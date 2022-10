Weltreise soll für Attendorn nicht mit leeren Händen enden

Kreis Olpe. Landesliga-Spitzenreiter aus der Hansestadt will auch im Spitzenspiel beim Vizemeister BSV Menden punkten.

Keine Zeit zum Durchatmen für den SV 04 Attendorn. Auf die Hansestädter wartet nach den Duellen mit Gerlingen und Westfalia Soest gleich das nächste Topspiel. Der Tabellenführer der Landesliga 2 ist beim Tabellenvierten BSV Menden zu Gast. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz des Huckenohl-Stadions (Oesberner Weg 40) ist um 15.30 Uhr.

Ob es dann die nächste dramatische Schlussphase mit Attendorner Beteiligung gibt? Nach den beiden Last-Minute-Siegen über den Westfalenliga-Absteiger und den hochgehandelten Aufsteiger Westfalia Soest beträgt der Vorsprung der Hansestädter bereits fünf Punkte.

In der Rolle des klaren Favoriten sieht Ralf Sonnenberg sein Team am Sonntag dennoch nicht: „Der BSV Menden ist eine Truppe, die eingespielt ist und schon seit Jahren konstant oben dabei ist. Wir werden ein dickes Brett zu bohren haben.“

Zwei torlose Niederlagen

Denn der BSV Menden ist kein angenehmer Gegner. Der Zweite der Vorsaison zählt auch in dieser Saison zur Spitzengruppe und bezwang den SV 04 Attendorn in der zurückliegenden Spielzeit zwei Mal. Beide Male blieb Attendorn dabei ohne Tor. Sonnenberg hofft, dass sich das ändert: „Nach Menden ist es für uns ja eine halbe Weltreise. Und ich habe keine Lust, dahin zu fahren und mit leeren Händen zurückzukehren.“

Dabei muss er allerdings auf einige Spieler verzichten. „Wir müssen mal noch das Abschlusstraining abwarten, aber Neal Kasel, Dustin Langenberg, Steve Lang, Kadir Inal und Chris Stremel werden nicht dabei sein. Personell sieht es leider aktuell nicht so gut aus“, sagt Ralf Sonnenberg, der aber betont: „Ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch. So gehe ich in jedes Spiel und so gehe ich auch in das Duell mit dem BSV Menden. Wir wollen da was mitnehmen.“

