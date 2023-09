VC SFG Olpe ist Saisonstart am Sonntag bestens gerüstet

Olpe. Volleyballerinnen aus der Kreisstadt gewinnen Turnier im Bochumer Stadtteil Höntrop und ein Testspiel gegen Regionalligist SG Langenfeld.

Wenn am kommenden Wochenende für den heimischen Oberligisten VC SFG Olpe endlich wieder der Ball über das Netz fliegt, kann Trainer Michael Jürgens aufatmen. Seine Volleyballerinnen haben nach einer „sehr durchwachsenen Vorbereitung“ bei einem Turnier im Bochumer Stadtteil Höntrop nicht nur viel Motivation für die neue Saison gewonnen, sondern so ganz nebenbei auch den Turniersieg geholt.

Fünf Oberligisten und vier Verbandsligisten waren der Einladung gefolgt. Michael Jürgens musste mit Nachwuchs an den Start gehen. So fehlte Mannschaftskapitänin Lea Uebach, und Kristin Bürger sowie Anna Sondermann standen erst ab dem dritten Spiel zur Verfügung. „Es war extrem anstrengend bei dieser Hitze“, so Cheftrainer Jürgens, „aber es hat sich gelohnt. Ich habe viele Erkenntnisse gewonnen.“ Und meinte damit vor allem die starken Leistungen von Anna-Lena Beul und Mira Naber, die mit ihren 13 bzw. 14 Jahren ins kalte Wasser geworfen wurden.

Starke Routiniers

„Die beiden Youngster waren unglaublich stark“, so Jürgens, „sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mira spielte auf Außen die beiden ersten Spiele komplett durch, bevor mit Kristin Bürger ab dem dritten Spiel viel Erfahrung auf der Außenposition dazukam.“ Die 14-jährige Mira überzeugte beim Aufschlag, bei der Annahme und bewies auch von Außen hohe Durchschlagskraft. Die erst 13-jährige Anna Lena war in allen fünf Spielen auf der Diagonalposition voll im Einsatz und war Garantin für viele Punkte. Die Fähigkeiten von Mia Basch standen für Jürgens schon vorher außer Frage. Gewohnt zuverlässig beim Zuspiel Antonia Häner und Victoria Popov, die sich auf dieser Position abwechselten und neben Anna Lena Beul auch die beiden anderen Mittelangreiferinnen Caro Clemens und Sabrina Küppers erfolgreich zum Abschluss einsetzten. „Caro war in überragender Form. Sie ist athletisch sehr stark und fast jeder Angriff von ihr führte zu einem Punkt.“ Auch Sabrina Küppers, die mit 40 Jahren ihren Einstand im Oberliga-Kader gab, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. „Es freut mich für Sabrina, dass sie den Anschluss an das hohe Niveau gefunden hat“, lobte sie ihr Coach und sieht auch noch Potenzial nach oben.

Als Libera war zunächst Claudia Müller, ehemals Radeke, im Einsatz, bevor mit Anna Sondermann ab Spiel drei zur Verfügung stand. Während Claudia Müller nach ihrer Babypause fast wieder zur Normalform auflief, muss sich Rückkehrerin Anna Sondermann erst noch etwas akklimatisieren. Sie kam aber fast mit jedem Ballwechsel immer besser ins Spiel. Mit ihrer Ausstrahlung ist sie auf jeden Fall ein Gewinn für die Mannschaft.

Ungeschlagen war der USC Münster Finalgegner der SFG-Damen. „Ich bin von zwei Gewinnsätzen im Finale ausgegangen“, war Michael Jürgens überrascht, dass es nach dem verlorenen ersten und gewonnenen zweiten Satz plötzlich „Ende“ hieß. „Da hatten wir zwei Punkte Vorsprung und waren plötzlich Turniersieger.“„Dieses Turnier war extrem wichtig, wir konnten viel Spielpraxis mitnehmen und können nach der schwierigen Trainingssituation durchaus zuversichtlich am ersten Spieltag auftreten.“

Und diese gewonnene Spielpraxis konnten die SFG-Damen in einem Testspiel kurz vor dem Saisonstart beim Regionalligisten SG Langenfeld sehr gut umsetzen. „Wir hatten uns auf vier Sätze plus Tiebreak geeinigt, und am Ende stand ein etwas überraschendes 4:1 gegen den klassenhöheren Gegner.“ Natürlich lässt sich Michael Jürgens von diesem Resultat nicht blenden. „Langenfeld hatte nicht seine optimale Besetzung aufgeboten, aber ein 4:1 ist immer noch besser als ein 1:4.“ So hoffen Trainer und Mannschaft am Sonntag um 14 Uhr in der SFG-Halle auf große Unterstützung, wenn mit dem SV Wachtberg ein alter Bekannter seine Visitenkarte in Olpe abgibt. Wachtberg ist mit einem 2:3 gegen PTSV Aachen 3 in die Saison gestartet, will diese Scharte natürlich ausbügeln.

Zweite empfängt Bad Berleburg zum Absteigerduell

Bereits am Samstag spielt in der Landesliga SFG 2 von Trainer Peter van Vianen um 12 Uhr zuhause gegen den Mitabsteiger VfL Bad Berleburg. „Wir wollen natürlich oben mitspielen“, äußert sich der neue Coach, „mal sehen, wie es läuft. Unsere Vorbereitung war ganz okay und jetzt treffen wir auf einen Gegner, der sein erstes Spiel glatt mit 0:3 verloren hat. Aber wir sind guter Dinge.“

