Wonne in der Wünne

Drolshagen. Bereits drei Spieltage vor dem Saisonende machen die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen alles klar.

Sie feiern vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga. Mit einem umjubelten 30:26 (18:9)-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht SG Evingsen-Ihmert in ihrer gut gefüllten Sporthalle „Wünne“ sicherte sich das Team um Trainer Christian Ohm in einer teils recht zerfahrenen Partie die zwei noch notwendigen Punkte und den damit verbundenen Gewinn der Meisterschaft.

Die Dräulzer Handball-Damen setzen damit eine Serie von nun sage und schreibe 13 Siegen in Folge fort und bleiben auch kurz vor Saisonende mit bislang 26:0-Zählern weiterhin verlustpunktfrei. Somit ist der Aufstieg in die Landesliga für die kommende Saison sicher.

Doch trotz des imponierenden Punktekontos: „Die Meisterschaft war unter den Vorzeichen der letzten Saison kein Selbstläufer“, stellte der Drolshageer Trainer Christian Ohm fest, „vom Absteigerplatz in 2021/22 zum ungeschlagenen Aufsteiger in 2022/23 impliziert Qualität, Wille und mannschaftliche Geschlossenheit.“

Konsequent verbessert

In allen Mannschaftsteilen, auch im Kleingruppenspiel, sei konsequent zielgerichtet Verbesserung erzielt worden, fügte Ohm hinzu. „Handballspiele werden in der Regel durch Torwürfe gewonnen. Natürlich haben wir mit den Ickler-Geschwistern und Sarah Klonek den erfolgreichsten Rückraum der Liga. Aber man sollte auch die vielen Abwehraktionen im Gesamtbild mit einkalkulieren. Hier haben alle Torfrauen enormen Anteil am Aufstieg.“

Zuletzt gelang den TuS Damen der Sprung von der Bezirks- in die Landesliga in der Saison 2004/05, bevor man einige Jahre später über die Verbandsliga sogar bis in die Oberliga aufstieg. Nach sportlich eher durchwachsenen letzten Jahren, in denen die Damenmannschaft des TuS sogar zeitweise kurz vor dem Aus stand, ist dieser Aufstieg für den Verein ein enormer Erfolg. Alle Beteiligten freuen sich sehr darauf, mit hoffentlich packenden Spielen in der Landesliga die Begeisterung und die Unterstützung für den Damenhandball im Kreis zu befeuern.

Viel Nervosität

In der Partie gegen die SG Evingsen-Ihmert war den Drolshagener Damen die Nervosität ob der Bedeutung des Spiels deutlich anzumerken. Viele technische Fehler und vergebene Torchancen, ließen einen Neun-Tore-Vorsprung aus der ersten Halbzeit kurz vor Ende der Partie, in der 57. Minute, sogar noch einmal auf eine Differenz von nur drei Toren schmelzen.

Obwohl die Damen zu keinem Zeitpunkt des Spiels richtig ins Spiel fanden, konnten sie sich dennoch mit Kampf und der letztlich doch deutlichen spielerischen Überlegenheit den Sieg sichern. Dabei trugen Anika Ickler und Sarah Klonek mit jeweils zehn Toren einen maßgeblichen Teil zum Gewinn dieses entscheidenden Spiels bei.

In den letzten drei verbleibenden Spielen der Saison können die Damen es nun ruhig angehen lassen und ihren Erfolg genießen. Besonders gefeiert werden soll dann am Samstag, den 1. April, wenn sowohl die Herren-, als auch die Damenmannschaft ihr letztes Heimspiel in der Sporthalle „Wünne“ absolvieren und in einer anschließenden Saisonabschlussfeier die Erfolge der letzten Monate feiern wollen. Alle Vereinsmitglieder, Sponsoren und Freunde des Handballsports sind hierzu herzlich eingeladen.

