Menden. Für die DJK Bösperde steht der Rückrundenstart in der Kreisliga A an. Was sich das Trainer-Duo für die Halbserie vornimmt.

Am Sonntag geht es auch in der A-Liga des Fußballkreises Iserlohn wieder um Punkte. Ob eine Mannschaft aus der Hönnestadt am Ende als Tabellenerster durch das Ziel gehen wird, dürften die kommenden Wochen und Monate zeigen. Allerdings gibt es bereits jetzt schon Mannschaften für die es klar ist, dass sie mit Auf- und Abstieg im Iserlohner Fußball-Oberhaus nichts zu tun haben werden. Dazu gehört sicherlich auch die DJK Bösperde. Die WP-Sportredaktion unterhielt sich mit Barry Alcock, der zusammen mit Thomas Albracht das Trainerduo beim Klub vom Gemeindesportplatz bildet, über die kommenden Wochen. Dabei ging es um gute Vorsätze, die größten Stärken, die Sorgen und die Frage, wie viel das Wort „Ehrlichkeit“ noch wert ist.