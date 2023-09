Wenn schon kein Erntefest, dann wenigstens eine reiche Ernte

Drolshagen. Das hatten sich die Landesliga-Fußballerinnen des SC Drolshagen ganz anders vorgestellt.

Während die Männermannschaft des SCD ihr Meisterschaftsspiel wegen des Erntefestes vorverlegen konnte, klappte dies bei den Buscheid-Fußballerinnen nicht. Sie mussten zum Spiel nach Dortmund-Berghofen reisen.

Doch sie ließen sich nicht beeindrucken und erteilten der zweiten Mannschaft der SpVg Berghofen mit 6:0 (4:0) eine kostenlose Lehrstunde. Der SC Drolshagen demonstierte bereits vor dem Seitenwechsel ein großes Leistungsvermögen und spielte die Gastgeberinnen in Grund und Boden. Die Schützlinge des Drolshagener Trainers Olaf Klewitsch bestätigten ihre Auswärtsstärke in der noch jungen Spielzeit, während es am heimischen Buscheid noch nicht richtig rund lief.

Jule-Cora Dörnen eröffnete in der 15. Minute den Torreigen und wurde mit ihren Treffern zwei und drei in der 83. und 90+4. Minute zur erfolgreichsten Angreiferin. Mit einem Doppelpack in der 22. und 28. Minute stand ihr Aillen Trottner nicht viel nach. SCD-Trainer Olaf Klewitsch konnte den Wechselspielerinnen bei den hochsommerlichen Temperaturen Einsatzzeiten gönnen. Drolshagen hat sich nun im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt, nun geht es zum zweiten Mal raus, und zwar zum Tabellennachbarn SV Hohenlimburg.

SC Drolshagen: Sophie-Cathrin Martin; Reuschenbach (59. Feibel), Selina Wurm, Trottner, El-Aissati, Schröder, Christiana Wurm (46. Schmitz), Viedenz, Frey, Quast (58. Voß), Dörnen.

