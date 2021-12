TV Attendorn: Langläufer bereiten sich auf Wettkämpfe vor

Benjamin Selter (links) und Lara Kamp beim Training in Italien.

Attendorn. Lehren und lernen steht für das Attendorner Langlauf-Duo Benjamin Selter und Lara Kamp im Trainingslager auf dem Plan.

Bevor die Wintersaison in die heiße Phase geht, ging es für die Attendorner Langläufer Benjamin Selter und Lara Kamp(TV Attendorn) ins Trainingslager im italienischen Schlinig.

Dabei fand sich Lara Kamp in einer recht neuen Rolle wieder. Die angehende Sportwissenschaftlerin aus den Reihen der Skiabteilung des TV, die unter anderem einen Bronzerang beim deutschen Schülercup, mehrere westdeutsche Titel und einen Sieg beim Siuerlänner Skiloap in ihrer Vita führt, konnte sich bei den Youngsters erstmals als Trainerin engagieren.

Erste Marathons im Januar geplant

„Es hat Spaß gemacht, Studieninhalte aus dem Bereich Leistungsentwicklung hier vor Ort mit Schülern praktisch umzusetzen“, zeigte sich die 21-Jährige begeistert. Benjamin Selter unterdessen sorgte für den nötigen Schulunterricht der jungen Teilnehmer in den Mittags- und Abendstunden und hatte so in seiner freien Zeit zudem ideale Möglichkeiten sich auf die anstehende Saison vorzubereiten.

„Geplant sind die ersten Skimarathons im Januar in Österreich, der Schweiz und Italien. Ich hoffe Corona macht uns keinen Strich durch die Rechnung“, blickt der Attendorner nach vorn. Auf seine weit mehr als 200 Trainingskilometer im einwöchigen Trainingslager jedenfalls kann er bauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe