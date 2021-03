Abgang für BSV Menden: Jenusch zieht es in die Oberliga

Menden. Mit diesem Verlust hat der heimische Fußball-Landesligist nicht gerechnet. Der Abwehrspieler war fest eingeplant. Doch jetzt die Wende.

Dieser Abgang kommt überraschend: Fußball-Landesligist BSV Menden muss in der kommenden Saison auf die Mitwirkung von Fabian Jenusch verzichten. Der 20-jährige Defensivmann wird sich zur Saison 2021/2022 dem Oberligisten SC Holzwickede anschließen. Im Huckenohl war man bislang von einem Verbleib des talentierten Youngster ausgegangen.

„Eigentlich hatte Fabian uns zugesagt“, macht BSV-Trainer Kevin Hines keinen Hehl. Kein Wunder, dass sich die Begeisterung am Oesberner Weg zunächst in Grenzen hielt. „Für Fabian hat sich diese Möglichkeit jetzt aufgetan und die möchte er nutzen“, kann Hines das Umdenken des Kickers schon ein wenig nachvollziehen.

Zumal man an der Emscher als aktuell Tabellenzweiter der Oberliga Westfalen sogar von der Regionalliga träumt. „Wir werden Fabians Weg dort genau verfolgen“, sagt Hines.

A-Jugend bei RW Ahlen gespielt

Jenusch hatte bereits in der Jugend für den BSV Menden gespielt und war 2019 aus der U19 von Rot-Weiß Ahlen ins Huckenohl zurückgekehrt. In den beiden Spielzeiten hat der in Iserlohn lebende Kicker - auch wenn sie durch die Corona-Pausen geprägt waren - einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Trotz des Rückschlags in den eigenen Planungen für die kommende Saison, sieht der Mendener Trainer den Abgang von Jenusch sehr gelassen. „Wir sind mit unseren Planungen auch noch nicht am Ende“, betont Kevin Hines. So sollen zwei weitere Akteure bereits ihre Zusage gegeben haben. Mit einem dritten Kicker sei man sich fast einig, wie es gegenüber dieser Zeitung hieß. Da diese aber erst noch ihre alten Vereine informieren wollten, wurden noch keine Namen genannt.

Bisher stehen als Zugänge beim BSV Menden Felix Hacker, Joel Hauser, Robin Hilberg (alle FC Iserlohn), Philipp Freier (Eintracht Dortmund U19) Merlin Niehoff (BSV-Jugend) fest.

Vor April kein Training

Dass die Fußballer alle von einer Rückkehr auf dem Platz träumen und einige nach den ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie schon eifrig mit den Hufen scharren, sollte niemanden überraschen. Aber auch hier bleiben die Verantwortlichen im Huckenohl sehr gelassen. „Da wird vor April bestimmt nichts passieren“, ist Kevin Hines sicher. Zeit genug also, um sich weiter mit den Planungen für die kommende Saison zu kümmern.