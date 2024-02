Menden. Im vergangenen Jahr haben die Mendener Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften viele Erfolge gefeiert. Wir suchen wieder die besten in drei Kategorien. Stimmt für eure Favoriten ab.

Aufstiegshelden, überragende Läufer und erfolgreiche Kampfsportler: Im vergangenen Jahr haben die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus Menden viele Erfolge gefeiert. Aber wer setzt sich am Ende bei unserer Wahl durch?

Am Freitag, 8. März, werden in der Menden Arena im Rahmen der „Best of Sports“-Veranstaltung die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften für ihre Leistungen ausgezeichnet. Neben den Ehrungen der Stadt, des Stadtsportverbandes, gibt es auch wieder den „Publikumspreis“ der WESTFALENPOST. Hier können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten in den drei Kategorien abstimmen. Die drei besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften werden am Ehrungsabend ausgezeichnet. Alle Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften im Überblick.

Beim Race Around Austria landet die ehemalige Profi-Triathletin Verena Walter weit vorne. © IKZ | Race around Austria

Sportlerin des Jahres

Verena Walter (Marathon-Club Menden): Die ehemalige Profi-Triathletin hat sich inzwischen auf das Radfahren spezialisiert. Und da gelang ihr im vergangenen Jahr ein ganz besonderer Erfolg: Sie gewann das Race around Austria. Dabei musste sie über 560 Kilometer auf dem Mountainbike einmal um die Landesgrenzen des Nachbarlandes radeln. Nach mehr als 19 Stunden kam sie ins Ziel. Bevin Asemota (LG Menden): „Bevin ist in fast allen leichtathletischen Disziplinen gut“, lobt Christina Geiseler, Geschäftsführerin der LG, die erst 14-jährige Schülerin, die 2023 mit einigen Leistungen auf sich aufmerksam machte. Besonders die Sprungdisziplinen sind ihre Vorliebe Im Hoch- und Weitsprung, Speerwurf sowie im Vierkampf und Blockwettkampf Sprint/Sprung führt sie die westfälischen Bestenlisten in ihrer Altersklasse W13 an. In Neheim gelang ihr im vergangenen Jahr ihre Bestweite im Weitsprung mit 5,54 Metern. Und damit 60 Zentimeter weiter als die Zweitplatzierte Amelie Dahl aus Salzkotten. Sarah Schäperklaus (Marathon-Club Menden): Es war kein einfaches Jahr für die junge Läuferin, die immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Im März schaffte sie in Leverkusen die Norm für die Deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter. Bei den NRW-Meisterschaften im April zog sie sich dann einen Ermüdungsbruch zu, lief aber trotzdem auf Platz 3 über 10.000m. Nach ihrem Wiedereinstieg wurde sie im Crosslaufen später aber noch Westfalenmeisterin über die Langstrecke und lief bei der Cross DM auf Platz 16 bei den Frauen. Außerdem gewann sie den Mendener Citylauf über fünf Kilometer. Lena Brandt (Budo- und Bogensport Menden): Die junge Ju-Jutsu-Kämpferin aus Menden gewann im vergangenen November die NRW-Landesmeisterschaft in ihrer Altersklasse. Außerdem trat sie bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Bernau an und holte dort Bronze. Sie startet in der Altersklasse U16 bis 63 Kilogramm. Atanasia Skoupra (SV Oesbern): Sie ist das Gesicht des Frauenfußballs in Menden. Seit Jahren ist sie eine der Leistungsträgerinnen beim SV Oesbern und krönte ihre Karriere im vergangenen Sommer mit dem Aufstieg in die Frauenfußball-Westfalenliga.

Zwei Schwimmer, zwei Vereine: Jonas Rinscheidt (links, Mendener SV) und Michael Peters (SV Bieber Lendringsen) erleben ein erfolgreiches Jahr. © WP | Georg Weingarten

Sportler des Jahres

Alexandros Markou (Marathon-Club Menden): Was für Gegensätze, mit denen der junge Sprinter des Marathon-Club Menden im vergangenen Jahr zurecht kommen musste. Zunächst ging es steil bergauf. In der Hallensaison sicherte er sich den Westfalenmeistertitel über 60 Meter und den Vize-Titel über 200 Meter. Dabei gelang ihm die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften. Über beide Sprintdistanzen. Über 200m sprintete der 19-Jährige auf den bei den NRW-Meisterschaften zweiten Platz und beim Höhepunkt, den Deutschen Hallenmeisterschaften, landete Markou auf einem sehr starken sechsten Platz. Danach stellte sich jedoch das Verletzungspech ein, sodass er in der Freiluftsaison nicht an seine Erfolge anknüpfen konnte. Als er im Herbst wieder fit war, kam der nächste Rückschlag: Beim Training stolperte Markou über eine Verunreinigung auf der Laufbahn und riss sich das Kreuzband. Tim Kießler (BSV Menden):Der Kapitän des BSV Menden steht stellvertretend für seine Mannschaft. Mit seinem BSV Menden wurde er Vize-Meister in der Landesliga und scheiterte danach in den Aufstiegsspielen knapp am Sprung in die Westfalenliga. Dennoch spielte der BSV eine erfolgreiche Saison - auch wenn am Ende die Krönung fehlte. Jonas Rinscheidt (Mendener Schwimmverein): Der 20-Jährige zählt zu den besten Schwimmern der Stadt. Das stellte er im vergangenen Jahr unter Beweis, als er sich bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal für gleich vier Disziplinen qualifizierte und dort mit Top 10-Platzierungen abschloss. Michael Peters (SV Bieber Lendringsen): Auch das zweite Schwimm-Ass aus Menden hat im vergangenen Jahr überzeugt. Für ihn ging es wieder zu den Deutschen Meisterschaften. Dort erreichte er über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling Top-Platzierungen. Über 50 Meter Freistil landete er auf Platz 19 und schwamm über beide Distanzen persönliche Bestzeiten. Rene Tillmann (DJK Bösperde): Rene Tillmann ist ein echtes Urgestein des Bösperder Handballs. Im vergangenen Jahr erlebte er als einer der Führungsspieler den größten Erfolg der Bösperder Vereinsgeschichte mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Ähnlich wie Tim Kießler steht auch Rene Tillmann stellvertretend für die gesamte Mannschaft.

Grenzenloser Jubel herrscht nach der Schlusssirene im entscheidenden Spiel gegen den SuS Neuenkirchen bei den Spielern der DJK Bösperde. © Dietmar Reker | Dietmar Reker

Mannschaft des Jahres

1. SV Oesbern (Frauenfußball): 19-2-1 lautet die beeindruckende Bilanz der Fußballerinnen vom Habicht. In 22 Saisonspielen haben sie 19 Mal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nur einmal verloren, stiegen am Saisonende erstmals in die Westfalenliga auf, der vierthöchsten Spielklasse im Frauenfußball bundesweit. Dort benötigten die Spielerinnen von Trainer Robbi Hanbücken keine Anlaufzeit, sondern machten direkt da weiter, wo sie aufgehört haben. Zur Winterpause stehen die Oesbernerinnen auf dem fünften Tabellenplatz und haben den Klassenerhalt schon so gut wie sicher.

2. DJK Bösperde (Handball): Was war das für eine Saison von den Handballern der DJK Bösperde? Sie startete holprig mit einer Derbyniederlage bei der SG Menden Sauerland II am zweiten Spieltag, aber danach folgten sechs Siege in Serie, bevor es gegen den Titelkonkurrenten VfS Warstein wieder eine Niederlage gab. Es sollte jedoch die letzte für lange Zeit sein. Einzig der ASC Dortmund holte noch einmal zwei Punkte gegen die DJK. Am Ende reichte es aber locker zur Meisterschaft in der Landesliga. Das war bereits der größte Erfolg der Bösperder Vereinsgeschichte. Aber sie setzten noch einen drauf. In zwei Relegationsspielen ging es gegen den SuS Neuenkirchen. Nach einer knappen 24:26-Niederlage in Neuenkirchen gelang im Rückspiel mit einem deutlichen 20:14 der Aufstieg in die Verbandsliga.

3. Marathon-Club Menden (Frauen-Triathlon): Groß war die Freude bei Katrin Harnischmacher, Julia Jansen, Natascha Kesseler, Marie Christin Severin und Pauline Simon als sie in Ratingen den entscheidenden Wettkampf absolviert hatten und der Aufstieg in die Triathlon-Regionalliga feststand. Überragend zeigte sich in der Saison Katrin Harnischmacher, die bei drei von vier Saison-Wettkämpfen als Tagesschnellste ins Ziel kam.

4. BSV Menden (Fußball): Die Krönung fehlte am Ende, aber dennoch spielte der BSV Menden eine Saison für die Vereinsgeschichte. In der Meisterschaft hatten sie keine Titelchance, weil die Übermannschaft Westfalia Soest nicht einzuholen war. Dabei waren die Mendener die einzige Mannschaft, die die Soester nicht schlagen konnten. Der Vize-Meistertitel reichte aus, um sich für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren. Im ersten Versuch gab es eine ärgerliche Niederlage gegen den FC Nieheim, im zweiten gegen den Hombrucher SV. Von dem verpassten Aufstieg ließ sich die Mannschaft nicht entmutigen und spielt auch in dieser Saison wieder oben mit. Ganz „nebenbei“ gewannen die Mendener auch noch den Kreispokal.

5. SG Menden Sauerland männliche C-Jugend (Handball): Der Jahrgang der männlichen C-Jugend, die von Trainer Felix König trainiert wird und inzwischen als Jung-Jahrgang in der B-Jugend auftrumpft, feierte im vergangenen Jahr große Erfolge. Mit der Westfalenmeisterschaft ging die Qualifikation für die NRW-Meisterschaft einher, dem größtmöglichen Erfolg für die C-Junioren, da in dieser Altersklasse noch keine Deutschen Meisterschaften ausgespielt werden. Dort wurden sie Vierter. Die Westfalenmeisterschaft sicherten sie sich mit einem überragenden 28:21-Sieg beim ASV Hamm Westfalen.

