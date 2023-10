Viel Kampf und Krampf beim 1:1 des FC Lennestadt gegen Lünen

Lennestadt. Abstiegsbedrohter Westfalenligist FC Lennestadt muss sich trotz langen Überzahlspiels mit einem Punkt zufrieden geben

Jürgen „Heggy“ Hasenau, der Geschäftsführer des FC Lennestadt, atmete nach dem 1:1 (0:1) der Westfalenliga-Mannschaft im wichtigen Heimspiel gegen den Lüner SV tief, um dann ein wenig enttäuscht ein Statement abzugeben. „Das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Für mich ist das fürs Überleben zu wenig. Das war eines jener Spiele, die man normalerweise gewinnen muss, zumal wir über eine Halbzeit lang in Überzahl gespielt haben“, sagte Jürgen Hasenau. Dem Statement ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen.

Von Beginn an war viel Krampf im Spiel. Die ersten 15 Minuten hatten die Gastgeber ein leichtes Übergewicht. Aber am Strafraum waren sie ohne Torjäger Florian Friedrichs meist mit ihrem Latein am Ende. Auch Lünen hatte Pech, dass ihr bester Torschütze Milan Sekulic nach zehn Minuten verletzt vom Platz musste.

Trotzdem bekamen die Gäste nach einer Viertelstunde leichtes Oberwasser. Und in der 20. Minute hatten die Lüner ihre erste Chance durch Kurtulus, der an Torwart Kevin Schulte scheiterte. Fünf Minuten später die kalte Dusche für den FCL. Da holte Till Quast seinen Gegenspieler Dominic Schmidt im Strafraum ohne Not von den Beinen. Schiedsrichter Fischbach bleib keine andere Wahl. Es gab einen Foulelfmeter, den Dominic Schmidt sicher verwandelte. Kapitän Kevin Schulte nahm den jungen FCL-Verteidiger in Schutz: „So ein Elfmeter darf natürlich nicht passieren. Aber da fehlt oft noch die Cleverness. Das sind alles junge Kerle. Da gehört sowas schon mal dazu.“

Gelb/Rot in 45. Minute für Lünen

Lünen blieb danach die stärkere Mannschaft. In der letzten Minute der ersten Hälfte folgte dann die vielleicht wichtigste Szene des Spiels. Nach einem wiederholten Foulspiel an Christoph Hebbeker sah Michael Vrljic Gelb/Rot. „Danach bekam das Spiel eine erhebliche Wendung. Wir waren lange in Unterzahl und beim FC Lennestadt wurden Kräfte frei“, ärgerte sich Lünen Trainer Axel Schmeing.

Wohl wahr. Und es dauerte tatsächlich nur zwei Minuten nach der Pause, da hatten die Gastgeber die Überzahl schon genutzt. Samuel Eickelmann wurde im Strafraum glänzend freigespielt. Mit einem überlegten Lupfer überwand er Lünens Keeper Flemming Sandt, der anschließend verletzt ausgewechselt werden musste.

Der FC Lennestadt hatte in der zweiten Halbzeit das Spiel im Griff. Aber die Pässe in die Spitze und auch die Flanken waren viel zu ungenau, so dass das Tor der Gäste kaum einmal ernsthaft in Gefahr geriet. Daran änderte auch die Einwechselung von Florian Friedrichs in der 57. Minute nicht viel.

Erst ganz am Schluss hatte der FC Lennestadt zwei halbwegs gute Chancen. Einmal durch Florian Friedrichs in der 78. Minute, als der neue Lünen-Keeper Rothkamm klären konnte. Und in der 85. Minute. Da flankte der eingewechselte Umut Özugul von der rechten Seite. Die Flanke war aber viel zu unplatziert, so dass der ebenfalls eingewechselte Christian Schmidt den Ball nur noch an den Außenpfosten köpfen konnte. So blieb es letztlich beim 1:1.

Dem konnte FCL-Trainer Martin Funke am Ende doch einiges Positive abgewinnen: „Wichtig war, dass wir den Negativtrend stoppen konnte haben. Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis. Allerdings hat es das Geschmäckle, dass wir lange in Überzahl gespielt haben. Die Gelb/Rote Karte tat uns natürlich gut. Aber leider kamen in der zweiten Halbzeit die letzten Pässe und Flanken nicht gut an. Letztlich nehmen wir einen Punkt gerne mit. Jetzt bereiten wir uns auf die beiden wichtigen Auswärtsspiele in Obersprockhövel und Sodingen vor.“

Kevin Schulte schloss sich dem Statement seines Trainers an: „Klar ist es ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben, obwohl wir eine ganze Halbzeit in Überzahl gespielt haben. Aber es war eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Spielen, vor allem dem 0:8 in Erndtebrück. Wir müssen auch mal mit einem Punkt zufrieden sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe