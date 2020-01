TV Olpe bleibt im Titelrennen der Handball-Landesliga

Die Olper blicken nunmehr auf eine Serie von 16:2-Punkten aus neun Spielen zurück und liegen weiter in Lauerstellung auf Rang drei. Dagegen hat die SG Attendorn/Ennest im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga mit der 25:28-Niederlage im Spitzenspiel der Bezirksliga einen Dämpfer erhalten.

In einer erwartet schweren und an der Grenze des Erlaubten geführte Begegnung setzte sich die TVO-Sieben bei der TS Evingsen durch. Die Kreisstädter drückten im ersten Durchgang mächtig auf die Tube. Nach kurzer Anlaufzeit hatte der TV Olpe alles unter Kontrolle. Nach einem Doppelpack von Johannes Krause zog der TVO auf 10:5 davon.

Die Hausherren kamen im ersten Durchgang nicht wie gewohnt ins Spiel und die Defensive der Olper hatten mit nur elf Gegentoren alles im Griff. Schnelle Angriffe und einfache Tore waren die Grundlage im ersten Durchgang. Vor allem der Olper Rückraum mit Johannes Krause, Ossuma Lajnef und Lars Heinrich hatte unter der überharten Gangart der Hausherren zu leiden, ohne dass die Schiedsrichter eingriffen.

In der zweiten Halbzeit kam der TS Evingsen besser ins Spiel, nutzte technische Fehler und Unkonzentriertheiten im Spiel nach vorne. Im Abwehrbereich kam es für die TS Evingsen zu einer Ergebnisverbesserung durch Christian Lohmann (35.) mit 22:17. Nach einer von Johannes Krause in dieser Phase genommenen Auszeit und Neuorientierung kam der Favorit aus Olpe wieder in die Erfolgsspur. Lars Heinrich (44.) zum 27:21 und Henrik Ohm (45.) 29:24 brachte für die Gäste vom Biggesee alles in die richtige Richtung.

Doch konnten die Gäste auch das hohe Tempo der ersten Halbzeit nicht mehr hochhalten. Im Gefühl des sicheren Sieges gab das Olper Trainer-Duo Johannes Krause/Steffen Schmidt dem gesamten Kader Spielanteile. So gab die Qualität auf der Bank den Ausschlag für diesen deutlichen Auswärtssieg. Beste Werfer waren Ossuma Lajnef (10), Lars Heinrich (6) und Henrik Ohm (6).

„Zum Schluss war es ein souveräner und verdienter Sieg“, bilanzierte der Olper Spielertrainer Johannes Krause, „jetzt geht es darum die Kräfte für das schwere Auswärtsspiel beim Verbandsliga-Absteiger HSV Plettenberg/Werdohl zu sammeln“.

Attendorn/Ennest erleidet Dämpfer

Das war nichts. Der Tabellenzweite SG Attendorn/Ennest hatte sich das Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga anders vorgestellt. Die Hansestädter unterlagen dem Rangdritten TV Lössel mit 25:28 (13:12) und erhielten in einem überharten Spiel im Letmather Vorort einen Dämpfer.

Von Beginn an war es in der Albert-Schweitzer-Halle in Letmathe ein hart umkämpftes Spiel mit wechselnden Führungen. Das völlig überforderte Schiedsrichtergespann Schelsiger/Wetzl sorgte mit sechs Zeitstrafen und einer roten Karte für den Attendorner Marcel Benninghaus (dritte Zeitstrafe) für eine Schieflage. Durch Tore von Lars Müller, Marcel Benninghaus und Johannes Köster führte der Tabellenzweite in der 37. Minute mit 17:13.

In der Folgezeit kamen die Hausherren Tor um Tor heran und durch Jan Quittmann zum 17:17 Gleichstand. In der Schlussphase konnten die Heimes-Schützlinge das Spiel offen gestalten. Justin Punshon und erneut Jan Quittmann sorgten mit dem 28:25 Endstand für den sechsten Sieg in Folge.

„Die offene Manndeckung in den letzten Minuten hatte nicht den erhofften Erfolg gebracht“, bilanzierte der Attendoner Trainer Christof Heimes, „meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, denn unter den Begleitumständen hat sie alles versucht“.

TV Olpe: Mesewinkel, Ben Fuhrmann; Kromer (4), Dröge (3), Lajnef (10/4), Genz (1), Strack (2), Hassine, Johannes Krause (2), Heinrich (6), Ohm (5), Tom Fuhrmann.

SG Attendorn/Ennest: Selter, Jan Berkenhagen; Schmidt (5), Lohölter-Hesse (5), Jan - Frederik Heimes (4/3), Benninghaus (3), Kopperberg (2), Jonas Springob (1), Linus Hennecke (1), Schneider, Vogt, Fernholz.