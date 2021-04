WSV Biggesee: Kein Saisonstart mit dem Blauen Band

Sondern. Die Regatta um das Blaue Band bildet traditionell den Auftakt in den Wettkampfbetrieb. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Die Segelregatta um das Blaue Band zählt zu den sportlichen Höhepunkten im Kreis Olpe. Am ersten Maiwochenende fahren dutzende Teams aus dem ganzen Land über den Biggesee, um die prestigeträchtige Trophäe zu erlangen. Doch in diesem Jahr wird (wieder) alles anders.

Idyllisch liegen die Segelboote am Ufer des Biggesees, unweit der Sonderner Talbrücke. Die Sonnenstrahlen der vergangenen Tage reflektieren auf der Oberfläche des Wassers und runden das traumhafte Ambiente ab. Normalerweise ist es am ersten 1.Mai vorbei mit der Idylle. Die Anlegeplätze sind leer, die Segler des Wassersportvereins Biggesee (WSVB) sind auf dem sauerländischen Gewässer unterwegs. Ihr Ziel ist die Waldenburger Bucht in Attendorn. Ihre Belohnung: das Blaue Band.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr, müssen die Sportler auch in zwei Wochen wieder auf die klassische Regatta, die für den WSVB auch stets den offiziellen Saisonstart bedeutete, verzichten. Die Inzidenzzahlen, die inzwischen auch im Kreis Olpe nah an die 200er-Grenze stoßen, macht die Austragung der Sportveranstaltung unmöglich. „Sportveranstaltungen dürfen gerade nicht stattfinden, da wir eindeutig eine sportliche Veranstaltung machen, können wir es in diesem Jahr leider nicht austragen“, erklärt Rolf Kantelhardt, stellvertretender Vorsitzender und im Verein zuständig für Ausbildung und Sport.

Für alle Klassen offen

Die traditionsreiche Regatta, die bereits seit mehr als 50 Jahren auf der Bigge ausgetragen wird, muss also wieder weichen. „Das ist schade. Aus sportlicher Sicht ist das sicher zu verschmerzen, da ist der Stellenwert nicht so hoch, aber es ist eine Veranstaltung für alle Bootsklassen. Das ist vergleichbar mit einem großen Volkslauf“, betont Kantelhardt, dass es beim Blauen Band auch um das Gemeinschaftserlebnis geht. „Und das ist ja gerade nunmal schwierig“, weiß der Segler, der gemeinsam mit den anderen Sportlern seit fast einem Jahr auf die Austragung verzichten muss. „Es gibt Kommunen, die haben ihre Seen gesperrt. In Essen auf dem Baldeneysee beispielsweise darf kein Boot fahren“, hat Kantelhardt in Erfahrung gebracht.

Zwar sind die Abstände auf dem Wasser groß und coronakonform, aber es gibt zwei neuralgische Punkte. „Zum einen die Anmeldung. Da stehen immer sehr viele Leute auf einem Haufen zusammen und natürlich die Siegerehrung, wo sich die Leute auch zusammenstellen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende.

Konzepte erarbeitet

Gemeinsam mit dem Segelverband hat man zwar nach Wegen gesucht, um ein Konzept zu erarbeiten, das auch derzeit eine Austragung ermöglichen würde. „Man müsste dann eine kontaktlose Anmeldung über das Internet anbieten und die Teilnehmer mit dem Auto bis ans Wasser fahren, damit sie dort direkt ins Wasser können“, erläutert Kantelhardt, wie eine Regatta hätte aussehen können. Doch der Aufwand war zu hoch.

Für die Segler eine unbefriedigende Situation, denn die Lust darauf, endlich wieder aufs Wasser zu gehen, ist groß. „Die Leute sind heiß darauf endlich wieder in den Wettkampf zu starten“, weiß Kantelhardt.

Darauf müssen sie jedoch vorerst noch verzichten. „Es gibt Regionen, da dürfen die Seen noch in Einer-Booten befahren werden. Solche Wettkämpfe gibt es mancherorts noch“, hat der Olper von einem Bekannten aus Hamburg erfahren.

Aber bis das blaue Band wieder verliehen wird, dauert es mindestens noch ein Jahr.