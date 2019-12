Waffenschmidt: „Vielleicht spiele ich wieder Schlagzeug“

Dies entschied der Vorstand und gab es am Freitag Morgen bekannt. „Dabei ist man Andy für sieben Jahre hervorragende Arbeit sehr dankbar,“ so der Verein vom Löffelberg, „sowohl sportlich, wie auch menschlich hat er die letzten Jahre des Vereins entscheidend mitgeprägt. Es wird nun aber Zeit, neue Impulse zu setzen.“

„Es ist absolut legitim, dass ein Verein neue Akzente setzen will, es ist ja schon eigentlich ungewöhnlich, dass einer so lange irgendwo tätig ist,“ so die Stellungnahme des Trainers. Überraschend sei der Zeitpunkt, weil es gerade so perfekt läuft, „besser als jetzt ist es noch nie gelaufen als zurzeit“. Waffenschmidt: „Dass man so eine Geschichte vor dem Spiel gegen den VSV Wenden raushaut, halte ich nicht für konzentrationsfördernd.“

Ungewöhnliche Kontinuität

Wie geht es mit ihm weiter? Er habe sich Gedanken gemacht. Über Monate. Die Szene beobachtet seit 23 Jahren ohnehin aufmerksam. „Viele Trainer gehen von da nach da. Und von da nach da. Ich habe aber immer anders gearbeitet.“ Kann man wohl sagen: 17 Jahre war er bei Fortuna Freudenberg, zehn Jahre trainierte er dort die erste Mannschaft, jetzt sieben Jahre Rot-Weiß Hünsborn.

Wie bekommt man eine solche Kontinuität hin? Waffenschmidt: „Weil ich mich immer komplett als Mensch mit Haut und Haaren in einen Verein hinein lebe, in das Dorf, in die Menschen,“ sagt er und fügt Bemerkenswertes hinzu: „Diese Arbeit werde ich in keinem anderen Verein mehr leisten können. So einfach zur Tagesordnung übergehen, zu sagen: Jetzt mache ich das gleiche System irgendwo - das wird nicht funktionieren.“

In den sieben Jahren hat sich der Verein enorm entwickelt. Weil die richtigen Leute am richtigen Ort waren. Ob in der Jugendabteilung, in der Seniorenabteilung oder im Vorstand. Waffenschmidt erinnert sich an seine Anfänge am Löffelberg: „Da gab’s keine dritte Mannschaft, die Zweite spielte in der C-Klasse, und die erste Mannschaft hatte keinen Einheimischen. Stand heute: Neun Eigengewächse in der Anfangsformation der Landesliga-Mannschaft, die Zweite steht im Bezirksliga-Mittelfeld, und die Dritte ist aufgestiegen in die C-Klasse.“

Er würde niemals einem Verein zusagen, ohne sicher zu sein, ob er das so leisten könne wie in Hünsborn. „Dann wäre ich dem Verein gegenüber schon von Anfang an unehrlich.“ In Freudenberg habe er sechs Jahre gebraucht, um in allen drei Mannschaften Freudenberger Jungs zu haben. Waffenschmidt: „Diese Art zu arbeiten werde ich nicht mehr leisten können und nicht mehr leisten wollen.“

Gespannt darauf, wie es weitergeht

Der entscheidende Punkt für ihn: „Die Frage, was kannst du überhaupt leisten im Fußball? Der Fußball hat mir alles gegeben. Aber wenn der Fußball einem alles gibt, dann nimmt er einem natürlich auch alles. Ich habe seit 23 Jahren bei keinem Freund samstags einen Geburtstag gefeiert.“

Darüber fange er jetzt an, nachzudenken. Waffenschmidt: „Süffisant gesagt: Vielleicht sollte ich mich jetzt mal darum kümmern, meine Frau kennen zu lernen. Sie kenne ich ja gar nicht, weil man nur auf dem Sportplatz gehangen hat. Vielleicht spiele ich wieder Schlagzeug. Oder ich gehe in eine Partei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man sagen kann: Der ist so viele Jahre dabei, der kann ohne Fußball nicht.“

Je mehr Stunden diese Entscheidung jetzt her ist, umso sei er gespannt darauf, was das Leben noch zu bieten hat. Klar sei er im Moment traurig, dass es zu Ende gehen wird, dass ein sehr schöner Lebensabschnitt im Sommer ausläuft. „Aber vielleicht,“ so Andreas Waffenschmidt, „verspüre ich irgendwann mal eine Erleichterung.“