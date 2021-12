TuS 09 Drolshagen: Zwei Saisonsiege aberkannt

Drolshagen. Das ist ein kurioser Fall: Auf dem Feld haben die Drolshagenerinnen zwei Spiele gewonnen. Doch dann fällt dem Verband eine Ungenauigkeit auf.

„Da liegt mir ein ganzer Steinbruch im Weg“, gab Serkan Memed, Trainer der Basketballerinnen des TuS 09 Drolshagen, seine Gemütslage nach dem Saisonauftakt wider. Mit viel Euphorie und nach akribischer Vorbereitung war die Vorfreude auf die Spielzeit riesig. Doch nach den beiden am Grünen Tisch annullierten Spielen gegen TV Jahn Siegen und bei Südwest Baskets Wuppertal 2 brach nicht nur für den Coach eine Welt zusammen.

Es hätte ein Bilderbuchstart sein können. Dem deutlichen 89:55-Sieg in eigener Halle folgte ein hoch verdientes 55:41 in Wuppertal. Die neuformierte und vor allem verjüngte Truppe aus Drolshagen könnte in Ruhe dem nächsten Heimspiel am 11. Dezember gegen den Barmer TV 4 entgegensehen, wenn – ja wenn die spielleitende Stelle nicht etwas dagegen einzuwenden gehabt hätte.

Memed übernimmt Verantwortung

Für den Drolshagener Basketball-Macher ist die Sache ganz klar: „Das geht auf meine Kappe.“ Doch das lässt er nur für den Verlust des ersten Spiels gelten. Dennoch übernimmt er die ganze Verantwortung. Was ist passiert und wie konnte das dem erfahrenen Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Funktionär nur passieren? Serkan Memed blickt zurück: „Für unsere Herrenmannschaft begann die Saison deutlich früher. Die ganzen Passregularien waren ordnungsgemäß abgewickelt.“

Und genau da liegt die Krux bei den Damen – oder besser formuliert: „Die Mädels hatten zwar gültige Pässe für uns. Immerhin haben wir ja fünf Neuzugänge aus Freudenberg, auch deren Pässe lagen vor. Aber es fehlte vor dem ersten Spiel gegen Jahn Siegen die Zuordnung.“

Fehlende Zuordnung problematisch

Erläuterung: Spielerinnen und Spieler müssen einer bestimmten Mannschaft des Vereins zugeordnet werden. „Das macht Sinn, wenn von einem Verein beispielsweise zwei oder mehr Mannschaften in diversen Ligen spielen. Ein Spieler darf ja nicht gleichzeitig für zwei Mannschaften spielberechtigt sein.“

Aber, so fragt Serkan Memed jetzt weiter, wo liegt der Sinn, wenn nur eine Mannschaft des Vereins gemeldet ist? Warum dann noch eine spezielle Zuordnung? Dann gibt es doch keine Möglichkeit eines Mannschaftswechsels. „Aber so steht nun einmal in den Statuten. Und das System erkennt nicht, dass ein Verein nur eine Mannschaft im Spielbetrieb hat.“ So weit, so schlecht. Für seine Herrenmannschaft hat er diese Zuordnung vorgenommen – doch für seine Mädels hat er es schlichtweg verpennt. „Ganz klar, mein Fehler.“

0:20 statt 89:55

Damit war klar, dass die Partie gegen Jahn Siegen am Grünen Tisch annulliert wurde: statt 89:55 nun 0:20 und ein Minuspunkt zusätzlich in der Tabelle. Doch nun kommt die Chronologie der Spiele erschwerend dazu. Gegen Siegen wurde samstags gespielt, in Wuppertal nur drei Tage später am Dienstag. Doch bis dahin hat die spielleitende Stelle den Verlust des ersten Spiels weder dem Verein bekannt gegeben noch eine Korrektur auf der Webseite der Liga vorgenommen.

Im guten Gefühl des ersten Erfolgs der jungen Mannschaft ging es am Dienstag nach Wuppertal zu den die Südwest Baskets 2. Das 55:41 rundete den Saisonauftakt glänzend ab. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß: es fehlte ja noch immer die Zuordnung. „Wenn ich vor dem Wuppertal-Spiel darüber informiert worden wäre, hätte ich die Zuordnung noch online beheben können. Doch nun waren auch diese Punkte futsch.“ Dass die spielleitende Stelle ausgerechnet in Wuppertal sitzt, erwähnt Memed nur am Rande. Er will nichts unterstellen. Aber ein Geschmäckle hinterlässt es schon.

Mannschaft steht hinter Trainer

„Ich habe den Mädels angeboten, dass sie sich eine andere Mannschaft suchen können“, führt Memed weiter aus, „schließlich ist das erklärte Ziel, um den Aufstieg mitspielen zu wollen, in sehr weite Ferne entrückt. Es sind ja nicht nur die beiden Niederlagen, dazu kommen ja auch noch zwei Minuspunkte.“

Aber die Mädels stehen hinter ihrem Trainer – „Wir ziehen das durch“ – und zeigen Verständnis. Es ist Balsam auf die geschundene Trainerseele. „Ich bin sehr, sehr traurig“, so der Coach und macht sich doch schon wieder Gedanken, wie es vielleicht noch was werden könnte mit dem Aufstieg. „Klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und unsere Spiele gewinnen.“ Und spekuliert darauf, dass die Konkurrenz sich gegenseitig Punkte abnimmt. Und dass der größte Konkurrent, TSV Vorhalle 2, als möglicher Meister nicht aufsteigen kann oder darf, da Vorhalle 1 bereits in der Landesliga spielt. Dazu würde Platz zwei reichen. Doch da sind sehr viele Unwägbarkeiten im Spiel – oder sogar zu viele?

