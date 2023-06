VfR Rüblinghausen: Joachim Schlüter steuert auf die 40 zu

Rüblinghausen. Der VfR Rüblinghausen ist grundsolide und innovativ aufgestellt. Das zeigte die Jahreshauptversammlung.

Joachim Schlüter ist seit 1987 Vorsitzender des VfR Rüblinghausen und wurde von den 78 anwesenden Mitgliedern einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Heißt: Er steuert auf die Vierzig zu. Einstimmigkeit bekam auch Geschäftsführer Patrick Berg. Er bekleidet den Posten seit 1999.

Abseits des Platzes ist der Verein grundsolide und innovativ aufgestellt. So präsentierte Kassierer Martin Scheele, bereits im 25. Jahr vorbildlicher Arbeit, der Versammlung unter Applaus eine schuldenfreie Bilanz. Joachim Schlüter bedankte sich für die gute Arbeit bei Martin Scheele und beim gesamten Vorstand, bei der Jugend- und Seniorenabteilung sowie bei Martin Häner, der den VfR aus den Hintergrund lenkt.

Patrick Berg vermeldete Positives aus der Jugendabteilung. So werden künftig neun Jugendmannschaften, eine mehr als 2022, in die Saison starten. Elf verdiente Trainer- und Betreuerposten konnten mit viel Einsatz bis auf wenige noch offene Lücken weitestgehend erfolgreich ersetzt werden. Danach sprach er großen Dank und Respekt für die Jugendtrainer, Betreuer und den Eltern aus. Berg: „Wer Lust hat, ist herzlich gerne eingeladen, um sich zu engagieren. Ein Trainerjob, bei all der Arbeit, gibt einem unendlich viel zurück.“ Auf der Homepage sind alle Mannschaften mit Trainern und Betreuern zu finden.“

Ansprechpartner zu allen Fragen ist Jürgen Döppeler. Er ist Aushängeschild, verrichtet mit extrem viel Aufwand und Einsatz die Jugendarbeit. „Ohne Jürgen hätten wir nicht diesen Erfolg in der Jugend“, betonte Berg. Von D- bis A-Jugend werden in der JSG alle Mannschaften besetzt, teils doppelt.

Urkunde und Nadel des FLVW in Gold gingen an Peter Maiworm, Martin Scheele und Christian Berg.

Peter Maiworm ist seit 1953 Vereinsmitglied und war Spieler der Jugendmannschaften sowie der 1. und 2. Mannschaft Anfang der 60er Jahre. Von 1984 bis 1993 war er maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der Altliga verantwortlich. Von 1995 bis 1997 war er Beisitzer im Vorstand. Danach wirkte er 11 Jahre als 2. Vorsitzender und begleitete hauptverantwortlich zahlreiche Projekte des VfR, um mit dem Sportlerheim und dem Neubau des Kunstrasenplatzes und der Tribüne nur die wichtigsten 2 zu nennen.Peter engagiert sich zudem seit vielen Jahren als Ortsheimatpfleger. Ihm verdanken wir eine umfangreiche Vereinschronik mit zahlreichen Bildern. Eine Arbeit, die in anderen Vereinen ganze Arbeitsgruppen unter sich aufteilen müssen.

Der FLVW erkannte sein Engagement bereits 2004 mit der Verleihung der Verdienstnadel in Silber an. Heute kommt in Anerkennung und Würdigung seiner ehrenamtlichen Leistung die Verdienstnadel in Gold hinzu.

Christian Berg ist seit 1998 und damit 25 Jahre als Beisitzer im Vorstand. Aufgrund seiner großen betriebswirtschaftlichen Erfahrung war es klar, dass er sich mit solchen Abläufen im Verein auseinandersetzen sollte. Seit 1998 macht er dieses mit großem Engagement. Zunächst im Bereich der Vermietungen unseres Sportlerheims. Ein Bereich, der durchaus seine Schwierigkeiten mit sich bringt, denn nicht jede Vermietung endet so, wie wir uns dies wünschen. Zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen im Vermietungsprozess gehen auf Christians Vorschläge zurück.

Zudem engagiert er sich als Verantwortlicher für sämtliche Einkäufe unsers Vereins. Dazu gehört die vorausschauende und sachgerechte Bestellung der Ware, die wir während des Spielbetriebs benötigen.Für diese Leistungen wurde Christian Berg bereits 2013 mit der Verdienstnadel des FLVW in Silber ausgezeichnet. Der FLVW setzt heute einen drauf und verleiht ihm die Verdienstnadel in Gold.

Martin Scheele ist ebenfalls seit 25 Jahren im Vorstand. Er stieg seinerzeit gleich in eines der wichtigsten Aufgaben des VfR ein, denn er übernahm das Amt des Kassierers beim VfR. Dabei geht es nicht nur um Einnahmen und das Begleichen von Rechnungen, sondern ebenso und verstärkt um die Beachtung gesetzlicher, vor allem steuerlicher Regelungen in enger Verbindung mit unserem Steuerbüro Martin Häner & Partner.Durch die zahlreichen baulichen Projekte in dieser Zeit, sei es zweimal der Kunstrasenplatzbau und die Erweiterung und Modernisierung unserer Immobilien, kommt Martin Scheele eine wichtige Kontrollfunktion zu. Einerseits was die Ausgabendisziplin angeht und zum anderen die Akkuratesse bei Verwendungsnachweisen und Beleglisten bei der Abwicklung von Fördergeldern mit den entsprechenden Fördergebern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe