Attendorn. Diese Konstellation hat es beim Hallenfußball-Cup der Stadt Attendorn in der Rundsporthalle so noch nicht gegeben.

Ungewöhnliches beim Stadtpokal Attendorn

Angepfiffen wird das Turnier am Freitag, 27. Dezember, um 17 Uhr. Der Stadtpokal wird am Samstag, 28. Dezember, um 16.30 Uhr fortgesetzt. Die Endrunde steht dann ab 19 Uhr auf dem Programm. Die Halbfinale sind für 21 und 21.15 Uhr angesetzt. Nach dem Neunmeterschießen um Platz soll zu später Stunde um 21.45 Uhr das Endspiel angepfiffen werden. Hier wurde der SV 04 Attendorn im letzten Jahr gegen das Überraschungsteam des gastgebenden FSV Helden seiner Favoritenrolle mit 3:0 gerecht.

Ungewöhnlich: Der RSV Listertal aus dem Märkischen Kreis ist zwar nicht Mitglied des Stadtsportverbandes Attendorn, richtet am 27. und 28. Dezember aber bereits zum zweiten Mal den Sparkassen Hallenfußball-Cup aus. Für den Tabellenzweiten der Kreisliga C2, der seit der Saison 2009/10 dem FLVW-Kreis Olpe angehört und nach einem kurzen Intermezzo in Drolshagen seit 2010 zur Fußballfamilie der Hansestadt zählt, ist die Ausrichtung des Attendorner Budenzaubers trotzdem eine Premiere. Denn die Rundturnhalle ist Neuland für den RSV aus Hunswinkel und Valbert.

400 Euro für den Sieger

„Wer uns in der Not hilft, dem helfen wir auch gerne.“ Vorsitzender Rüdiger König vom Stadtsportverband hat nicht vergessen, dass die Listertaler 2015 den Attendorner Hallen-Stadtpokal gerettet haben. Damals drohte das traditionsreiche Turnier auszufallen. Die Rundturnhalle war in eine große Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden und stand für sportliche Veranstaltungen nicht zur Verfügung. In dieser Situation sprang der RSV als Ausrichter ein und veranstaltete den Hallenfußball-Cup in der Sporthalle Rothenstein in Meinerzhagen, mit ein paar Wochen Verspätung im Januar 2016.

Als Danke schön sind die Listertaler jetzt auch ganz offiziell Gastgeber beim von der Sparkasse ALK mit 1100 Euro Preisgeld unterstützten Hallenfußballturnier. Davon erhält der Turniersieger, der sich auch für das Masters qualifiziert, immerhin 400 Euro. Die Plakate sind gedruckt. „Wir haben alle Vorbereitungen getroffen“, sind RSV-Vorsitzender Ingo Hartmann und seine Mitstreiter bereit für das sportliche Großereignis in der Rundturnhalle.

Gespielt wird wieder in zwei Gruppen. Die „Hammergruppe“ B hat es in sich. Hier kämpfen die beiden Bezirksligisten SV 04 Attendorn und SC LWL 05 sowie die drei A-Kreisligisten SV Türk Attendorn, FSV Helden und LWL 2 um das Weiterkommen. In der Gruppe B ist A-Ligist SF Dünschede Favorit und trifft auf die unterklassigen Teams FC Schwalbenohl, SF Azadi, SV Listerscheid und Ausrichter RSV Listertal. Die Spielzeit beträgt 1x12 Minuten, mit einer dreiminütigen Pause zwischen den Begegnungen.

Eingebettet in den Sparkassen Hallenfußball-Cup sind wieder die Turniere der A- und B-Junioren. Weil der SV 04 seine A-Jugend abgemeldet hat, startet LWL mit zwei Mannschaften. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von der JSG Dünschede/Helden und JSG Listerscheid/Herscheid. Bei der B-Jugend sind nur drei Teams am Start: SV 04 Attendorn, JSG Dünschede/Helden und JSG Listertal/Herscheid.