Turnerinnen des TV Olpe erleben verspätetes Feuerwerk

Ein paar Tage nach Silvester gab es für die Mädchen der Turngruppe des TV Olpe und deren Familien noch ein verspätetes Feuerwerk. Allerdings keines mit Böllern und Raketen, sondern ein Sportliches.

Zu Weihnachten bekamen die Turnerinnen von den Trainern Eintrittskarten für die Veranstaltung „Feuerwerk der Turnkunst“ in Dortmund geschenkt. So startete jetzt die gut gelaunte Truppe aus Turnerinnen, deren Familien und Trainern mit dem Bus Richtung Westfalenhalle. Hier wurde im etwa zweistündigen Programm einiges Interessantes und Sehenswertes geboten. Neben Livemusik, welche die einzelnen Show Acts begleitete, wurde viel geturnt, getanzt und gelacht.

Während bei Stunts auf Trampolin, Stufenbarren und Boden teilweise der Atem stockte, konnten sich die begeisterten Sauerländer bei Tanzeinlagen, welche mit Rhönrädern und Rollschuhen begleitet wurden, zurücklehnen und entspannen, um dann bei kürzeren Comedy Acts, die beim Weihnachtsessen angefutterten Fettpölsterchen durch aktive Lachmuskeln dahinschmelzen zu lassen.

Begleitet wurde das sportliche Event durch traumhafte Lichteffekte, welche eine passende Atmosphäre schafften.

Die Rückfahrt, während der besonders die Turnerinnen von der Show schwärmten, endete gegen Mitternacht in Olpe.

An dieser Stelle einen Dank von allen Mitreisenden an das Trainerteam insbesondere Natascha Born als Organsatorin der Fahrt. Ebenso geht ein großer Dank an das Busunternehmen Heuel aus Drolshagen und dem persönlichen Fahrer Manfred „Manni“ Bey für die schnellen und sicheren Fahrten nach und von Dortmund. Die Trainer hoffen nun, dass die Eindrücke einen weiteren Motivationsschub hinterlassen und entsprechende Ergebnisse bei den Bezirksschülerwettkämpfen am Samstag den 17. Februar in Meggen und den Gauschülerwettkämpfen am 9. und 10. März in Olpe hervorbringen. Die Veranstaltung in Olpe wird vom TV Olpe selbst ausgerichtet und findet in der Turnhalle der alten Realschule nahe dem Hallenbad statt.

Sowohl die Wettkämpfe in Meggen als auch in Olpe sind öffentlich und die Turnerinnen und Turner freuen sich auf viele Zuschauer, die einmal etwas anderes erleben möchten oder auch Sportangebote für ihre Kinder suchen.

