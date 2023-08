Wilde Fußball-Bezirksliga 5

Kreis Olpe. SC LWL 05 und Neuling SV Rahrbachtal überraschen auswärts. Kartenflut in Rüblinghausen.

Zwei dicke Überraschungen gab es in der Fußball-Bezirksliga 5. Aufsteiger Rahrbachtal und SC LWL holten wichtige Siege.

RW Hünsborn – SC LWL 05 2:3 (1:1). Enttäuschung in der Hünsborner Weberhaus Arena. „Es war eine verdiente Niederlage, die wir heute kassiert haben“, bilanzierte der Hünsborner Trainer Alfonso Rubio-Doblas, „weil wir es nicht verstanden haben, uns gegen einen kampf- und spielstarken Gegner durchzusetzen. Die Mannschaft wusste über die Stärken des Gegners Bescheid. Einfach enttäuschend.“

Die Gastgeber legten mächtig los, danach aber zog LWL sein Konterspiel auf. So war es nicht verwunderlich, dass LWL mit 1:0 in Führung ging. Dennis Busenis (7.) wurde vom Hünsborner Kürsat Tosun im Strafraum gelegt und Jaques Hiber verwandelte sicher vom Punkt.

In der Folgezeit das gleiche Bild die Gastgeber bemühten sich zwar ohne zählbaren Erfolg. Vor der Pause gab ein RW-Lebenszeichen auf dem Kunstrasenplatz. Unnötig wurde Kürsat Tosun von seinem Gegenspieler gefoult und Emre Ucak traf in der 39. Minute zum 1:1-Pausenstand. Die Gäste behielten ihre Spielweise bei und gingen durch Dennis Busenius in der 64. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Abbas Attia (75.) erzielte den erneuten Ausgleich für RWH. Die Schützlinge von LWL-Coach Bayram Celik ließen sich nicht schocken und Dennis Busenis machte in der 78. Minute mit seiner zweiten Bude zum 3:2 den Deckel drauf. „ Wir haben unser Konzept mit schnellem Umschaltspiel verdient erreicht“, freute sich Bayram Celik.

RW Hünsborn: Waffenschmidt; Solbach, Tosun, Ucak, Schuchert, Schildt (57. Stöver), Schuchert (83. Knott), Siewer, Schlemmer, Karach, Attia.- SC LWL 05: Rüsche; Rameil, Yilmaz, Marlon Klein, Hesener, ,Aspelmeyer, Barnewitz (71. Selter), Konitzer (90. Innerhofer), Hiber, Busenius, Hinsche (90+2 Hesse).

Eine dicke Überraschung gab es am Scheldener Rosengarten. Aufsteiger SV Rahrbachtal gewann mit 2:0 (0:0) gegen den SuS Niederschelden. Im ersten Durchgang waren die Gastgeber in der Anfangsphase spielbestimmend, doch der Aufsteiger kam besser ins Spiel und vergab zwei klare Konter durch Steven Weiskirch und Spielertrainer Venhar Bivolaku. In der zweiten Halbzeit trat der Aufsteiger weiter taktisch klug auf. Mit einer Einzelleistung brachte Steven Weiskirch in der 77. Minute die Gäste mit 1:0 in Führung. Edon Seferi (90.) machte den Auswärtssieg perfekt. „Ich bin froh, dass wir die Punkte einfahren konnten“, freute sich der Rahrbachtaler Trainer Venhar Bivolaku.

SV Rahrbachtal: Schnitzler; Edon Seferi, Oberste-Dommes, König, Bivolaku, Malczok, Alff (90. Kramer), Weiskirch, Yilnor Seferi, Zöllner, Bruchmüller.

VfR Rüblinghausen - SG Mudersbach/ Brachbach 3:1 (2:1). Ein wildes Spiel bekamen die rund 200 Zuschauer in Rüblinghausen zu sehen. Nachdem Ben Aron Schweikart (2., 6. Spielminute) schon früh für die Gastgeber getroffen und Kevin Maag (29.) verkürzt hatte, dezimierten sich die Gäste aus dem Kreis Altenkirchen im weiteren Spielverlauf, nach Platzverweisen gegen Elvir Djencic (Rote Karte/ Tätlichkeit, 35.min), Kevin Maag (Gelb-Rote Karte/ Foulspiel, 85.) und Maximilian Schütz (Rote Karte/ Notbremse, 89.) auf nur noch acht Spieler. Zudem flog auch Rüblinghausens Maximilian Niemann, nach einem Handspiel mit Gelb/Rot in der 56. Minute vom Platz. ,,In der hitzigen Schlussphase hat Nicolas Schieritz, nach einer schönen Einzelaktion, für die Entscheidung gesorgt. Ich denke ein verdienter Sieg für meine Mannschaft“, so VfR-Trainer Sebastian Wasem nach der Begegnung.

VfR Rüblinghausen: Ruegenberg; Schlörb, Döppeler, Niemann, Schieritz, Kruse (90+4. Cordes) Theile, Arens (58. Scholewski), Berg (46. Crico), Kalisch, Schweikart (75. Remberg)

VSV Wenden - FC Hilchenbach 3:4 (1:2). Der VSV Wenden muss weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten. Nach zwei Unentschieden musste sich die Mannschaft diesmal gegen den Aufsteiger FC Hilchenbach geschlagen geben. Nachdem Mert Akbas schon früh (11.) für die Elf von Trainer Marco Carbotta getroffen und Hilchenbachs Tarek Benyagoub (31.) für den Ausgleich gesorgt hatte, gingen die Gäste im weiteren Spielverlauf durch Tristan Juksaar (45.), Argtim Tika (55.) und Bledar Gashi (77.) noch dreimal in Führung, die Wendens Doppeltorschütze Ömer Sümer (53., 58.) nur zweimal ausgleichen konnte.

VSV Wenden: Grebe; Beitzel, Kemper (90. Arens), Correia (39. Kesen), Akbas, Özer, Sümer, Kramer, Alitjaha, Ekizoglu (46. Tsannang), Jäger.

FC Freier Grund - SV Türk Attendorn 5:0 (2:0). Die Attendorner mussten eine klare Niederlage beim FC Freier Grund hinnehmen und bleiben weiter ohne Punkte. Für die überlegenen Südsiegerländer trafen Patrick Diehl (4., 40., 90.), Philipp Siebel (59.) und Nik Joel Krumm (74.). ,,Leider mussten wir nach vielen Krankmeldungen stark ersatzgeschwächt in das schwere Auswärtsspiel gehen und unser Betreuer und der Ersatztorwart waren zwei von drei Ersatzspielern. Das soll aber keine Ausrede für die, auch in der Höhe völlig verdiente, hohe Niederlage sein. Unser Torwart Tobias Fuchs war heute noch unser bester Mann und die Spieler, die heute hätten aufzeigen können, haben mich sehr enttäuscht. Wir müssen jetzt weiter sehr hart an uns arbeiten um uns zu verbessern“, meinte Türk Attendorns Spielertrainer Yasin Colak nach dem einseitigen Spiel.

SV Türk Attendorn: Fuchs; Danis, Colak, Bahovic, Ahmet Kalkan, Uysal, Mehmet Kalkan, Bodganski, Licina (61.Sangiorgio), Lubar, Gürsoy

