Zehn Spiele, zehn Siege. Das ist die imponierende Bilanz des SV Rahrbachtal zum Saisonstart. Keine Frage, dass die Mannschaft von Trainer Venhar Bivolaku mit 30 Punkten auf Platz eins der Kreisliga B thront.

Vor allem die Tordifferenz spiegelt die Stärke der Rahrbachtaler wider. Mit 52 Toren hat der Spitzenreiter mit Abstand die meisten Tore erzielt. Maßgeblich dafür verantwortlich sind Moritz Färber und Steven Weiskirch, die mit 14 bzw. zwölf Toren die Hälfte aller Tore geschossen haben und gemeinsam an der Spitze der Torjägerliste stehen.

„Die beiden zählen sicherlich zu den talentiertesten Stürmern im Kreis Olpe. Aufgrund dessen, dass sie eine unterschiedliche Spielanlage haben, passen sie optimal zusammen. Moritz braucht den Raum und die Tiefe. Stevens Stärke ist das Dribbling im engen Raum. Einen guten und präzisen Torabschluss besitzen beide. Neben den außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten wären beide für jede Mannschaft ebenfalls menschlich ein Top-Gewinn“, lobt Franz Vetter, von 2012 bis Sommer 2020 Trainer des SV Rahrbachtal, seine beiden ehemaligen Schützlinge.

Breiter und kompakter aufgestellt

In dieser Saison soll es unter Franz Vetters Nachfolger Venhar Bivolaku mit dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A nach vier Jahren klappen. Die beiden SVR-Torjäger sind zuversichtlich, warnen aber auch vor davor, die Zügel schleifen zu lassen. „Natürlich sind wir sehr optimistisch. Wir haben aber auch starke Konkurrenten. Ich hoffe, dass die Saison trotz Corona beendet werden kann und wir dann im nächsten Jahr in der Kreisliga A spielen. Wir haben mit zehn Siegen aus zehn Spielen einen perfekten Start gehabt. Ich hoffe, dass wir diese Siegesserie nach der Corona-Pause fortführen können“, sagt Steven Weiskirch. Moritz Färber fügt hinzu: „Die Liga hat natürlich durch die Auf- und Abstiegsregelung an Qualität verloren. Dennoch stellen die vielen Spiele eine große Herausforderung dar, weil jeder Ausrutscher bestraft wird und zudem unklar ist, wie viele Spieltage am Ende überhaupt absolviert werden. Wir wollen nach dem tollen Saisonstart natürlich dranbleiben.“

Die Karten in dieser Saison seien aber besser, als in den vergangenen Jahren, als das Team mehrfach haarscharf am Aufstieg vorbei schrammte. Moritz Färber: „Die Stärke von uns ist seit Jahren unsere Durchschlagskraft und Schnelligkeit nach vorne. Allerdings hatten wir Schwierigkeiten, das auch in jedem Spiel zu bestätigen. In dieser Saison sind wir jedoch – nicht zuletzt durch unseren Spielertrainer Venhar Bivolaku - breiter und kompakter aufgestellt, so dass wir wenig anbrennen lassen. Zudem sind wir eine eingeschworene Truppe und unternehmen auch sehr viel privat miteinander.“

Dem schließt sich Steven Weiskirch an: „Wir sind auf allen Positionen mehrfach sehr gut besetzt, so dass unser Spiel auch durch Einwechslungen oder Startelf-Umstellungen keinerlei Qualität verliert. Dazu kommt der wahnsinnig gute Zusammenhalt in der Mannschaft.“

Dabei lief der Saisonstart für die beiden Top-Torjäger nicht nur reibungslos. „Nach dem siebten Spieltag musste ich leider dem strammen Programm Tribut zollen und fiel mit einem Muskelfaserriss aus“, berichtet Moritz Färber. Auch Steven Weiskirch erwischte es: „Leider habe ich aufgrund eines Außenbandrisses die komplette Vorbereitung verpasst, so dass ich erst vor dem ersten Meisterschaftsspiel wieder ins Training starten konnte.“

Trotzdem klappte es bis zum erneuten Lockdown prima. Ein Erfolgsgeheimnis der beiden: Steven Weiskirch und Moritz Färber spielten schon in der Jugend zusammen und kennen daher ihre jeweiligen Stärken und Schwächen ganz genau. „Steven steht quasi immer richtig. Er ist nur schwer vom Ball zu trennen und macht aus unmöglichen Situationen irgendwie doch ein Tor“, lobt Moritz Färber seinen kongenialen Sturmpartner. „Über die Jahre lernt man sich einfach sehr gut kennen. Vor allem wenn man größtenteils im gleichen Bereich gespielt hat und sich die Tore gegenseitig auflegt.“

Steven Weiskirch gibt das Kompliment zurück: „Moi ist einfach ein sehr spielstarker und intelligenter Fußballer, der Spiele auch alleine entscheiden kann. Seine Schnelligkeit und Treffsicherheit machen ihn auf dem Platz zu einem nicht ersetzbaren Teil der Mannschaft. Aber auch neben dem Platz ist er unverzichtbar für den Zusammenhalt in der Truppe. Wir haben in der Jugend viele Jahre als Sturmduo zusammengespielt, so dass man die Spielweise des anderen verständlicherweise fast schon besser kennt, als die eigenen.“

Erfolgreiche Väter

Neben dem Talent spielte auch das „Fußball-Gen“, sprich die Väter eine wichtige Rolle. Steven Weiskirchs Vater Helmut schaffte als Kapitän mit RW Lennestadt 1986 und 1987 den Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga. Bis zum Sommer 2020 war er 15 Jahre lang Sportlicher Leiter des SV Rahrbachtal. „Mein Vater ist definitiv der wichtigste Bestandteil meiner Karriere. Er hat mir das Fußballspielen beigebracht und mich in all‘ den Jahren begleitet. Auf jeden Fall war es etwas sehr Besonderes, dass er Sportlicher Leiter war, da seine Ansprachen mich noch einmal mehr berührten. Im Hause Weiskirch ist Fußball immer Thema, so dass die Gespräche nach den Spielen natürlich weitergeführt wurden.“

Moritz Färbers Vater Michael spielte in den 1980ern beim FC Kirchhundem in der Bezirksliga und war nicht nur wegen seines Kopfballtors zum 1:0-Sieg im entscheiden letzten Spiel gegen den schon feststehenden Meister VSV Wenden II maßgeblich für den Aufstieg des SV Rahrbachtal in die Kreisliga A 1992 verantwortlich. „Von meinem Vater habe ich sicherlich die Schnelligkeit geerbt. Zudem ist er ein sehr guter Ansprechpartner. Das gilt auch für meinen Bruder Felix, der bei uns im Mittelfeld spielt. Wir unterhalten uns viel über die Spiele. Und wenn einer von uns mal unnötig um gegrätscht wird, ist der andere immer direkt zur Stelle“, lacht Moritz Färber.

Guter Trainer und Freund Franz Vetter

Ein ganz wichtiger Faktor in ihren Karrieren war auch Ex-Trainer Franz Vetter. „Von allen Trainern - ausgenommen natürlich mein Vater - hat mich Franz Vetter besonders geprägt. Unter ihm habe ich nicht nur meine erste Saison im Seniorenbereich gespielt, sondern auch diverse Erfolge gefeiert und Misserfolge durchgestanden. Franz ist ein wahnsinnig guter Trainer und Freund“, sagt Steven Weiskirch.

„Da stimme ich Steven voll und ganz zu“, ergänzt Moritz Färber, „Franz ist vor allem für junge Spieler ein echter Gewinn und eine wichtige Bezugsperson. Die Zeit mit ihm hätte ich gerne mit einem Aufstieg gekrönt.“

Während Steven Weiskirch, Student in Siegen und in Attendorn als Steuerfachangestellter tätig, immer beim SV Rahrbachtal spielte, kickte Moritz Färber – neben einem Jahr beim Bonner SC (Saison 2017/18) – vier Jahre in der Jugend beim FC Lennestadt. Da stellt sich die Frage: Warum hat er es nicht in der Westfalen- oder Landesliga beim FCL probiert? Moritz Färber: „Durch meinen studienbedingten Umzug nach Bonn konnte ich nicht mehr regelmäßig trainieren. Somit hat es keinen Sinn gemacht, die Chance im Seniorenbereich beim FCL zu suchen, obwohl ich es sehr gerne versucht hätte. Das Medizin-Studium genießt seit Anfang an Priorität. Deshalb musste ich Abstriche beim Fußball machen.“

Reiz ist da, höherklassig zu spielen

Auf die Frage, ob es Anfragen höherklassiger Klubs vorliegen, antwortet Moritz Färber: „Die gibt es. Ich habe aber noch kein vernünftiges Argument, außer der höheren Liga, gehört, was gegen Rahrbachtal und für andere Vereine spricht.“ Steven Weiskirch kann sich einen Wechsel in der Zukunft vorstellen: „Ja, Anfragen gab es. Und es wäre gelogen, wenn der Reiz nicht da wäre, höherklassig zu spielen.“

Das ist Zukunftsmusik. Zunächst soll der Aufstieg in die Kreisliga A her. Und wer von beiden wird Torschützenkönig? „Ich würde mich am meisten freuen, wenn wir die Doppelführung in der Torjägerliste bis zum Ende halten können. Wer dann von uns auf Platz eins und zwei steht, ist für mich nebensächlich“, antwortet Steven Weiskirch. Moritz Färber stimmt dem zu: „Ich möchte nächste Saison mit Rahrbachtal eine Liga höher spielen. Das Andere ist mir herzlich egal.“