Trainerwechsel bei RWL zündet noch nicht

Die Kreisliga A hatte am Wochenende wegen verschiedener Karnevalveranstaltungen ein reduziertes Programm. Der Wechsel bei RW Lennestadt von Ufuk Seyhan zu Martin Blumka hatte nicht gezündet. Eintracht Kleusheim gewann an der Habuche mit 3:1. Aufsteiger SSV Elspe holte beim Hützemerter SV mit einem 2:2 einen wichtigen Zähler in Sachen Klassenerhalt. Die große Überraschung war das 0:0 vom SV Heggen im Gemeindeduell bei RW Ostentrop/Schönholthausen.

FC Finnentrop – FC Möllmicke 2:3 (2:1). Der FC Möllmicke verbuchte enorm wichtige Punkte im Kellerduell beim Aufsteiger FC Finnentrop durch einen 3:2 Auswärtssieg . Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen durch Ali Siklawi (3.) mit 1:0 in Führung . Der FC Möllmicke ließ sich nicht schocken und glich durch Rikard Bupai (18.) zum 1:1 aus. Die Mannschaft des Finnentroper Trainer Alexander Rotthoff ging vor dem Seitenwechsel noch durch Jannis Scheerman (27.) erneut in Führung. Dies war der Pausenstand. Pech für den FC Möllmicke im ersten Durchgang musste er den etatmäßigen Torhüter Brian-Michael Haupt verletzt ausgetauschen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen durch Frederik Overkamp (63.) zum 2:2 aus. Murat Secer (72.) brachte die Grün-Weißen aus Möllmicke mit 3:2 in Führung und sicherte seiner Mannschaft drei wichtige Zähler im Sachen Klassenerhalt. „Einfach enttäuschend für uns, das Ergebnis“ , sagte Engelbert Schulte, der erste Vorsitzende des FC Finnentrop, „Möllmicke war einfach galliger und konnte Abstiegskampf im Gegensatz zu unserer Mannschaft.“

GW Elben – SC LWL 05 II 8:0 (6:0). Seine Erfolgsserie konnte Spitzenreiter Elben in der Kreisliga fortsetzen. Mit einem 8:0 (6:0) Heimsieg gegen SC LWL 05 II haben die Gastgeber ein weiteres deutliches Zeichen an die Mitbewerber im oberen Drittel geschickt. Über die Höhe des Sieges gibt es keine zwei Meinungen ,denn die Spielgemeinschaft aus dem Attendorner Land kam in keiner Weise für einen Punktgewinn in Frage. Bereits zur Pause waren alle Messen auf dem Naturrasenplatz gelesen. Es war das Spiel von zwei Machern. Spielertrainer Tobias Stevens (13., 41., 43., 56. und 68.) erzielte fünf Buden und Kapitän Jannik Rademacher machte mit einem Dreierpack (12., 17. und 26.) den 8:0 Kantersieg perfekt.

RW Ostentrop/Schönholthausen – SV Heggen 0:0. Eine faustdicke Überraschung gab es an der Ostentroper Koltermecke im Derby der Gemeinde Finnentrop. Auf Tore warteten die Zuschauer vergebens. Die Schützlinge des Ostentroper Trainer Wolfram Wienand zogen sich gegen den Favoriten vom Heggener Daspel achtbar aus der Affäre. Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Heggen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte das Team den zweiten Rang. Es war ein von taktischen Maßnahmen geprägtes Spiel. „Kein schönes Spiel für die Zuschauer ,aber den Punkt haben wir uns redlich verdient“, sagte RWO-Coach Wolfram Wienand, „wir hatten auch noch durch Konter unsere Möglichkeiten.“ .

