mehr Leute verteilt. Bei uns ist das Spiel sehr auf mich zugeschnitten“.

Gab es eigentlich in dieser - zugegebenermaßen kurzen - Saison schon das eine Spiel, das Spiel des Timo Halbe? „Wenn wir bei dieser Saison bleiben, war das von den Toren her das gegen Elspe“, antwortete der Hützemerter. Beim 6:3 traf er vier Mal. Über seine Laufbahn sieht er jede Menge interessanter Spiele, natürlich in erster Linie die Derbys mit Ottfingen oder Wenden.

Aber es ist ein ganz anderes Derby, das in seinem Gedächtnis haften geblieben ist, das mit dem Hützemerter SV gegen den SC Drolshagen. Und zwar deshalb, weil er genau in diesem Spiel sein erstes Tor im Seniorenbereich überhaupt erzielt hat. Das ist ja mal ein Einstand. Er erinnerte sich genau: „Es war ein Donnerstagabend-Spiel, und am Ende haben wir 5:1 gewonnen. Das war schon ein Tor, an dass ich mich sehr gerne zurück erinnere“.

Erstaunlich: Nie Landesliga

In Wenden und Ottfingen hat Timo Halbe höherklassig gespielt, er verrät aber Erstaunliches angesichts seiner Klasse: „Nein, leider nie in der Landesliga. Das Höchste war Bezirksliga“. Das ändert aber nichts daran, dass er bei Hützemert/Schreibershof Führungsspieler ist. Dem widersprach er auch nicht, wie auch als Spielender Co-Trainer.. „Ich entziehe mich der Verantwortung nicht. Ich möchte der Mannschaft, die hauptsächlich aus den starken Jahrgängen 1995 oder 1996 besteht, helfen.“ Und das nicht „nur“ mit seinen vielen Toren.

Nächste Folge: Björn Daginnus, Torjäger von Grün-Weiß Elben