Anton Schulz vor den US-Wahlen: Zwischen Tennis und Trump

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutscher Zeit) blickt die Welt gespannt in die USA. Dort wählen die Amerikaner ihren Präsidenten. Wird Donald Trump seinen Posten behalten oder kann Herausforderer Joe Biden mehr Wahlmänner akquirieren und somit zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden? Einer, der die Entscheidung aus nächster Nähe miterlebt ist Anton Schulz, Tennisspieler aus Menden, der aktuell sein Studium in den USA absolviert. Im Gespräch mit der WESTFALENPOST verrät der Hönnestädter, wie er die Tage vor der Wahl erlebt.



Anton Schulz, wie nehmen Sie die Stimmung im Land kurz vor der Wahl wahr?

Anton Schulz: Es gibt so eine gewisse Anspannung wegen der Ungewissheit über den Ausgang der Wahl. Dennoch gibt es wenig politsche Diskussionen, da es entweder die eine oder andere Position gibt. Es wird eher dafür geworden überhaupt wählen zu gehen, um eine möglichst gute Wahlbeteiligung zu bekommen.

Hat die Wahl Auswirkungen auf Ihren Alltag?

Ich glaube für den Uni-Alltag recht wenig, da Bildung kein primäres Thema im Wahlkampf der beiden Kandidaten ist. Trotzdem hoffen alle internationalen Studenten auf Biden, weil sie befürchten, dass Trump immer mehr Einschränkungen für intentionale Studenten einführen könnte.

Sie leben in West Virginia, ein Staat, der bei der letzten Wahl 2016 fest in republikanischer Hand war. Sind die Leute dort immer noch von Donald Trump überzeugt?

Ja absolut. Durch den hohen Stellenwert der Kohleindustrie ist West Virginia fest auf der Seite der Republikaner. Deshalb gibt es hier auch wenige Wahlveranstaltungen.



Kein Land ist derzeit so stark von der Corona-Pandemie betroffen wie die USA. Welche Einschränkungen gibt es für dich derzeit und wie nehmen die Leute diese Einschränkungen an? Als notwendiges Übel oder eher als übertriebene Maßnahmen?

An der Uni sind die Maßnahmen recht strikt und man muss beispielsweise überall in Gebäuden Masken tragen. Außerhalb des Campus gibt es ähnliche Regeln wie in Deutschland, diese werden aber weniger eingehalten und kontrolliert. Man sieht immer wieder Leute ohne Masken in Geschäften und selbst Verkäufer tragen häufig keine Masken. Es gibt viele, die für die Maßnahmen Verständnis zeigen, aber deutlich mehr Menschen als in Deutschland, die die Maßnahmen anzweifeln.

Mal aus Ihrer Wahrnehmung: Wer wird am Ende der Wahl vorne liegen?Ich denke schon, dass es Trump nicht schafft dieses Mal. Die letzten Wochen des Wahlkampfs und die Coronakrise hat ihm meiner Meinung nach nicht in die Karten gespielt. Aber es bleibt definitiv spannend bis zum Ende...



Befürchten Sie Ausschreitungen, falls Trump die Wahl nicht gewinnt?

Bei uns in der Region kann ich es mir nicht vorstellen, dadurch, dass es so ländlich ist, aber in Großstädten halte ich es leider nicht für ausgeschlossen, besonders in den republikanischen Hochburgen und den Swing States.





Sie spielen am College Tennis. Ist die Wahl in der Mannschaft auch ein Thema?

Ja, das ist es definitiv. Also man weiß schon bei Bekannten, welche Seite sie unterstützen und man tauscht sich auch kurz darüber aus. Zu qualitativen Diskussionen kommt es selten, durch die sehr extreme Sichtweise in die eine Richtung...