TV Olpe: Oussama Lajnef und seine grundverschiedenen Welten

Olpe/Bensberg. Oussama Lajnef lebt in zwei verschiedenen Welten: Im Handball ist er mit rauer Gangart konfrontiert, im Beruf pflegt er feinste Umgangsformen.

Die Szene hatte Charme. „Sie können da nicht raus. Da wird gerade geputzt. Benutzen Sie bitte den anderen Ausgang“. So sprach der Hotel-Angestellte höflich zum älteren Gast mit Brille und Hut. Doch der beharrte darauf, genau diese Tür benutzen zu dürfen, und nicht irgend eine andere. Bis eine Kollegin hinzu eilte und dem jungen Rezeptionsmitarbeiter zuraunte: „Lass ihn einfach durch. Das ist Eric Clapton“.

Der Hotelmitarbeiter war Oussama Lajnef (33), Landesliga-Handballer beim TV Olpe und mit einer stattlichen Profikarriere auf dem Buckel. In Frankreich in der 1. Liga, und später sieben Jahre beim TV Leichlingen in der 2. Bundesliga.

Zwei grundverschiedene Welten prägen sein Leben. Der rustikale, harte Sport auf dem Handball-Parkett und sein Beruf, in dem es auf feinste Umgangsformen und tadelloses Äußeres ankommt.

In feinem Zwirn zum Spiel

Samstags berühren sich diese zwei Universen. Zeit, sich nach dem Dienst in Bensberg umzukleiden, bleibt nicht, wenn es gilt, pünktlich zum Spiel da zu sein. „Meine Kollegen nehmen schon Rücksicht, damit ich früher gehen kann“, sagt er. Nach der Fahrt über die Autobahn 4 schlägt er in edlem Zwirn vor der Handballhalle auf. „Die Leute sehen mich in den Klamotten aus dem Auto steigen und denken: Wer ist das denn? Der Manager? Und dann staunen sie, dass ich ein paar Minuten später mitspiele“, lacht Lajnef.

Dieses Nebeneinander von Handball und Hotel ist nicht nur harmonisch. Es birgt auch ein Risiko. „Wenn ich mich verletze, ist das für mich in meinen Beruf ziemlich schlimm. Ich kann ja nicht durchs Hotel humpeln oder mit einem blauen Auge zum Dienst erscheinen“. Stichwort feine Umgangsformen. Oder wie er es ausdrückt: „Die Erscheinung ist Teil meines Jobs“.

So gesehen pokert er hoch. Denn keiner wird auf dem Parkett so gejagt wie er, der Ex-Profi, die Führungsfigur im Olper Spiel. Er muss mehr Schläge und Stöße einstecken als alle anderen. Und er vermisst häufig den Schutz durch die Schiedsrichter, interveniert während des Spiels bei ihnen, um diesen einzufordern. Doch Angst hat er nicht, darf er nicht haben. „Wenn du Angst hast, dann passiert erst recht was“. Meist geht alles gut. Doch einst brach er sich den Finger beim Handballspiel. Das reichte zur Krankschreibung, diese aber nicht zur vollständigen Genesung. „Ich habe dann meine Hand hinter dem Rücken versteckt“, erzählt er.

Fünf Sprachen

Lajnef spricht fünf Sprachen. Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch und Arabisch. Seine Wurzeln liegen in Tunesien. „Die arabischen Länder haben 22 Dialekte“, lacht er. Die Vielsprachigkeit ist ein Trumpf unter den Einstellungs-Kriterien, der Beruf mit dem Kontakt zu Gästen aus aller Herren Länder andererseits eine optimale Methode, diese Sprachkenntnisse zu pflegen. Aber seine Sprachgewandtheit ist nicht sein einziger Big Point: „Sie sagen, ich hätte eine gute Erscheinung“, stellte er erfreut fest. Kein Wunder, dass seine Probezeit von sechs auf drei Monate verkürzt wurde und er den unbefristeten Vertrag erhielt. „Rekord!“ sagt er stolz.

Fasziniert von Gianluigi Buffon

Fünf Sterne, das heißt auch Prominenz im Gästebuch. Die saudi-arabische Fußball-Nationalmannschaft betreute er, als sie in Köln spielte. Was ihm da haften geblieben ist, ist eine Spontaneität, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. Planungen, wie Training oder Busfahrten, wurden schnell mal über den Haufen geworfen. „Dabei muss ich das alles unter Kontrolle haben“, beschrieb Lajnef sein Dilemma, wenn er beispielsweise das Stadion fürs Abschlusstraining mietet.

Eine größere Anhäufung an Superstars betreute Oussama Lajnef, als der italienische Rekordmeister Juventus Turin einschwebte. Der hatte im Dezember 2019 sein Champions-League-Spiel in Leverkusen. Für die Weltklasse-Fußballer um Cristiano Ronaldo, die bei Bayer mit 2:0 gewannen, war Lajnef komplett zuständig. „Coole Leute“, sagt er lässig, „gar nicht so, wie man sie einschätzt, gar nicht von oben herab“. Wer ihn fasziniert hatte, war Gianluigi Buffon, das Torwart-Denkmal. „Ich mag den Typ. Ich kann italienisch, deshalb habe ich viel mit ihm gesprochen. Für ihn war ich die ganze Zeit über der Ansprechpartner“.

Vor drei Wochen war die türkische Fußball-Nationalmannschaft zu Gast, ehe sie der DFB-Elf ein 3:3 abtrotzte. Lajnef erlebt die Sportler vor dem Spiel und nach dem Spiel. Wie verändern die sich in dieser Zeitspanne? Deutlich. „Vorher sind sie ziemlich angespannt“, hat er erlebt. Anders nachher. „Die Türken haben in der Nachspielzeit das 3:3 gemacht. Die waren total locker, sind noch drei Tage geblieben und haben ihren Familien erlaubt, mit rein zu kommen. Alles aber in kontrolliertem Umfeld“. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen.

Mit Eric Clapton hatte er zu tun, und auch mit U2, mit Bono. Ein netter Mensch sei er, der Sänger. „Kompliziert sind nicht die Stars, sondern meist die Crew dahinter“, weiß Lajnef. U2 war mit 100 Mann da. Techniker, Köche, Masseure, Personal Trainer. Und halt vier Musiker. Da kommen Wünsche nach Speisen oder Getränken, die in Deutschland nur schwer aufzutreiben sind. U2 wünschte ein spezielles Milchgetränk, das es nur in Großbritannien gibt. Für Oussama Lajnef eine Herausforderung. Er suchte in Köln – und fand. Sein Motto steht wie eine Eins: „Der Gast ist König“.