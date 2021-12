TV Olpe überwintert an der Tabellenspitze

Olpe. Das Ergebnis überzeugt, aber der Weg zum Sieg des TV Olpe gegen die HSG Lüdenscheid war durchaus steinig.

Es gab nach der Schlusssirene Ovationen für die Landesliga- Handballer des TV Olpe. Die 250 Fans in der Olper Kreissporthalle bereuten ihr Kommen nicht. Denn beim 25:17 (10:8)-Sieg gegen die HSG Lüdenscheidwurde viel geboten: zwei Rote Karten Lüdenscheid, sechs Zwei-Minuten Strafen für die Kreisstädter. Mit der Tabellenführung und zwei Punkten Vorsprung haben die Kreisstädter die Pole-Position für die Rückrunde inne. Die Weichen sind gestellt.

„Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht gut, denn das Tempo aus der Abwehr fehlte. Zu viele Fehler und überhastete Abschlüsse“, resümierte der Olper Trainer Johannes Krause. „Wir haben uns nach einer Auszeit besser präsentiert und sind dann mit einem acht-Tore-Lauf auf und davon gezogen.“

Weiter gab der TVO-Coach zu verstehen: „Der schwache Beginn des Spieles sollte uns für die kommenden Spiele eine Warnung sein.“ Die individuelle Qualität des TV Olpe gab am Ende der Begegnung den Ausschlag. Die Gäste aus dem Märkischen Kreis mussten ohne Torhüter Artur Wambold und Marcel Pliska auflaufen. Während bei den Gastgeber um das Trainerduo Johannes und Frieder Krause auf Alex Dröge und Andre Genz verzichten mussten, stand dafür Oldie Thomas Krawitz als helfende Hand parat.

Chancenverwertung mangelhaft

Zur Pause lag die TVO-Sieben mit zwei Toren (10:8) vorne. Bei einer besseren Torchancenverwertung wäre ein deutlicherer Vorsprung möglich gewesen. In der Anfangsphase boten die Bergstädter einen gefälligen Handball und verpassten den Kreisstädtern immer wieder kleine Nadelstiche. Durch Robin Pliska (11.) führten sie sogar mit 4:2. Nach einer Auszeit durch den Olper Trainer Johannes Krause kamen die Hausherren besser ins Spiel. Das Umschaltspiel von Defensive auf Offensive passte immer besser und so war es nicht verwunderlich, dass Ahemdi Butt (17.) sein Team mit 7:4 in Führung brachte.

Der Lüdenscheider Rückraum mit Justin Jung, Robin Pliska und Phil Lausen bemühte sich nach Kräften das Spiel zu ordnen und bis zur Pause sah es mit einem 8:10-Rückstand noch recht gut aus. Diesen engen Spielstand hatte die Schützlinge von HSG–Coach Torsten Stange ihrem überragenden Torhüter Tim Stute - der trotz der Niederlage mit 16 Paraden (!) bester Spieler seiner Mannschaft war - zu verdanken.

Lüdenscheid zu unkonzentriert

Die Bergstädter agierten in den entscheidenden Momenten zu unkonzentriert und hatten dadurch gleich mehrere aussichtsreiche Angriffe leichtfertig hergeschenkt. Im zweiten Durchgang hielt der Tabellenführer TV Olpe die HSG Lüdenscheid mit vier bis fünf Toren auf Distanz. Mit zunehmender Spieldauer sahen die Zuschauer in der Kreissporthalle eine zerfahrene Spielweise auf beiden Seiten. So war HSG-Keeper Tim Stute in der Schlussphase wieder im Blickpunkt des Geschehens. Er parierte vier freie Bälle gegen Daniel Strack, Lars Heinrich und Johannes Krause.

Die Bergstädter ließen sich in keiner Phase der Begegnung entmutigen. So kassierte Julius Hahn (39.) nach einem Gesichtstreffer die Rote Karte des Schiedsrichtergespanns Schäfer/Clemens. Nur zwei Minuten später durfte Lars Gruber nach Griff ins Gesicht gegen Joshua Krawitz ebenfalls mit dem Roten Karton unter die Dusche. Diese hatten dann auch nicht mehr die gewohnte Sicherheit und Treffsicherheit aus dem Rückraum. Kein schönes Spiel am Ende aber es zählt der Ertrag.

Krawitz und Ohm überzeugen

Zwei wichtige Punkte im letzten Spiel des Jahres. Beste Werfer bei den Hausherren waren Joshua Krawitz (5) und Henrik Ohm (5). Realistisch fasste der Lüdenscheider Trainer Thorsten Stange die 60 Minuten in Olpe zusammen: „Unsere Angriffsleistung war in diesem Spiel mit neun Toren im zweiten Durchgang einfach zu wenig, aber die Abwehrarbeit mit 25 Gegentoren gut.“

TV Olpe: Ben Fuhrmann, Rumpff; Butt (4), Thomas Krawitz, Frieder Krause, Joshua Krawitz (5) , Strack (4), Wulfestieg (2), Johannes Krause (1), Fedec (1), Heinrich (3), Hassine, Ohm (5/4).

