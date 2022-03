VfR Rüblinghausen sammelt Hilfsgüter für die Ukraine

Am Sportplatz in Rüblinghausen können in den nächsten Tagen Hilfsgüter abgegeben werden.

Rüblinghausen. Der VfR Rüblinghausen beteiligt sich an der Sammlung von Sachspenden für die Menschen in der Ukraine.

Die Hilfsbereitschaft nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist riesig. Auch der VfR Rüblinghausen möchte den Menschen vor Ort helfen und beteiligt sich deshalb an der Sammlung von Sachspenden (z.B. Kinderkleidung, Babynahrung, Verbandsmaterial, Isomatten, Mundschutz, Desinfektionsmittel, usw.) für die Menschen in der Ukraine. Hierzu unterstützt der Verein die Initiative von Timo Feldmann.

Die Sachspenden können an folgenden Tagen am Sportplatz Rüblinghausen „Am Birkendrust“ abgegeben werden: Samstag, 5. März von 10 bis 13 Uhr, Dienstag, 8. März von 17 bis 19 Uhr, Mittwoch, 9. März von 17 bis 19 Uhr.

Die gesammelten Spenden sollen am kommenden Freitag, 11. März mit Transportern an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Die Hilfsgüter werden vor Ort an die entsprechenden Hilfsorganisationen übergeben.

Wer eine Unterkunftsmöglichkeit für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, kann sich ebenfalls vor Ort in Rüblinghausen an die Organisatoren der Sammlung wenden.

