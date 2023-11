Wegweisende Spiele für SFG-Teams

Olpe Die Volleyball-Oberliga hat Pause, somit kann der derzeitige Klassen-Primus VC SFG Olpe eine Woche länger den Platz an der Sonne genießen.

Am ersten Dezember-Wochenende hat mal wieder komplett die Jugend Priorität, so dass es erst am 9. Dezember für die Oberligisten weitergeht. Selbst wenn an diesem Spieltag alles gegen SFG spielt, bleibt die Spitze ungefährdet. Allerdings ist die Top-Position über Weihnachten noch nicht absolut sicher. Verlieren die Damen von Trainer Michael Jürgens ihr letztes Hinrundenspiel gegen Schlusslicht Düren, könnten sie noch vor Weihnachten auf Platz 1 abgefangen werden.

In der Landesliga machten die SFG2-Mädels bisher in allen Spielen kurzen Prozess, Zum Auftakt siegten sie gleich zweimal mit 3:0 gegen die Kellerkinder VfL Bad Berleburg 2 und Letmather TV, doch dann folgten gleich drei Spiele mit jeweils 0:3 – und gesellten sich zum Schluss-Duo. Am Samstag müssen sie beim Tabellennachbarn TuS Nuttlar antreten. Ein Sieg ist schon Pflicht, um nicht noch mehr als nur in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Gleich drei Mannschaften steigen aus der Neuner-Staffel direkt ab, und selbst der Viertletzte muss in die Abstiegsrelegation. Da sind Hauen und Stechen schon vorprogrammiert.

Relegation im Visier

Auswärts muss auch die junge Truppe von SFG 3 in der Bezirksliga antreten. Nach der letzten Pleite in eigener Halle gegen den bis dato Letzten von der SG VTV Freier Grund müssen sie am Samstag erneut gegen den aktuell Letzten spielen. Beim TuS Buisdorf 2 sollen sich die jungen Mädels aus Olpe aber nicht noch einmal überraschen lassen. Derzeit lieg SFG 3 nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz zur Landesliga, und den wollen sie nicht aus den Augen verlieren.

Platz 1 bis 3 sind in der Bezirksklasse so gut wie vergeben, aber den vierten Platz will SFG 4 in Littfeld gegen den VfL Bad Berleburg II verteidigen. Die extrem junge Truppe von SFG 5 empfängt in der SFG-Halle am Samstag um 13 Uhr den Dominator der Bezirksklasse, den TuS Meinerzhagen. Die Olper Mädels werden in der Partie viel Erfahrungen mitnehmen können, für Punkte aber wird es richtig schwer.

