TuS 09 Drolshagen erteilt Wetter eine kostenlose Lehrstunde

Drolshagen. Aufsteiger zur Handball-Landesliga gewinnt Saisonauftakt klar mit 34:13.

Zum Saisonauftakt landete Frauen-Handball-Landesligist TuS 09 Drolshagen einen nie gefährdeten 34:13 (15:3)-Heimsieg gegen die HSG Wetter/Grünschöttel. Es war beste Unterhaltung, was die Schützlinge von TuS 09-Trainer Christian Ohm zeigte.

Einen außergewöhnlichen Tag beim Aufsteiger hatte Sarah Klonek erwischt. Sie erzielte neun Tore. Eine übertragende Drolshagener Torhüterin Jana Damm war der Grundstock für diesen hohen Sieg. Gute getimte Tempogegenstöße, aber auch die Außenspieler wurden prima eingesetzt. Hier konnte man auch sehen das die Abläufe in der Vorbereitung im taktischen und spielerischen Bereich verinnerlicht wurden. Für die Gäste aus dem Hagener Raum war es eine kostenlose Lehrstunde, denn es fehlte an allem, was ein Handballspiel betrifft. Schnell kam der Neuling der in der Anfangsphase noch Anlaufprobleme hatte in Spur. Mit einem Doppelpack (2./3. Minute) brachte Sarah Klonek ihre Farben schnell mit 2:0 in Führung.

Jana Damm überragend im Tor

Es folgte ein 5:0-Lauf bis zur 18. Minute für die Sieben aus der Rosestadt mit einem 7:0-Zwischenstand. Bis dato gab es nicht eine einzige Torchance für die HSG Wetter-Grundschöttel. Dennoch: Was auf das Drolshagener Tor kam, wurde von Jana Damm in bewährter Manier gehalten. Die Torhüterin hielt des Weiteren noch zwei „Marken“ (15./59. Minute) Auch die Auszeit des Wetteraner Trainerduos Fieberg/Klawonn brachte keine Besserung. Melanie Kobus (17.) traf zum 1:7. Anschließend lief der TuS – Motor weiter auf Hochtouren. Anna Calvanese (24.) traf zum 11:1. Ein Zehn-Tore Vorsprung vor dem Seitenwechsel.

Die Gäste von der Ruhr konnten von Glück reden, dass es nur zehn Tore waren. Drolshagen hatte im ersten Durchgang noch acht Holztreffer und zahlreiche freie Bälle vergeben. Das gleiche Bild bot sich den Zuschauer auch in der zweiten Halbzeit. Die Gäste waren nicht mehr als ein Sparringspartner. So konnte der Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm allen Spielerinnen Einsatzzeiten gönnen. Gute Aktionen aus dem gebundenen Spiel heraus, sowie Einzelaktionen und massenhaft Tempogegenstöße. 13 Gegentore spricht für ein gutes Rücklaufverhalten, sowie eine gute 6:0 Formation.

TuS 09 Drolshagen: Damm; Anika Ickler (8/3), Bogdanski (4) , Klonek (9/1), Kimbery Reuber (5), Calvanese (3), Kakuschki (1), Lechmann (2) Faulenbach Kleinhofer (2).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe