Wer wird Mannschaft des Jahres 2020?

Kreis Olpe. Und weiter geht es mit unserer Wahl der Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften.

Bis zum 28. Februar kann hier noch abgestimmt werden. Diesmal stellen wir den ersten Teil der nominierten Mannschaften vor.

SV 04 Attendorn

Mit dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga in der abgebrochenen Saison 2019/20 verabschiedete sich das Trainerduo Eugen Litter und Bayram Celik im Sommer vom Traditionsverein SV 04 Attendorn. Während Celik zum Klassenrivalen RW Lüdenscheid wechselte, legte Litter aus privaten Gründen eine Fußballpause ein. Der Pass bleib aber beim Verein. Sein Comeback auf dem grünen Rasen für den SV 04 Ende Oktober 2020 im Westfalenpokalspiel gegen den Oberligisten SV Schermbeck fiel dem erneuten Lockdown zum Opfer.

Wie alle anderen Mannschaften konnten die Hansestädter den Aufstieg und damit die Rückkehr in die Landesliga nach dem Abstieg 2017/18 auf dem Platz nicht mit ihren Fans feiern. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs führte Attendorn die Tabelle an und hatte nach dem 3:0-Heimsieg gegen Verfolger TSV Weißtal am 8. März alle Trümpfe in der Hand. Die Aufstiegsfeier wurde später nachgeholt, aber nur im kleinen Rahmen.

SC LWL 05

So hoch hat noch keine Jugendfußball-Mannschaft des Sportclubs LWL 05 gespielt. Als Tabellenführer der Bezirksliga 4 schafften die A-Junioren in der abgebrochenen Saison 2019/20 den Sprung in die Landesliga, immerhin die dritthöchste deutsche Spielklasse im A-Jugendbereich. Mit dem Aufstieg verabschiedete sich Cheftrainer Dawid Jaworski nach nur einem Jahr, seine beiden jungen Co-Trainer Sebastian Rameil und Jens Luke machten weiter. Inzwischen hat sich Luke aus beruflichen Gründen zurückgezogen, zum Trainerteam gehört dafür Andreas Arns.

In das „Abenteuer Landesliga“ startete die klassenhöchste Jugendmannschaft des SC LWL 05 mit einem großen Handicap. Gleich zwölf Nachwuchsspieler der erfolgreichen A-Junioren wechselten im Sommer in den Seniorenbereich, wo einige auf Anhieb Leistungsträger geworden sind. Als Tabellenletzter warten die LWL-Jungs nach fünf Spielen noch auf den ersten Punkt in der unterbrochenen Saison 2020/21. dro

SG Wenden, Crosslaufmannschaft

Wieder einmal haben die Cross-Männer der SG Wenden bei den Deutschen Meisterschaften zugeschlagen. Das Team von Erfolgstrainer Egon Bröcher fischte aus dem Schlamm von Sindelfingen Silber heraus. Mit Simon Huckestein (Platz 9) und Jonas Hoffmann (Platz 11) hatte Bröcher zwei starke Athleten am Start, die die hoffnungsvollen Erwartungen auch erfüllten.

Wer als Nummer Drei der SGW in die Wertung kommen würde, war offen. Fast zur eigenen Überraschung war es schließlich der mit 19 Jahren jüngste Läufer im ganzen Feld, Frederik Jonas Wehner, der mit einem beherzten Lauf Silber rettete. Er war ohne Zweifel die große Entdeckung des Rennens, zumindest aus Sicht der SG Wenden. Vor der SG lediglich die LG Telis Finanz Regensburg, die in den letzten Jahren massiv aufgerüstet hat. So gesehen glänzt Silber wie Gold, das die SG Wenden bereits in den Jahren 2014 und 2015 gewonnen hatte.

TVO Biggesee

Die Olper Basketballer sind wieder dort angekommen, wo sie einmal vor vier Jahren waren: In der 2. Regionalliga. Ihr fast ununterbrochener Siegeszug nach dem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga waren sie in der vier Spieltage vor dem Ende abgebrochenen Oberligasaison 2019/20 praktisch Meister, und das ungeschlagen. Eine beeindruckende, ja meisterliche Leistung. Die Bilanz: 18 Spiele, 18 Siege und vier Punkte Vorsprung vor dem einzig ernstzunehmenden Verfolger TSV Hagen. Und doch war Meistertrainer Daniel Baethcke unzufrieden: „Da fehlten am Ende die Emotionen, keine Meisterfeier mit den Fans.“

Der Kader: Brett Wittchow, Marcel Weiß, Sami Razzak, Alexander Gerzen, Shwan Scott, Robert Klapper, Patrick Hartmann, Robert Henning, Tabias Matis, Bilal Atli, Silas Steinke, Waldemar Gomer.