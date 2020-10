Türk Attendorn erhebt schwere Vorwürfe gegen Dahler „Fans“

Murat Ucar, Sportlicher Leiter der Attendorner, meldete sich – was er noch nie getan hat - bei dieser Zeitung und beklagte wörtlich „Beleidigungen und rassistische Ausdrücke“. Was war los? Wir hörten uns um.

Murat Ucar

Der Sportliche Leiter des SV Türk Attendorn trennte das eine vom anderen: „Glückwunsch an Dahl/Friedrichsthal zu den drei Punkten“, sagte er, „dass das Spiel noch verloren ging, daran war die Mannschaft schuld“. Zu den Vorfällen am Rand schilderte er, das „etwa zehn, zwölf Zuschauer hinter dem Tor“ gewesen seien“. Er habe einiges erlebt, „aber so wie diesmal hatten wir es lange nicht mehr“. Was Ucar bedauerte: „Es war niemand da, der zu den Leuten sagte: Jetzt geht mal vom Platz“. Er lobte den Dahler Trainer Michael Kügler: „Der ist hingegangen und hat versucht, das zu beruhigen, was ich ihm hoch anrechne. Aber normal ist das die Aufgabe vom Verein“.

Michael Kügler

Der Trainer des SV Dahl/Friedrichsthal sagt klar: „Wenn so was vorgekommen ist, dann verurteile ich das scharf. Das geht gar nicht“. Mit Türk-Trainer Yasin Colak hat Kügler eine „Ottfinger Vergangenheit“ gemeinsam. „Wir haben nach dem Spiel kurz gesprochen. Auch Yasin hat das nur erzählt bekommen. Der eine erzählt so, der andere so. Was davon stimmt, steht wieder auf einem anderen Blatt“.

Kügler selber habe von diesen Äußerungen nichts mitbekommen, schon gar nicht den Wortlaut. Da sei er noch auf der anderen Seite des Fußballplatzes gewesen, „dann höre ich das nicht.“ Kügler: „Türk ist eine faire Mannschaft, aber es wird auch von außen das Spiel über viel erzählt“. Das sei alles unnötig. Kügler: „Wir haben versucht, das zu schlichten, dass sich alles beruhigt“.

Yasin Colak

Der Spielertrainer des SV Türk Attendorn sei „nach dem Spiel mehr mit Schlichten zugange“ gewesen als mit sonst irgendwas. Sein Torwart sei nach dem Spiel „ausgerastet“. Aber: „Er ist auch im Spiel angepöbelt worden, durchgehend“. Colak habe dann gesehen, wie Sportleiter Murat Ucar die Szenerie beruhigen wollte und dabei übel beleidigt worden sei. Colaks Eindruck: „Es hätte nicht mehr viel gefehlt, dass alles aus der Bahn gerät“. Nach dem Spiel habe er erfahren, das auch zwei Dahler Spieler beleidigend geworden seien. Colak: „Die Nummern habe ich“.

Adrian Wilczek

Der Schiedsrichter aus dem Kreis Lüdenscheid sah, dass sich Zuschauer hinter dem Tor von Türk versammelt hatten. Wilczek: „Kurz vor Schluss wurde ich vom Spielführer des SV Türk Attendorn angesprochen, ihr Torwart würde von Zuschauern fortwährend beleidigt. Dann habe ich unterbrochen, bin zum Torhüter und habe ihn gefragt, ob er sich belästigt, beleidigt oder bedrängt fühlt. Er sagte: ,Mehrfach und auf übelste Weise‘. Aber von rassistischen Beleidigungen hat er mir nichts erzählt“. Wilczek habe den Dahler Kapitän zu sich gerufen und veranlasst, dass er den Bereich hinterm Tor räumen lasse“. Das habe gedauert und sei der Grund dafür gewesen, dass „sechs Minuten nachgespielt worden sei“.

Uwe Schneider

Michael Schneider 1. Vorsitzender des SV Dahl/Friedrichthal, war am Sonntag privat verhindert, Vize Uwe Schneider aber vor Ort. „Ich stand auf der anderen Seite. Ich habe mitgekriegt, dass es Diskussionen gab, etwas Tumult und Rudelbildung, und dass alle ein bisschen geck waren. Dass da was reingerufen wurde, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe schon ganz andere Spiele gesehen, wo viel, mehr Hoscha war. Für meine Begriffe war es im Spiel ziemlich ruhig“. Den Vorwurf, es seien keine Ordner da gewesen, weist er zurück: „Es sind immer Ordner da“. Vielmehr seien die türkische Mannschaft „direkt abgehauen“, so Schneider, „der Schiedsrichter hat auch geschrieben, dass die Gastmannschaft nicht beim Spielbericht-Ausfüllen anwesend war“. Seiner Meinung nach würde da „zu viel Wind gemacht“.

Marco Cremer

Der Schiedsrichter-Obmann des Kreises Olpe bestätigte, am Sonntagabend eine Mail von Murat Ucar erhalten zu haben. „Er hatte sich über die Zuschauer von Dahl beschwert und hat gefragt, wieso Schiedsrichter aus anderen Kreisen solche Spitzenspiele pfeifen würden. Ich habe ihm geantwortet, dass wir grundsätzlich die Spiele vor der Hin- und vor der Rückrunde in die Nachbarkreise verschieben“.

Zudem sei gar nicht vorauszusehen gewesen, das Dahl gegen Türk ein Spitzenspiel werden würde. Im Spielbericht sei „nichts eingetragen“ führt Cremer fort, auch nichts von fehlenden Ordnern. Die Aussage des Schiedsrichters („wenn ihr nicht verlieren könnt, dann bleibt zuhause“) sei „nicht die feine Art“ gewesen, räumt Marco Cremer ein, „aber es ist nicht so, dass er sie beleidigt hat. Und rassistisch war das sicher auch nicht. Aber auch Schiedsrichter sind Menschen mit Emotionen, die müssen sich in einem Spiel einiges anhören“. Insgesamt sei so was schwer aufzulösen. „Der eine sagt A, der andere B, der Dritte sagt, so war das nicht“. Ansonsten sei für ihn die Sache erledigt.