Vorbereitung mit Widrigkeiten

Olpe Nein, Schnee mussten Dieter Rotter und sein Leichtathletik-Nachwuchs zuletzt nicht mehr schieben.

Aber die Vorbereitung zu den Westfälischen Hallen-Meisterschaften, die in drei Veranstaltungsabschnitten ausgetragen werden, fand auch im Kreuzbergstadion statt. Schneeschieben war angesagt. Auch Karl-Heinz Besting dürfte jetzt nicht mehr ausgebremst werden – seine Garage ist jetzt wieder eis- und schneefrei.

Nach dem überaus erfolgreichen Auftakt am vergangenen Sonntag, wollen die Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Olpe an diesem Wochenende nachlegen – Klappe auf für Teil 2 und Teil 3. Wenn alles optimal läuft, könnten an den beiden Tagen sogar noch mehr als „nur“ sieben Medaillen an die TSG Lennestadt, die SG Wenden sowie die Olper Leichtathletik von TV und SC Olpe gehen.

Und diese gewagte Prognose bezieht sich vor allem auf die zahlreichen Staffeln über 4x200 Meter, die allerdings einen Standortnachteil haben. „Ein wettkampfnahes Wechseltraining ist in unseren normalen Hallen, auch Dreifach-Hallen, nicht möglich“, sagen die beiden hauptverantwortlichen Trainer Dieter Rotter und Michael Kluge, „das geht nur in den großen Hallen wie in Dortmund oder Wattenscheid. Und bei den Wechseln kann beim zweiten Wechsel, wenn nicht mehr in Bahnen gelaufen wird, zu einem dichten Gedränge in der Wechselzone kommen.“

OE-Staffeln in Top 3 der Meldeliste Samstag: Weibliche U20 (2/8), Männliche U20 (3/6), Sonntag: Weibliche U16 (2/20), Weibliche U18 (1/15), Frauen (2/5), Männliche U16 (3/11), Männliche U18 (3/9). In Klammern Position in der Meldeliste/Anzahl der Teams insgesamt

Besonders aussichtsreich gehen die Mädels der U18 an den Start, wobei jedoch der Start von Maja Blagojevic noch fraglich ist. Der Sturz am letzten Sonntag könnte noch Spuren hinterlassen haben. Und das gilt auch für ihre Spezialdisziplin über die Hürden. Die Meldeliste führt sie knapp vor ihrer Vereinskollegin Hannah Bauermann an, die Konkurrenz lauert natürlich auf einen Fehltritt von „Maja&Hannah“. Ebenso ist außer diesem Duo vor allem auch mit Maja Tröster zu rechnen.

Da wächst eine starke Generation heran. Karl-Heinz Besting, Chef der Olper Leichtathletik

Bei den männlichen Sprintern ist Ben Tröster von der TSG Lennestadt (U18) laut U20-Meldeliste über 60 Meter der aussichtsreichste Medaillenkandidat aus dem Kreis Olpe. Er trifft u.a. auf seinen Dauerkonkurrenten von der LG Kindelsberg Kreuztal, Lukas Kasusch, der mit 7,08 Sekunden auf Position 1 geführt wird. Nach dem Titel über 60 Meter bei der U18 hat Ben ein weiteres Ziel: die Sechs vor dem Komma. Nur noch eine Hundertstelsekunde schneller…

„Da wächst eine starke Generation heran“, sagte Karl-Heinz Besting, Chef der Olper Leichtathletik, schon im Vorjahr. Jetzt wollen es die schnellen Mädels der U16 über 4x200 Meter beweisen. Mit 1:52,34 Minuten werden sie in der Meldeliste (noch) deutlich hinter dem TV Wattenscheid geführt, aber eine Medaille ist möglich. Da sitzt den Mädels aus Olpe die LG Olympia Dortmund mit nur einer halben Sekunde Rückstand im Nacken. Bemerkenswert: alle Mädels gehören dem jüngeren Jahrgang der U16 an. Von ihnen ist auch ein Hürden-Trio am Start, angeführt von Jana Steinhoff.

Die Situation in der Meldeliste ist bei der Frauenstaffel der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt/Fretter ähnlich. Sie wird angeführt von der „Seniorin“ Julia Springob. Mit im Boot auch die Bobfahrerin Annika Deblitz, die als Startläuferin das Quartett „anschieben“ wird. Hinter Wattenscheid müssen die OE-Frauen um Silber gegen die LG Kindelsberg Kreuztal kämpfen.

Johanna Pulte von der SG Wenden ist mit einem Sonderstartrecht in Dortmund dabei Foto: Volkher Pullmann

Besonderes Augenmerk gilt auch den beiden Individualisten Johanna Pulte und Gabriel Niklas von der SG Wenden. „Beide sind mit einem Sonderstartrecht dabei“, so ihr Trainer Egon Bröcher und er weiß das Leistungsvermögen nicht so recht einzuordnen. „Johanna hat kaum für kürzere Strecken trainiert, so dass ich nicht abschätzen kann, wozu sie über 1500 Meter in der Lage ist.“

Auch für Gabriel Niklas kann und will sich sein Trainer nicht festlegen. Der frischgebackene Westfalenmeister der M15 über 800 Meter kann über 3000 Meter auf keine vergleichbare Leistung hinweisen. Aber dass er für eine Überraschung gut sein kann, hat er schon im Vorjahr, zuletzt aber auch am vergangenen Sonntag, bewiesen.

In den Einzelkonkurrenzen will auch Anna Piwowarski im Kugelstoßen ein Wörtchen mitreden. In diesem Winter hat sie mit 11,01 Meter zum ersten Mal die elf Meter übertroffen. Mit dieser Weite liegt sie auf Rang 3 – Medaille für die schnelle Anna nicht unmöglich. Ebenso auf Drei steht Maja Tröster (U18) von der TSG Lennestadt. Diesen Rang zu verteidigen, wird unter 32 zugelassenen Sprinterinnen sehr schwer.

