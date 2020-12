Die Bedeutung gerade der größeren Vereine wird immer dokumentiert durch herausragende Leistungen weit über die Region hinaus. Und das ist auch gut so.

Doch was ist mit den so genannten kleineren Vereinen? Denen, die sich fast ausschließlich oder vorrangig dem Breitensport widmen? Die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen? Sie sind doch aus sportpolitischer, sozialer und gesundheitlicher Sicht die Basis.

Hohe-Bracht-Berglauf ausgefallen

Selbst die großen Vereine, die wegen ihrer professionellen Möglichkeiten noch vielfältige Unterstützung erfahren, kämpfen ums Überleben. Auch die kleinen Vereine leiden. Aber sie stecken den Kopf nicht in den Sand, den es im Sauerland ohnehin nicht gibt. Würden sie es versuchen – Grauwacke, Schiefer und Kalkgestein würden sie schnell zur Vernunft bringen. Verstecken geht nicht. Beim TuS 08 Bilstein „machten sich die Verantwortlichen einen Kopf“, wie der Vorsitzende Ulrich Schröter formulierte.

Der Hohe-Bracht-Berglauf , seit Jahrzehnten eine zugkräftige Veranstaltung, wurde für 2020 abgesagt. Der gemeinsame Abend in einem „Resto“ zum Ausklang des Jahres? Geht nicht. „Können wir das Risiko der Ansteckung beim Eltern-Kind-Turnen oder in der Bogensportgruppe eingehen?“ fragte der Vereinsboss rhetorisch. Und in den Reha-Sportgruppen waren die Sorgen nicht geringer. Schröter: „Schließlich hat die Politik entschieden.“

Doch von Resignation keine Spur. Ulrich Schröter als TuS-Sprachrohr, gibt die kämpferische Grundstimmung wider: „Es wird ein Lichtschimmer am dunklen Horizont deutlich.“ Und dann führt er drei Beispiele in seinem Verein auf, die symptomatisch sind für die positive Einstellung.

Drei positive Beispiele

Beispiel 1. Martin Müller, federführend für die Läufergruppe. Per Whatsapp werden der Gruppe zahlreiche Laufstrecken durch die Wälder in der näheren Umgebung von Benolpe oder Heidschott auf Karten angeboten. Diese werden mit eindrucksvollen Fotos unterlegt. „Da schwingt die ganze Begeisterung für den Laufsport mit“, freut sich Schröter über die ungebrochene Aktivität von Martin Müller. „Die Läuferinnen und Läufer sind zwar traurig, dass Laufserien und Langstreckenläufe abgesagt wurden, aber sie lassen sich von der jetzigen Situation nicht unterkriegen.“

Beispiel 2. Isolde Zapp. Sie leitet seit mehr als zwanzig Jahren die Turngruppe „Montagsfrauen“: Kirchveischeder und Bilsteiner Frauen, die sich durch wöchentliches Training fit halten. Ihre Devise: „Wir trotzen dem Virus.“ Bereits seit Mitte März gibt sie täglich über Whattsapp sechs- bis zehnminütige Übungen in Form von Sprachnachrichten an die Gruppe, in denen sie detailliert die Übungen erläutert. „Jede kann entscheiden, wann oder wie viele Übungen sie absolvieren möchte.“ Die Informationen sind selbstverständlich jederzeit abrufbar. „Es gibt seit Monaten Kopien“, so Isolde Zapp, „die sind im Vorspann manchmal etwas überholt, weil im November die Schokoladenostereier abtrainiert werden sollen. Das erhöht den Spaßfaktor.“

Beispiel 3. Michael Willmes, Organisator des Hohe-Bracht-Berglaufs. Auch wenn 2020 keine Dudelsackklänge durch die herbstlichen Wälder ertönten, hat er doch die 36. Auflage für Ende August 2021 fest im Blick. „Man kennt mich ja“, so Michael Willmes augenzwinkernd, „dass ich mich nicht von jeder negativen Stimmung beeinflussen lasse.“

Der Kopf des TuS 08 Bilstein, Ulrich Schröter, freut sich über die Zuversicht, dass es auch bald wieder aufwärts geht. „Freundschaftlicher, kameradschaftlicher Sportsgeist kann auch helfen, die triste Zeit der Einschränkungen in der Corona-Zeit durchzustehen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.