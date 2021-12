Wer sind die Besten im Kreis Olpe? Sportlerwahl 2021 startet

Kreis Olpe. Kein Jahr ohne Sportlerwahl. Das haben wir uns auch diesmal vorgenommen.

Trotz aller Widrigkeiten. Und so behalten die Worte ihre Gültigkeit, die da heißen: Alle Jahre wieder.

Der Startschuss zur Sportlerwahl 2021 ist gefallen. Sie, verehrte Leserinnen und Leser, sind gefragt, aus unseren Kandidatinnen und Kandidaten sowie aus den Mannschaften ihre Favoriten zu wählen. Per Coupon oder online.

Dünner Wettkampfkalender

Mannschaften? Diese Frage trieb uns dann doch um, je mehr das Jahr voran schritt. Denn bekanntlich wurde ja nahezu alles annulliert, was an Ballsportarten lief. Es gab weder im Fußball, noch im Handball, noch im Volleyball reguläre Meister oder Aufsteiger. Dennoch hatte der Kreis Olpe recht erfolgreiche Mannschaften, diese Rubrik wird nunmehr von anderen Sportarten geprägt, wie den Leichtathletik-Staffeln zum Beispiel, oder den erfolgreichen Tennisspielern und Handballern.

Sportlerin des Jahres: Johanna Pulte (Leichtathletik), Isabel Schneider (Beachvolleyball), Stefanie Osthoff (Leichtathletik), Valeska Knoblauch (Parabadminton), Helena Tröster (Leichtathletik), Liv Heite (Leichtathletik), Melina Schöttes (Ski nordisch)

Auch das Feld der Einzelsportlerinnen und Einzelsportler ist dünner besetzt als in den Vorjahren. Das Wettkampf-Programm war dort ebenfalls vergleichsweise übersichtlich. Das ändert aber nichts daran, das auch im zweiten Corona-Jahr hervorragende Leistungen erbracht worden sind, wenn auch die Auswahl unter den Einzel-Cracks schon größer war als 2021. Dass sie kleiner ausfällt, liegt nicht an den Sportlerinnen und Sportlern, sondern an den Umständen.

Der Start der Abstimmung ist am heutigen Mittwoch, den 15. Dezember. Einsendeschluss für die Coupons und auch Abstimmungs-Ende ist am 14. Januar. Jede Leserin und jeder Leser hat nur eine Stimme. Kopierte Stimmzettel landen im Papierkorb. Die endgültige Platzierung ergibt sich zu je einem Drittel aus den eingesandten Coupons, aus dem Klicks und aus einer Jury.

Sportler des Jahres: Fabian Jenne (Leichtathletik), Jonas Hoffmann (Leichtathletik), Simon Huckestein (Triathlon), Fabian Brune (Schwimmen), Jan Philipp Springob (Motorsport), Benjamin Selter (Ski nordisch)

Traditionsgemäß ehren wir die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Februar im Schützenhaus von Rüblinghausen. Was in diesem daraus wird, ist aktuell allerdings noch offen, wie man sich denken kann. Es ist zur Stunde noch nicht abzusehen, was die Corona-Pandemie an Zusammenkünften überhaupt zulässt.

Mannschaften des Jahres: SG Wenden Männer (Leichtathletik), SG Wenden Frauen (Leichtathletik), Staffel Olpe/Lennestadt/Fretter (Leichtathletik), TVO Biggesee (Basketball), Rot-Weiß Kirchhundem (Tennis), Schwestern-Quartett Sportfreunde Siegen (Fußball), SG Albaum/Heinsberg (Damenfußball), SG Attendorn/Ennest (Damen-Handball), SG Attendorn/Ennest (Herren-Handball)

Im vergangenen Jahr hatten wir auch eine feierliche Ehrung mit den gewählten Athleten und Ehrengästen geplant, doch da hatte uns die Pandemie recht schnell und recht rigoros einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende überreichten wir Urkunden und Trophäen zwar auch in einem sehr wunderschönen Ambiente, nämlich auf dem Skywalk oberhalb von Waldenburg. Aber möglich gemacht wurde uns das erst im Juli. Hoffen wir, dass uns ein solch später Termin diesmal nicht aufgezwungen wird.

