TSG und HSG erteilen dem Müll in Meggen eine Abfuhr

Die TSG Lennestadt und die HSG Lennestadt-Würdinghausen beteiligen sich an der Aktion "Tag der Sauberkeit" in Lennestadt.

Lennestadt. Die TSG Lennestadt und die Handball-SG Lennestadt/Würdinghausen haben sich am 18. „Tag der Sauberkeit“ in ihrer Stadt beteiligt.

„Es war einfach erschreckend, was da an Müll rumlag“, berichtete Lajana Kampf von der TSG Lennestadt. Insgesamt haben 23 Vereinsmitglieder - darunter auch 13 Kinder - Straßen, Waldwege und Böschungen vom Müll befreit.

Die Turngruppe von Dirk Büdenbender hat sich getroffen, und ebenso die Handball-Damen der HSG Lennestadt/Würdinghausen. Aus deren Reihen stammt die Idee, genauer gesagt: Von Franziska Schreiter aus Altenhundem, eine der Handballerinnen. Lajana Kampf: „Sie hatte mir mal geschrieben, ob man nicht am Tag der Sauberkeit teilnehmen könnte.“ Geschrieben, getan. Spontan entschloss sich die TSG zur Teilnahme. Mit den Rückmeldungen sei der Verein sehr zufrieden gewesen. „Ich finde es gut, dass Kinder daran teilgenommen haben,“ so Lajana Kampf, „so lernen sie früh, dass man Müll nicht einfach in die Landschaft wirft.“

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Ein Argument sei gewesen: Jetzt, in Coronazeiten, gehe man häufiger spazieren als sonst, und es wird einem noch mehr bewusst, wie viel Zeugs herum liegt. „Nur zu zweit haben wir innerhalb von zwei Stunden drei volle Müllsäcke gesammelt. Und das nur in der Karl-Knoche-Straße, einmal um die Kirche herum, und auf dem Grundschulhof in Meggen“, schilderte Lajana Kampf. Die Stadt Lennestadt hatte Container bereitgestellt, in denen die „gesammelten Werke“ entsorgt werden konnten.

Lajana Kampf kann sich vorstellen, dass man das jetzt öfter macht. In diesem Zusammenhang hofft sie darauf, dass wieder Übungsstunden sind. Denn da kann man noch besser Werbung für diese Aktion betreiben, und viele Leute dafür gewinnen. Lajana Kampf: „Wir wollen eventuell schauen, ob Kirchhundem sowas anbietet. Die HSG ist ja Lennestadt und Würdinghausen.“

Einiges an Abfall haben die Lennestädter Sportlerinnen und Sportler 15 bis 20 Meter vom nächsten einem Mülleimer entfernt aufgesammelt: „Wobei ich mich wirklich frage, warum schmeißt man es nicht dort herein,“ so Lajana Kampf.

Gefunden haben sie auf ihrer Tour alle Arten von Müll. Plastik, Papier, Glasflaschen, T-Shirts. Nicht aber mal zur Abwechslung einen 50-Euro-Schein, oder ein Smartphone. Lajana Kampf: „Genau! Dann hätte der Sportverein wenigstens etwas davon gehabt.“