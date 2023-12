Torwart Herbrechter lässt Dünschede triumphieren

Attendorn Die SF Dünschede laden zum Attendorner Stadtpokalturnier ein. Da werden Erinnerungen wach...

Viele Jahre gehörte Bruno Kirchhoff zum lebenden Inventar des Attendorner Sparkassen-Hallenfußball-Cups: als strenger Hallenwart in der Rundturnhalle und als fleißiger Losverkäufer für die Tombola seiner Sportfreunde Dünschede. Aus gesundheitlichen Gründen kann der langjährige Schiedsrichter die Spiele beim prestigeträchtigen Stadtpokal nicht mehr verfolgen. Vertreten wird die Familie Kirchhoff durch Sohn Thomas, ehemaliger Spieler und inzwischen wieder Vorstandsmitglied der Sportfreunde. Der Verein aus dem Repetal, der in der Kreisliga B als Tabellenzweiter auf Aufstiegskurs liegt, ist am Freitag und Samstag Ausrichter des Budenzaubers, der in der Hansestadt traditionell zwischen den Tagen auf dem Programm steht.

Thomas Kirchhoff kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als sein Verein unter den Trainern „Mimi“ Dinter, dem viel zu früh verstorbenen Dieter Görke, Oliver Kalisch oder Jörg Hildebrandt regelmäßig im Finale um den Hallencup vertreten war und den Stadtpokal mehrfach nach Dünschede holte. Der letzte Turniersieg liegt aber schon einige Jahre zurück. Für unsere Zeitung hat Kirchhoff bei seinen ehemaligen Mannschaftskollegen nachgefragt und ist dabei auf den WP-Bericht vom 30. Dezember 2009 gestoßen.

Unter der Überschrift „Torwart Herbrechter schießt Dünschede zum größten Triumph“ heißt es dort: „In einem hektischen und emotionsgeladenen Endspiel gegen den SV 04 Attendorn holten sich die Dünschede durch einen spektakulären Treffer ihres Torwarts Stefan Herbrechter den Sparkassen-Hallenfußball-Pokal 2009.

Sechs Sekunden vor Spielende führte der SV 04 Attendorn noch mit 2:1 und war dem Gewinn des Stadtpokals mehr als nahe. Das Freistoßtor von Sportfreunde-Torwart Stefan Herbrechter machte den Hansestädtern aber alle Träume zunichte. Herbrechter nahm sich ein Herz und verwandelte zum 2:2 und zur darauf folgenden Verlängerung. An diesem Treffer erregten sich die Gemüter auf dem Spielfeld und auf den Rängen so sehr, dass nach dem Spiel Ordnungskräfte eingreifen mussten, um den „Normalzustand“ wieder herzustellen. Viele Zuschauer und einige Attendorner Spieler meinten, das Leder wäre ohne Berührung eines Spielers ins Tor eingeschlagen.“

Im entscheidenden Neunmeterschießen behielt Petros Kominos die Nerven und sicherte Dünschede den Sparkassen-Hallenfußball-Cup 2009. Der Attendorner Trainer hieß damals „Effe“ Korte, die Siegerehrung nahm der neue Bürgermeister Wolfgang Hilleke vor.

Seitdem hat sich nicht nur auf dem Hallenparkett einiges geändert. Stefan Herbrechter sitzt als Jugendvorsitzender im Vorstand des SV 04. Als Seriensieger hat der SV 04 Attendorn den langjährigen Rivalen SF Dünschede abgelöst. In die Siegerliste konnten sich in den letzten Jahren auch der Sportclub LWL 05 und der SV Türk Attendorn eintragen. Ihr Comeback auf dem Hallenboden erlebten die Sportfreunde aus Dünschede im Vorjahr, als sie in einem hochklassigen Finale dem klassenhöheren SV 04 lange Paroli boten und sich am Ende nur knapp mit 1:2 geschlagen geben mussten.

„Das Halbfinale ist unser Ziel“, sagt Thomas Kirchhoff, einer von vier Ressortleitern im geschäftsführenden Vorstand der Repetaler. Wie fast alle anderen Mannschaften muss auch der ambitionierte B-Kreisligist urlaubs- oder verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten.

Den Sparkassen-Hallenfußball-Cup hat Bayram Celik mit dem SV 04 schon gewonnen. Als Trainer des SC LWL 05 steht er zum ersten Mal bei diesem Turnier hinter der Bande. „Keine Verletzungen und Spaß haben“, steht für Celik im Vordergrund. Neben Urlauber Luca Uwe Herrmann fehlen auch Winterzugang Alexander Horst, den der LWL-Coach aus seiner Zeit in Meinerzhagen und Lüdenscheid bestens kennt, und Rückkehrer Alessandro Giamporcaro, dessen jüngerer Brüder Riccardo beim SV 04 kickt.

Beim Titelverteidiger verzichten neben Jerome König und Lejf Kaden, der gerade für die neue Saison verlängert hat, auch die beiden etatmäßigen Torhüter Marius Klose und Alex Goulas auf das Hallenspektakel. Zwischen den Pfosten stehen entweder Torwarttrainer Steffen Dicke, ein Keeper aus der Zweitvertretung oder wieder Cheftrainer Jasko Selimanjin, der das schon erfolgreich beim Feldpokal gemacht hat und im Endspiel gegen den SV Türk zwei Strafstöße halten konnte. „Schauen wir mal“, zitiert Selimanjin den „Kaiser“.

Das Ziel von Türk-Spielertrainer Yasin Colak ist es, „wie jedes Jahr wieder das Maximum herauszuholen, also Stadtpokalsieger zu werden“. Zu den Favoriten zählt der künftige Sportliche Leiter des Bezirksligisten Attendorn und LWL. „Aber in der Halle ist alles möglich“, verweist Colak auf das Beispiel Dünschede im letzten Jahr.

Vier von fünf kommen weiter

Das Turnier um den Sparkassen-Hallenfußball-Cup 2023 wird am Freitag und Samstag ausgetragen. Die vier (von fünf) Gruppenbesten erreichen die Endrunde.

Gruppe A: SF Azadi, SV 04, SF Dünschede, S Listerscheid, RSV Listertal.

Gruppe B: FSV Helden, SV Türk Attenmdorn, FC Schwalbenohl, SV 04 Attendorn 2 (als Sieger des Turniers für Reservemannschaften), SC LWL 05.





Eingebettet in den Hallenpokal sind die Stadtmeisterschaften für A- und B-Junioren, mit jeweils drei teilnehmenden Teams.

A-Junioren: SV 04 Attendorn, SG Dünschede/Helden/Grevenbrück, RSV Listertal.

B-Junioren: SV 04 Attendorn, SG Dünschede/Helden/Grevenbrück, SC LWL 05.

Spiele am Freitag

16.30 A-Junioren SV 04 – Dün./Helden/Grev.

16.45 SF Azadi – SV 04 Attendorn

17.00 FSV Helden – SV Türk Attendorn

17.15 FC Schwalbenohl – SV 04 2

17.45 A-Junioren SV 04 – RSV Listertal

18.00 RSV Listertal – SF Azadi

18.15 SC LWL 05 – FSV Helden

18.30 SV 04 – SF Dünschede

18.45 A-Junioren Dün./Held./Grev. – Listertal





Anschließend Siegerehrung A-Junioren

19.15 SV Türk – FC Schwalbenohl

19.30 SV Listerscheid – RSV Listertal

19.45 Uhr SV 04 Attendorn 2 – SC LWL 05

20.00 SF Azadi – SF Dünschede

20.15 FSV Helden – FC Schwalbenohl

20.30 SV 04 – RSV Listertal

20.45 SV Türk – SC LWL 05

Die Spiele am Samstag

15.00 B-Junioren SV 04 – Dün./Held./Grev.

15.15 SF Azadi – SV Listerscheid

15.30 FSV Helden – SV 04 Attendorn 2

15.45 SF Dünschede – RSV Listertal

16.00 FC Schwalbenohl – SC LWL 05

16.15 B-Junioren SV 04 – SC LWL 05

16.30 SV 04 – SV Listerscheid

16.45 SV Türk – SV 04 Attendorn 2

17.00 B-Junioren Dün./Held./Grev. – SC LWL 05

Anschließend Siegerehrung B-Junioren

Endrunde

Viertelfinale

17.45 1. Gruppe A – 4. Gruppe B

18.00 1. Gruppe B – 4. Gruppe A

18.15 2. Gruppe A – 3. Gruppe B

18.30 2. Gruppe B – 3. Gruppe A

Halbfinale

19.00 Sieger FV 1 – Sieger VF 4

19.20 Sieger VF 2 – Sieger VF 3

9-Meter-Schießen um Platz 3

19.45 Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Endspiel

20.00 Sieger HF 1 – Sieger HF 2

Anschließend Siegerehrung

Spielzeit: 1 x 12 Minuten, 3 Minuten Pause.

