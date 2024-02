Menden. Nur noch zwei Relegationsspiele statt einer kompletten Runde. Was die Mendener Vereine von der neuen Variante halten.

So langsam nimmt der Betrieb auf den heimischen Fußballplätzen wieder zu. Am kommenden Wochenende geht es bei den heimischen Kreisliga-Kickern wieder um Meisterschaftspunkte. Und auch bei den Youngster endet die Winterpause. Gerade bei den A-Junioren hat der Hönnestädter Nachwuchs in Sachen Meisterschafts ein gehöriges Wort mitzureden.

Die A-Junioren des BSV Menden führen die Liga mit 30 Punkten aus zehn Spielen und einem Torverhältnis von 98:3 souverän an. Aber auch der aktuelle Tabellenzweite - die Jungs von Menden United - sind gut im Rennen, mit 27 Punkten und einem Torverhältnis von 55:18. Der Meister der A-Junioren-Kreisliga nimmt dann an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga teil. Und die findet in dieser Saison in einer neuen Form statt. Statt der seit Jahrzehnten bekannten Aufstiegsrunde mit Gruppenspielen gegen vier, fünf andere Gegner gibt es in Zukunft nur eine Runde mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger steigt dann in die Bezirksliga auf.

15 Aufsteiger aus 29 Kreisen gesucht

„Wir brauchen insgesamt 15 Aufsteiger für die Bezirksliga aus 29 Kreisen. Der Fußballkreis Dortmund als der größte Kreis mit den meisten Mannschaften erhält einen Platz. Die restlichen 14 Aufsteiger werden von den übrig gebliebenen Kreisen in Hin- und Rückspiel ermittelt“, gibt Sven Günther vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen einen Blick auf die geplante Qualifikationsrunde.

Es wird also so sein, dass es keine Spiele geben wird, wo der Meister aus Ostwestfalen ins Siegerland muss. In der Relegation sollen Teams aus Kreisen aufeinander treffen, die vermutlich in der Bezirksliga in einer Liga spielen würden. Sven Günther, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen

Wobei die einzelnen Relegationsspiele nach räumlichen Vorgaben ausgelost wird. „Es wird also so sein, dass es keine Spiele geben wird, wo der Meister aus Ostwestfalen ins Siegerland muss. In der Relegation sollen Teams aus Kreisen aufeinander treffen, die vermutlich in der Bezirksliga in einer Liga spielen würden“, sagt der Verbandsmitarbeiter aus Kaiserau.

Würde sich jetzt einer der beiden Hönnestädter Kandidaten für die Kreismeisterschaft - entweder der BSV Menden oder Menden United - für die Aufstiegsrelegation qualifzieren würde er dort möglicheweise auf den Vertreter aus Arnsberg, dem Hochsauerlandkreis, Olpe oder den Kreis Hagen treffen. Bei den heimischen Vereinen blickt man der Modus-‘Änderung gelassen entgegen. „Wir sind dafür“, sagt Louis Kremer von Menden United. Der Coach der A-Jugend hat in den vergangenen beiden Jahren mit seiner Mannschaft in der B-Jugend die altbekannte Gruppen-Aufstiegsrunde gespielt.

Hoffnung auf mehr Ausgeglichenheit

„Wir sind da auch gescheitert, weil wir immer auf Kreise getroffen sind, die einfach stärker besetzt sind. Im Kreis Gelsenkirchen oder im Kreis Unna-Hamm werden die Mannschaften in der ganzen Saison doch stärker gefordert. Jetzt hast du als Vertreter eines kleineren Kreises die Chance weiterzukommen“, sagt der junge „MenU“-Coach. Wohlwissend, dass es in dieser Spielzeit mit dem Nachwuchs des BSV Menden einen scheinbar übermächtigen Gegner gibt. „Die Chancen sind jedenfalls größer. Und wenn es diesesmal nicht klappt, nehmen wir in der kommenden Saison den nächsten Anlauf“, steht bereits jetzt fest, das Kremer mit seiner Mannschaft auch das letzte Jugendjahr gemeinsam bestreitet.

Die B-Junioren von Menden United nahmen 2022 an der Aufstiegsrelegation teil und scheiterten. Durch den neuen Modus erhoffen sie sich bessere Chancen. © Dietmar Reker | Dietmar Reker

Beim BSV Menden blickt Trainer Philipp Ginejko dem Modus der Aufstiegsrelegation gelassen entgegen. „Ein Hin- und Rückspiel kann sicherlich ein Vorteil sein. Aber in einer Gruppenphase kann man einen Patzer auch noch ausbügeln“, ist der Trainer überzeugt. Wobei er mit seiner Mannschaft zunächst einmal das erste Ziel erreichen will. „Wir wollen Meister werden. Dann sehen wir weiter“, sagt der Coach. Bei der bisherigen Punktebilanz und dem beeindruckenden Torverhältnis auch kein Wunder.

Modus stößt bei Vereinen auf Gegenliebe

Beim heimischen Fußballkreis sind die Verantwortlichen auf den neuen Modus gespannt. „Wir haben die Vereine befragt und die waren für die neue Regelung“, erzählt Michael Lange, der Vorsitzende des Iserlohner Kreisjugendausschusses. „Das hätte man schon vor vielen Jahren machen sollen“, sieht auch Torsten Strott, Fußballfachwart des Stadtsportverbandes, nur Vorteile. „Ich bin vor einigen Jahren als Jugendtrainer immer mit meinen Mannschaften an den Gegnern gescheitert, die aus den stärkeren Kreisen kamen.“

Auch bei den D-Junioren wird sich für die Besetzung der Bezirksligen wieder etwas ändern. „Da kehren wir wieder zur Regelung zurück, dass die Vereine sich bewerben müssen. Es müssen bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Beispielsweise, ob es Trainer oders eine zweite D-Junioren-Mannschaft gibt. Es soll verhindert werden, dass sich die Vereine schon in der D-Junioren die Mannschaften zusammen holen“, sagt Michael Lange. So dürfte es auch im Jugendbereich nicht langweilig werden.