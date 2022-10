Wieder ein Attendorner Fußballkrimi

Attendorn. Attendorn gewinnt Gipfeltreffen gegen Soest durch Leijf Kadens Tor in der 92. Minute und baut Vorsprung auf fünf Punkte aus.

Kaum zu glauben, aber wahr: Eine Woche nach dem Last-Minute-Sieg beim FSV Gerlingen bot der SV 04 Attendorn seinen Fans im Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten Westfalia Soest den nächsten Fußballkrimi.

Was war geschehen? Als sich die 300 Zeugen des Spitzenspiels bereits mit einem 1:1 angefreundet hatten, starteten die Attendorner in der zweiten Minute der Nachspielzeit ihren letzten Angriff. Der Ball kam zu Lejf Kaden, der fulminant zum 2:1-Sieg in die Maschen jagte.

Da gab es kein Halten mehr bei den Attendorner Spielern, die damit ihren Vorsprung in der Tabelle auf fünf Punkte ausbauten. Wie schon beim 2:1-Sieg in Gerlingen hallte es „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ durchs weite Rund des Hansastadions.

Gefrustet waren dagegen die Gäste, die sich als die bessere Mannschaft sahen. Simon Kötter ließ sich nach dem Schlusspfiff zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah wegen einer Ohrfeige gegen Robin Entrup die Rote Karte. Trainer Ralf Sonnenberg freute sich riesig über den Sieg. Winkte beim Glückwunsch zum Fünf-Punkte-Vorsprung aber ab: „Das ist für mich nur eine Momentaufnahme. Für mich ist viel wichtiger, wie sich die Mannschaft wieder zusammengerauft und präsentiert hat. Wir mussten gegen einen sehr starken Gegner, der zurecht oben steht,wieder einige angeschlagene Spieler ersetzen und während des Spiels umstellen. Sicher war es am Schluss etwas glücklich. Aber irgendwann ist immer Glück haben auch Können.“

Das Spiel begann schon mit einem Wechselbad der Gefühle für die Gastgeber. Erst Ärger, denn Jubel und dann wieder Ärger. In der zweiten Minute sprang Neal Kasel der Ball bei einem Abwehrversuch an die Hand. Schiedsrichter Oliver Brotzki entschied auf einen umstrittenen Elfmeter. Marius Klose knüpfte nahtlos an seine Gala-Form von Gerlingen an und konnte den Schuss von Christoph Rüther im zweiten Versuch abwehren und dann zur Ecke klären. Doch da war Unordnung bei den Gastgebern, die Lukas Brenk mit einem Kopfball zum 0:1 nutzte.

Gipfel packend, aber chancenarm

Nach einer Viertelstunde wurden die Attendorner stärker. Und nach einer Rechtsflanke von Marvin Annen gelang Chris Stremel in der 17. Minute der Ausgleich. In der 30. Minute hätte Soest eigentlich wieder in Führung gehen müssen. Da spielte Rüther quer auf Teichrib, der den Ball aber ähnlich wie Anthony Modeste am Samstag beim Spiel BVB gegen Bayern München freistehend verstolperte.

Nach der Pause war es ein packendes Spiel, allerdings ohne große Chancen auf beiden Seiten. Bis, ja bis es eben in der Nachspielzeit doch noch einmal im Kasten der Soester klingelte. Es war die einzige echte Möglichkeit der Gastgeber nach der Pause.

Ralf Sonnenberg strahlte nach dem Abpfiff: „In der zweiten Halbzeit haben wir mit viel Leidenschaft verteidigt. Im Endeffekt wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Aber wenn du dann diesen Lauf hast, Dann machst du halt in der Schlussphase noch ein Tor. Wir freuen uns über den Sieg und bereiten uns nun auf das nächste schwere Spiel in Menden vor.“

