TTC Wenden auch im zwölften Spiel unbesiegt

Die erste Herrenmannschaft des TTC Wenden knüft an die sehr erfolgreiche Hinrunde an.

Wenden Tischtennis-Landesligist TTC Wenden hat im ersten Rückrundenspiel den Vorsprung zur Konkurrenz ausgebaut.

Die Landesliga-Mannschaft gewann 9:3 gegen SSF Bonn. Mit elf Siegen und einem Unentschieden ist die Auswahl weiter ungeschlagen. Sowohl der Zweitplatzierte Niederkassel als auch der Tabellendritte aus Kotthausen patzten am Wochenende. Damit rückt der Aufstieg in die Verbandsliga für die Wendschen in greifbare Nähe.

„Wir müssen auf uns selbst schauen und die nächsten Spiele weiter gewinnen. Dann werden wir um die Meisterschaft mitreden“, sagte Trainer Uwe Höfer nach dem Spiel. Der TTC Wenden will dieses Jahr den Aufstieg schaffen – passend zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. In der Vorsaison hatten die Wendschen als Zweitplatzierter erst in der Relegation den Aufstieg verpasst.

Teil des Erfolgs ist, dass Wenden auf Spieler aus dem Ausland setzt, weil der Verein in der Region keine passenden Akteure gefunden hat. Nachdem in der vergangenen Saison zwei Chilenen in den TTC-Trikots spielten, verstärkt diese Saison Michal Wierzchowsk aus Polen das Team.

Da er in der Rückrunde nur noch vereinzelt spielen wird, ist Jay Law seit dem Jahreswechsels fester Teil des Teams. Der 18-Jährige stammt aus Hongkong, lebt aktuell in Großbritannien und fliegt für die Spiele ein. Er übernachtet im „Landhaus Berghof“, dem Hotel von TTC-Vorsitzendem Christian Siepermann. Dieser Umstand erleichtert dem Verein die Organisation des Experiments.

Obwohl Law gesundheitlich angeschlagen war, überzeugte er an der Platte. Er gewann seine beiden Einzel – und das Doppel. Dabei kannte er aus England gar keine Doppelbegegnungen. Sein Spielpartner Julian Buhl erklärte ihm das Reglement kurzerhand während des Einspielens. „Tischtennis spielen kann er, Jay ist sehr schnell“, lobte Mannschaftskapitän Thomas Middel.

Dass die Konkurrenz verloren hat, beruhigt Middel. „Der Vorsprung ist jetzt schon groß. Wir müssen jetzt keine Angst mehr haben, in den nächsten Spielen gar keinen Fehler mehr machen zu dürfen.“ Nur der Tabellenerste löst das direkte Ticket in die Verbandsliga.

Die Reservemannschaften des TTC starten erst in den kommenden Tagen in die Rückrunde. Das nächste Spiel der Ersten gegen den Tabellensiebten Witterschlick findet am Samstag, 27. Januar vor größerem Publikum statt, weil es parallel zum Ortspokal des TTC Wenden ausgerichtet wird.

Der Club lädt zum zwölften Mal zu dem Hobbyturnier ein. Mitspielen dürfen alle, die im Verein kein Tischtennis spielen. Ein Team besteht aus drei Personen, dem Sieger winken 50 Liter Pils als Belohnung. Alle Informationen dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.ttc-wenden.de/ortspokal-2024.

