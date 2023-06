Tröster und Kasusch „goldgas-Talente“ des Monats Juni

Kreis Olpe. FLVW zeichnet Sprinter der TSG Lennestadt und der LG Kindelsberg-Kreuztal aus.

Als „Ziemlich beste Konkurrenten“ bezeichnet der FLVW die beiden neuen „goldgas Talente des Monats Juni“, Ben Tröster von der TSG Lennestadt und Lukas Kasusch von der LG Kindelsberg Kreuztal. Beide Sprinter eint nicht nur die räumliche Nähe, sondern auch der Gleichklang ihrer Leistungen. Mit 10,91 (Kasusch) bzw. 10.95 Sekunden (Tröster) trennen sie nur vierhundertstel Sekunden, auch über 200 Meter liegen sie mit 22,26 Sekunden bzw. 22,36 Sekunden dicht beieinander.

Vor kurzem duellierten sie sich in Lage bei den Westfälischen Meisterschaften, als der Kindelsberger jeweils Ben Tröster auf Rang zwei verweisen konnte. „Seit Ben dabei ist, hab ich richtig Konkurrenz, und das schon auf westfälischer Ebene und nicht nur bei den Deutschen Meisterschaften. Da machen die Wettkämpfe noch mehr Spaß. Wenn man einen hat, mit dem man schnell laufen kann, wird man auch noch mehr gezogen und kann öfter persönliche Bestzeit laufen“, wird Lukas Kasusch bei FLVW zitiert. Dazu Ben Tröster: „Mich reizt die Rivalität mit Lukas. Es ist spannend, gegen starke Konkurrenten zu laufen. Ich kenne Lukas schon ziemlich lange. Wir sehen uns fast auf jedem Wettkampf. Es macht richtig Spaß gegen ihn zulaufen.“

Für beide Nachwuchsathleten stehen erstmal die Deutschen Meisterschaften der U18 in Rostock im Fokus. „Natürlich ist mein Ziel die Endläufe zu erreichen“, so Tröster, er weiß aber auch, dass es sehr eng zugehen wird. In der DLV-Bestenliste liegt Kasusch mit Platz 5 (10,91 Sekunden) sechs Plätze vor Tröster (10,95). Der TSG-Athlet liegt über beide Distanzen auf Platz 11, während Kasusch über 200 Meter auf Rang 9 geführt wird.

In Rostock (21. bis 23. Juli) ist für die beiden sehr viel möglich. „Wir sind uns in den letzten Wochen mehrfach begegnet, bei Wettkämpfen, aber auch bei Lehrgängen“, so Ben Tröster, „wir haben ein sehr gutes Verhältnis.“ Natürlich haben beide Jungs auch weitergehende Träume. „Ich gehöre zum jüngeren Jahrgang der diesjährigen U18“, so Ben Tröster, „und würde gerne 2024 zu den Europameisterschaften fahren. Dann gehört er zu den Älteren des Doppeljahrgangs, während Kasusch in der U20 starten muss. „Unsere Konzentration gilt erst einmal dem Sommer 2023“, wiegelt Trösters Trainer Jochen Meyer ab, schon jetzt so weit zu denken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe