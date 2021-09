23 Tore in drei Spielen: Kreisligisten sind im Torrausch

Menden/Balve. In den Kreisligen Arnsberg und Iserlohn ist am Wochenende einiges los.

Tore satt fielen in den Partien der heimischen Fußball-Kreisligisten. Besonders hungrig zeigten sich der VfL Platte Heide und TuS Langenholthausen II.



Kreisliga A Iserlohn: VfL Platte Heide – Iserlohner Turnerschaft 8:1 (3:1). Nach dem hohen Sieg fand VfL-Co- Trainer Willi Koutsoukis nur lobende Worte für die Leistung seiner Schützlinge findet. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spielverlauf. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, freut sich der Coach über den hohen Sieg. Insbesondere die zweite Halbzeit zeigte, was die Jungs in Grün drauf haben. „Trotz der Führung müssen wir uns die Chancenverwertung ankreiden lassen, dann bekommen wir einen Konter und schon wittern die Gegner wieder eine Chance. In der zweiten Hälfte konnten wir aber ein dominantes Auftreten zeigen und das Torverhältnis noch weiter aufstocken“, erklärt Koutsoukis.

VTS Iserlohn - BSV Menden II 2:1 (1:1). Während die erste Mannschaft des BSV Menden beim Auswärtsspiel in Berchum in letzter Sekunde einen Punkt holte, verspielte die zweite Mannschaft in der 94. Minute einen Punkt. Nach Toren von Sentürk (14.) für Iserlohn und David Macha (16.) für Menden stand es lange 1:1, bis Öztop doch noch für die Hausherren traf.

Eintracht Ergste - BSV Lendringsen 2:4 (1:3). „Das war eine richtig gute Teamleistung“, freut sich Lendringsens Trainer Ahmed Moala über die gewonnenen drei Punkte. „Unser Kader ist derzeit etwas gebeutelt, weshalb wir mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aufgelaufen sind. Trotzdem wurden die Trainingsinhalte super umgesetzt“, führt der Coach weiter aus. Laut dem Gästecoach hätte das Ergebnis noch höher aussehen können. „Wir hatten genug Chancen auf ein oder zwei Tore mehr. Ergste hat im Gegenzug aus vielleicht drei Chancen zwei Tore gemacht. Da hatten sie die bessere Chancenverwertung“, erklärt Moala.

Kreisliga A Arnsberg: TuS Langenholthausen II - 2 Kurriku Sundern 9:1 (3:1). Mit prominenter Unterstützung aus dem Landesligakader gelang dem TuS Langenholthausen ein deutlicher Erfolg gegen die Gäste aus Sundern.

SG Balve/Garbeck - SV Arnsberg 5:4 (3:0). Mit 3:0 und 5:1 führten die Hausherren bereits, bevor es die Gäste noch einmal spannend machten. „Nach einem guten Start haben wir uns auf dem Ergebnis ausgeruht und sind in der zweiten Halbzeit sehr passiv in den Zweikämpfen gewesen. Unser Gegner hat am Ende Moral gezeigt und wir müssen froh sein, dass wir noch als Sieger vom Platz gegangen sind“, resümiert Korhan Oguz, Co-Trainer der SG Balve/Garbeck.

