Lendringsen. Zwei schwere Verletzungen überschatten das Kreispokalspiel gegen die Spvgg. Nachrodt.

Am Sonntag wurde im DFB-Pokal auf Kreisebene das Achtelfinale komplettiert. Diese Runde im Wettbewerb war das reinste Patchwork für die Vereine. Fünf Spiele waren auszutragen, fünf verschiedene Tage und Anstoßzeiten gab es. Das letzte Viertelfinalticket wurde am Sonntag im Max-Becker-Sportpark ausgespielt. Es sicherte sich der BSV Lendringsen durch einen 10:9-Sieg nach Elfmeterschießen (2:2) gegen die A-Liga-Kollegen der SpVgg. Nachrodt. Im Viertelfinale tritt der heimische A-Ligist auf den Westfalenligisten FC Iserlohn.

„Wir freuen uns natürlich über das Weiterkommen. Doch das haben wir teuer bezahlt“, mochte sich Lendringsens Präsident Torsten Strott nicht so recht freuen. Denn BSV-Angreifer Malik Ahadut schied mit einer Muskelverletzung frühzeitig aus und dürfte einige Zeit fehlen. „Noch schlimmer hat es aber einen Spieler von Nachrodt getroffen. Der hat sich so schwer am Fuß verletzt, dass er ins Krankenhaus musste“, war der Fußball für Torsten Strott am Sonntag nur eine Nebensache.

Kouressis (16.) und Kleinsteuber (81.) hatten die SpVg Nachrodt mit 2:0 in Führung gebracht. Dann sorgten Schlünder (83.) und Baldan (86.) mit ihren Toren für den BSV Lendringsen dafür, dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Da hatte der BSV Lendringsen die besseren Nerven. Schmitte, Jasper, Kimm, Gworrek, Arndt, Alakmeh, Krämer und Asemota trafen vom Punkt.

