Wer sind unsere besten Sportler 2023?

Gruppenfoto mit Geehrten. So war's im Februar diesen Jahres in Rüblinghausen.

Startschuss zur Wahl fällt. 37 Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften stehen bis 11. Januar zur Abstimmung

Normalität. Jetzt ist sie auch für unsere Sportlerwahl erreicht. Nach Coronabedingten Widernissen, wie der Ausfall von Wettkämpfen und entsprechend wenig Kandidatinnen und Kandidaten kehren wir nun zum altbewährten Modus zurück und ehren nicht mehr nur die drei besten Sportlerinnen und Sportler, sondern wieder die Top Fünf.

Unsere Leserinnen und Leser haben diesmal die Wahl zwischen 15 Sportlerinnen, im Vorjahr waren es elf. Bei den Männern sind es 13, bei den Mannschaften neun, 2022 waren es acht.

Wobei das Stichwort gefallen ist. Gefallen ist auch der Startschuss zur Sportlerwahl 2023. Das Jahr biegt auf die Zielgerade ein. Und damit gilt es auch für uns, auf die Sportereignisse im Kreis Olpe sowie auf die Erfolge der heimischen Sportlerinnen und Sportler im fast abgelaufenen Jahr zurückzublicken. Sie, verehrte Leserinnen und Leser, sind gefragt, aus unseren Kandidatinnen und Kandidaten sowie aus den Mannschaften ihre Favoriten zu wählen. Per Coupon oder online.

Der Start der Abstimmung ist am heutigen Mittwoch, 13. Dezember. Einsendeschluss für die Coupons und auch Abstimmungs-Ende ist am 11. Januar 2024.

Per Coupon oder online

Jede Leserin und jeder Leser hat jeweils nur eine Stimme. Kopierte Stimmzettel landen im Papierkorb. Die endgültige Platzierung ergibt sich zu je einem Drittel aus den eingesandten Coupons, aus den Klicks in der Online-Abstimmung und aus einer Jury. Die Abstimmung im Internet ist möglich über diese Links:

www.wr.de/sportlerwahl-olpe

www.wp.de/sportlerwahl-olpe

Und das ist der Aufruf, die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres zu wählen. Sie haben für Furore und für dicke Schlagzeilen in unserer Zeitung gesorgt. Viel gab es zu bejubeln auf den Plätzen, auf der Laufbahn, in den Hallen, im Wasser, auch im Schnee.

Erinnern Sie sich noch an die Sieger 2022, also die im Februar2023 geehrten Titelverteidiger gewissermaßen? Die überragende Läuferin Johanna Pulte von der SG Wenden gewann seinerzeit in der Sportlerinnen-Kategorie, der Skilangläufer Benjamin Selter bei den männlichen Sportlern und die Regionalliga-Basketballer bei den Mannschaften.

Traditionsgemäß ehren wir die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Februar im Schützenhaus von Rüblinghausen. Eine gute Tradition. Dort haben wir all‘ unsere Ehrungen vorgenommen. Bis auf 2021.

Auch da hatten wir eigentlich eine feierliche Ehrung mit den gewählten Athletinnen, Athleten und mit Ehrengästen geplant, doch da hatte uns die Pandemie recht schnell und recht rigoros einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende überreichten wir Urkunden und Trophäen auf dem Skywalk oberhalb von Waldenburg. Und das im Juli. Das Ambiente war zwar wunderschön. Aber alles andere als Normalität.

