Weihnachstmann überrascht den FC Kirchhundem

Kirchhundem Die komplette Jugendfußball-Abteilung des FC Kirchhundem überraschte der Weihnachtsmann mit seinem Besuch.

Da Knecht Ruprecht leider verhindert war, die Kinder sich aber ohnehin das ganze Jahr sehr lieb benommen hatte, eilte kurzerhand Kicki,das Jugendmaskottchen des FC Kirchhundem zur Hilfe und unterstützte Nikolaus bei der Verteilung der Geschenke.

Interessiert erkundigte sich der Weihnachtsmann nach den Spielerpositionen, Torerfolgen und Sonstiges, während Kicki allen Kindern einen Wunschzettel an die Hand gab. Dieser hat das Ziel näher an den Wünschen der Kinder und Eltern bezüglich der Sportanlage, der Trainingsbedingungen und Gestaltung rund um den FC zu sein. Nach einer persönlichen Ansprache und Danksagung an die Trainer, Kinder und Helfer ging es für die Kleinen mit leuchtenden Augen anschließend nach Hause.