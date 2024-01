Wernerschaft aus Hünsborn gewinnt Jubiläums-Turnier

Wenden Der Blick in die Halle war imposant: 23 Tischtennis-Platten hatte der TTC Wenden in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule aufgestellt.

Der Blick in die Halle war imposant: 23 Platten hatte der TTC Wenden in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule aufgestellt. An diesen spielten 150 Männer, Frauen und Jugendliche den Plastikball übers Netz. Der Sparkassen-Ortspokal hat am Samstag so viele Teilnehmer angelockt wie noch nie – passend zum 50-jährigen Bestehen des Ausrichters. 45 Teams waren bei der zwölften Auflage des Tischtennis-Hobbyturniers dabei. Im Vorjahr waren es 36.

Bei der Begrüßung freute sich Wendens zweite stellvertretende Bürgermeisterin Jutta Hecken-Defeld über die hohe Resonanz. Sport verbinde die Menschen, das sei gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Die Teilnehmer quittierten das von der Tribüne mit kräftigem Applaus.

Die Wernerschaft Hünsborn gewinnt den Ortspokal. Turnierleiter Michael Scheppe und Sparkassen-Vertreter Michael Kebben gratulieren den Siegern Daniel Kinkel, Martin Basch, Alexander Arns (hinten, v.r.) sowie Theo und Paul Basch (vorne, v.r.).. Foto: TTC Wenden

Dieser galt acht Stunden später der Wernerschaft Hünsborn. Martin und Paul Basch, Alexander Arns und Daniel Kinkel gewannen das Turnier und damit 50 Liter Bier. Sie setzten sich klar mit 4:0 gegen Rüdiger Koch, Peter Britten und Markus Giese durch. Die Firmenmannschaft von Koch Baupartner hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen. Platz drei belegte die Firmenmannschaft von Abus Kransysteme.

Der Sparkassen-Ortspokal war ein Tischtennisfest. Schön, dass so viele Menschen den Vereinsgeburtstag mit uns gefeiert haben. Michael Scheppe, 2. Vorsitzender des TTC Wenden

„Der Sparkassen-Ortspokal war ein Tischtennisfest. Schön, dass so viele Menschen den Vereinsgeburtstag mit uns gefeiert haben“, sagte Turnierleiter und stellv. TTC-Vorsitzender Michael Scheppe. Neben den Stammteilnehmern seien in diesem Jahr auch viele zum ersten Mal dabei gewesen. „Sie waren so begeistert, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen.“ 2025 findet das Turnier am 25. Januar statt.

„Stehts Bemüht“ stellt Rekord auf

Die Teilnehmer schätzen am Ortspokal, dass niemand nach der Vorrunde ausscheidet. Nach der Gruppenphase teilte sich das Teilnehmerfeld in eine Haupt- und in eine Trostrunde auf. Letztere gewann wie auch im Vorjahr die Freundes- und Sportlerclique Möllmicker Jungs. Als Belohnung bekamen sie 30 Liter Pils. Auch in der Trostrunde endete das Finale mit 4:0.

Volle Halle: Am Sparkassen-Ortspokal nehmen 45 Teams teil – so viele wie noch nie. Foto: TTC Wenden

Die Unterlegenen, ein Team der Truppe Stehts Bemüht, hatte dennoch Grund zu Jubeln. Denn die Auswahl nahm an dem Turnier mit bemerkenswerten elf Mannschaften teil. Als Belohnung erhielten sie dafür vom TTC Wenden 110 Liter Bier – zehn für jedes Team. Schon bei den vorherigen Auflagen war Stehts Bemüht mit den meisten Teilnehmern vor Ort. Elf Teams sind allerdings ein neuer Rekord.

Den dritten Platz in der Trostrunde sicherte sich das Team Schlechtschmetterfront. Michael Kebben von der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden übergab den Siegern Präsente des Hauptsponsors. Allen, denen der sportliche Erfolg verwehrt bleiben sollte, hatten bei der Tombola Gelegenheit auf einen Gewinn. Insgesamt verloste der TTC Preise im Gesamtwert von über 1500 Euro.

Turnierleiter Scheppe bedankte sich dafür bei den örtlichen Geschäftsleuten – und den Vereinsmitgliedern. Rund drei Dutzend Spieler und Freunde des TTC unterstützten die Hobbyspieler an der Platte, hatten den Turnierablauf im Blick und kümmerten sich in der Cafeteria um den Verkauf von Speisen und Getränken.

Aufstieg der Ersten rückt immer näher

Parallel fand in der Halle ein Meisterschaftsspiel der Ersten statt. Viele Teilnehmer zeigten sich von den rasanten Ballwechseln beeindruckt. Der Gastgeber gewann gegen Witterschlick klar mit 9:0. Der TTC ist in der Landesliga weiter ungeschlagen und führt die Tabelle an.

Der Verein will im Geburtstagsjahr den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen. Diesen hatte man in der Vorsaison erst in der Relegation verpasst. Dieses Jahr könnte das Vorhaben gelingen. Denn der ärgste Verfolger aus Niederkassel hat nur Unentschieden gespielt und die Begegnung davor sogar verloren. Kommenden Samstag geht es für Wenden nach St. Augustin. Das Team brachte dem TTC Wenden in der Hinrunde das einzige Unentschieden bei und gilt als spielstark.

