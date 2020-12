VSV Wenden engagiert sich mit viel Herz für St. Josefsheim

Wenden. Die Corona-Krise bringt nicht nur Frust und Ärger. Das beweist zurzeit der VSV Wenden einmal mehr eindrucksvoll; seine Kreativität kennt da keine Grenzen.

Viele Menschen zeigen in dieser herausfordernden Zeit Engagement und Solidarität. So riefen Caterina Breuer und David Clemens vom Ressort Marketing des VSV Wenden einen ehrenamtlichen Einkaufsservice für die Bewohnerinnen und Bewohner im St. Josefsheim in Wenden ins Leben.

Kurzerhand nahm der VSV Wenden daher Kontakt mit Anne Böhler vom Caritas-Zentrum Wenden auf. Die Idee stieß dort auf großes Interesse und Freude bei den Senioren und Mitarbeitenden. Ende März ging das Projekt Einkaufsservice an den Start. Ein echtes Highlight für die Senioren war die erste große Übergabe, bei der die Kreativität keinesfalls zu kurz kam. Die Einkaufstaschen wurden an Seilen befestigt, mit deren Hilfe die Bewohner ihre Einkäufe in die Fenster hochziehen konnten. Den Damen und Herren des Hauses war die Freude aus dem Fenster sichtlich anzusehen und anzuhören. In diesem Fall verraten Bilder sicherlich mehr als Worte. Die Hygiene- und Abstandsregelungen wurden dabei natürlich konsequent eingehalten.

Aufgrund dieser freudigen und positiven Rückmeldung aus dem St. Josefsheim wurde beschlossen, aus der einmaligen Aktion ein dauerhaftes Engagement zu etablieren. So kam es dazu, dass im Jahr 2020 sechs Durchgänge gestartet wurden und die ehrenamtlich Aktiven etwa alle zwei Monate auf Einkaufstour gingen.

30 Helferinnen und Helfer

„Ein herzliches Dankeschön an alle Spielerinnen und Spielern, die sich engagiert haben und weiterhin einsetzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich 30 Helferinnen und Helfer aus unserem Verein gefunden haben und der Aktion auch treu bleiben. Vielen Dank auch an Anne Böhler vom St. Josefsheim für die großartige Begleitung unserer Aktion“, freuen sich die Verantwortlichen des VSV Wenden.

„Wer noch unterstützen möchte, kann David Clemens unter der Nummer 0176-34321217 oder per Mail marketing@vsv-wenden.de kontaktieren. Natürlich ebenso melden können sich Mitgliederinnen und Mitglieder und ältere Menschen aus Wenden und den umliegenden Ortschaften, die ebenfalls unsere Hilfe benötigen und noch nicht durch die hiesigen Hilfsangebote versorgt werden“, teilt David Clemens mit.

Caterina Breuer: „Wir hoffen, dass wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die unseren Einkaufsservice in Anspruch genommen haben, mit dieser Aktion die schwierige Zeit etwas erleichtern konnten. Zum Jahresabschluss war es uns wichtig, einen kleinen Weihnachtsgruß zu senden und damit ein wenig Freude zu schenken“.