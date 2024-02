Wayne Reimold stürmt drei Mal aufs Podium

Olpe/Dortmund Junior Indoor Jump‘n‘ Run, das beliebte Leichtathletik-Jugendsportfest in Dortmund, fand wieder große Resonanz.

Mit einem fast 40-köpfigen Aufgebot war die Olper Leichtathletik vertreten. Einige Wettbewerbe waren mit 50 und mehr Teilnehmern besetzt, und da waren selbst Top-Ten-Platzierungen ein großer Erfolg. Für das umfangreiche Kontingent aus Olpe sind allein die reinen Podiumsplätze fast überwältigend. Insgesamt kamen letztlich 12 Platzierungen unter den Top drei zusammen, je vier für Rang eins bis drei. Dazu kamen noch zahlreiche Plätze knapp neben dem Podium, so sechs vierte Plätze. Beeindruckend, was die Olper Leichtathletik vom TV und Skiclub zu bieten hat – dank eines umfangreichen Trainerteams und eines enormen Trainingseifers.

Das Kugelstoßen, in der Vergangenheit in Olpe eher stiefmütterlich behandelt, erlebt aktuell einen Aufschwung. Karl-Heinz Besting, Chef der Olper Leichtathletik

Allen voran war es Wayne Reimold (U16) vom TV Olpe, der dreimal aufs Podium stürmte. Ganz oben stand er nach 60 Metern, die er in starken 7,88 Sekunden als schnellster Sprinter des Tages schaffte. Diese Schnelligkeit half ihm auch beim Weitsprung, den er mit genau 5,00 Meter als Zweiter beendete. Die Kugel wuchtete Wayne Reimold auf bemerkenswerte 10,81 Meter – Platz 3 und gleichzeitig Platz 11 in der Westfälischen Bestenliste.

Johanna Uelner (links) setzt sich im Kugelstoßen der W14 gegen starke Wattenscheider Konkurrenz durch. Foto: Privat

„Wayne ist ein sehr gutes Beispiel für den Aufwärtstrend auch bei den Jungs“, sagt Thorsten Kämpfer, „er ist ein Musterbeispiel von Veränderung. Er hat einerseits gut zehn Kilogramm abgenommen, aber die gewonnene Muskelkraft kommt ihm jetzt auch dank seiner Schnelligkeit beim Kugelstoßen zugute.“

Überhaupt die Kugel – sie erwacht zumindest in Olpe aus einem Dornröschenschlaf. „Das Kugelstoßen, in der Vergangenheit als Nischendisziplin in Olpe eher stiefmütterlich behandelt, erlebt aktuell einen Aufschwung“, sagt Karl-Heinz Besting und verweist auf zwei weitere erste Plätze in dieser Disziplin. Johanna Uelner setzte sich in ihrer Altersklasse mit 8,04 Meter durch. Paulina Schröder und Julia Ochel sorgten in der W15 mit der Kugel sogar für einen Doppelerfolg. Der vierte „Platz an der Sonne“ gelang Lea Feldmann in der W14 mit 4,40 Meter im Weitsprung.

Trainingsbedingungen nicht ideal Karl-Heinz Besting, Chef der Olper Leichtathletik, nimmt die Leistungen von Pauline Dinter und Frida Ax zum Anlass, die Problematik des Wintertrainings in der Halle darzustellen: „,Pine‘ und Frida konnten im Hochsprung noch nicht wieder so ganz an ihre letztjährigen Leistungen anknüpfen. Mangels Sporthallen mit Kunststoffbelag im Kreis Olpe sind die Trainingsbedingungen nicht ideal. So wurde der Wettkampf am Samstag eher als Trainingseinheit angenommen.“

Dass die Leichtathletik oft auch als Familientreffen bezeichnet wird, belegten zwei Beispiele an diesem Tag in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund. Beispiel 1 die Geschwister Drach: Jona (M12) wird trotz Anlaufproblemen mit 4,12 Meter Zweiter, bleibt aber hinter seiner Bestleistung deutlich zurück. Der ältere Bruder Benjamin (M14) springt 4,32 Meter und kommt auf Platz 4, während die „große“ Schwester Sara (W15) für ihren 5. Platz 300 Meter weit laufen musste – und mit ganz starken 47,43 Sekunden im Ziel war.

Ebenfalls ein Trio stellte die Familie Kipke in Dortmund ab. Mutter Sabrina arbeitet schon längere Zeit im erfolgreichen Trainerteam mit, während ihre Töchter Mara (W15) und Mia (W12) über 60 Meter und im Weitspring ihr Bestes gaben. Vor allem der 4. Platz von Mara über 60 Meter mit 8,36 Sekunden, nur 2/100 Sekunden hinter der Dritten, war stark. Auch Mia enttäuschte keineswegs mit guten Mittelfeldplätzen über 60 Meter und im Weitsprung.

Pauline Dinter (W13), im Vorjahr westfälische Vizemeisterin mit der Kugel, ist wieder auf dem Weg nach vorne. Platz 3 im Hochsprung mit 1,30 Meter und Platz 4 mit der Kugel (7,49 Meter) sind dafür ebenso ein Beleg wie ihr siebter Platz mit 2:51,44 Minuten über 800 Meter unter 22 Konkurrentinnen. Ihrem Erfolg mit der Kugel fügte Paulina Schröder (W15) noch Rang 3 im Hochsprung hinzu. Ebenfalls Dritter wurde auch Maximilian Hahn (M13) im Hochsprung.

