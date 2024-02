Menden. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Landesligisten hat sein Leben umgekrempelt und ist nicht nur glücklicher, sondern auch eine feste Größe im Team.

Er zählt aktuell zu den konstanten Größen im Spiel des BSV Menden. Von den bislang 17 Meisterschaftsspielen der laufenden Saison war Shawn Schmelzer in 16 Spielen mit dabei. Und dabei verwaltete er mit großer Sicherheit und Effektivität die rechte Außenbahn im Spiel des Hönnestädter Landesligisten. Und so soll es auch am Sonntag sein, wenn der SC Drolshagen seine Visitenkarte auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions abgibt. Die Partie gegen die Kicker aus dem Kreis Olpe wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

„Ein Geduldsspiel“, erwartet nicht nur Shawn Schmelzer. Denn die abstiegsbedrohten Kicker aus Drolshagen werden versuchen, dem heimischen Landesligisten den Spaß am Spiel zu nehmen. „Die werden wie Arpe/Wormbach mit zwei Fünfer-Reihen vor dem eigenen Strafraum spielen“, mutmaßt Shawn Schmelzer. Ein begeisterndes Fußballspiel dürfte es nicht geben. Shawn Schmelzer verweist da lieber auf die hohen Ziele seiner Mannschaft. Die Kicker aus dem Huckenohl machen keinen Hehl daraus, dass der Weg die Hönnestädter in die Westfalenliga führen soll. Wobei der Außenbahn-Flitzer deutlich macht, dass seine Rückkehr ins Huckenohl einherging mit weiteren Veränderungen in seinem Leben. „Als ich aus der Jugend in den Seniorenbereich kam, da hatte ich mindestens 20 Kilo mehr Gewicht“, erinnert sich Schmelzer an seine ersten Schritte im Senioren-Fußball.

Mehr zum BSV Menden

Kein Wunder, dass er bei seinen ersten Stationen wie beim FC Iserlohn oder seinem ersten Intermezzo beim BSV Menden nur eine Statistenrolle einnahm. Der richtige Sprung kam dann nach seinem halbjährigen Aufenthalt beim TuS Langenholthausen und der Rückkehr zum BSV Menden in der Winterpause der Vorsaison. Nicht nur, dass er kräftig Gewicht verlor, er machte sich auch intensiv Gedanken über sein Leben und darüber, was er erreichen möchte. Diese Veränderungen wurden dann scheinbar auf dem Fußballplatz sichtbar.

Ich habe mir Gedanken gemacht, was gefällt mir eigentlich. Was macht mir richtig Spaß? Shawn Schmelzer, über seinen Sinneswandel

Es entwickelte sich über die sozialen Medien wie Instagram oder Tiktok ein Austausch mit anderen Menschen, die sich für seine Sichtweise des Lebens interessierten. „Ich habe mir Gedanken gemacht, was gefällt mir eigentlich. Was macht mir richtig Spaß“, schildert Shawn Schmelzer die Entwicklung. Als Influencer, der seine Präsenz in den sozialen Medien nutzt, um Botschaften in die Welt zu tragen, so weit sieht er sich noch nicht. Wobei es im familiären und im Kreis von Bekannten eine Entwicklung gab.

„Was Shawn da in den sozialen Medien macht, das ist schon sehr authentisch. Ich schaue mir das schon sehr gerne mal an“, lobt Tim Kießler das Engagement seines Teamkollegen. Dessen Stellenwert für die Mannschaft stellt der Mendener Kapitän dann auch noch einmal heraus. „Er gehört schon zu den Stammspielern. Er ist gegenüber früheren Zeiten gar nicht mehr wiederzuerkennen“, staunt Tim Kießler. Der BSV-Kapitän sieht bei seinem Mitspieler auch das Potential zu einem Führungsspieler. „Er macht vieles richtig“, weiß Kießler. Shawn Schmelzer freut sich natürlich über diese Anerkennung. Beleg dafür, dass die Veränderungen des Fußballers nicht im Verborgenen geblieben sind.