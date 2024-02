Bösperde/Eslohe. An einem rabenschwarzen Samstag verlieren die DJK-Handballer nicht nur das Heimspiel gegen Oberaden, sondern auch noch ihren Torwart.

Es ist eine Formkrise zur Unzeit! Die Handballer der DJK Bösperde treten im Kampf um den Klassenerhalt jetzt erneut auf der Stelle. Vor zwei Wochen kehrte man am Karnevalssamstag mit einem enttäuschenden Remis vom Gastspiel beim Tabellenletzten SGHS Dragons II heim. Am Samstag gab es einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die DJK unterlag in der Sporthalle an der Bahnhofstraße in Bösperde dem SuS Oberaden mit 20:27 (9:13). Eine bittere Niederlage gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Liga.

Die waren in heute in einem Spiel zweier schwacher Mannschaften einfach das glücklichere Team. Für uns kommen die wichtigen Spiele in der Crunchtime ja noch. Joshua Schefers

„Das war ein geschenkter Samstag“, mochte DJK-Co-Trainer Henrik Springer seine Enttäuschung gar nicht verbergen. Joshua Schefers, der Bösperder Männerwart, wollte den Frust um die deutliche Heimpleite nicht allzu hoch hängen. „Sicherlich ist Oberaden eine Mannschaft, gegen die man eigentlich gewinnen sollte. Aber die waren heute in einem Spiel zweier schwacher Mannschaften einfach das glücklichere Team“, versuchte Schefers Ruhe vorzuleben. „Natürlich reichen die zwölf Punkte die wir haben nicht zum Klassenerhalt. Aber für uns kommen die wichtigen Spiele in der Crunchtime ja noch. Gegen Hattingen-Sprockhövel, Altenbögge und gegen die SG Ruhrtal sind Siege schon Pflicht“, so Joshua Schefers.

Sieverts schmerzhafter Fehltritt bringt Kampmeier ins Tor

Bösperdes Co-Trainer Henrik Springer legte nach dem Schlusspfiff erstmal den Blick auf Torwart Max Sievert, der an diesem rabenschwarzen Samstag eine Hauptrolle als Pechvogel übernehmen musste. Beim Aufwärmen trat der reaktionsschnelle Keeper auf einen Ball und knickte um. Ein schmerzhafter Fehltritt, der Sievert die Zuschauerrolle einbrachte und Steffen Kampmeier zwischen die Pfosten den Bösperder Tores beförderte.

Erste Entwarnung nach Spiel-Ende: Nichts gebrochen

Nach Spielende gab es dann zumindest eine erste Entwarnung von Max Sievert. Der hatte nämlich unmittelbar das Krankenhaus aufgesucht, und die ersten Untersuchungen ergaben zumindest, dass nichts gebrochen ist. „Was es genau ist, werden die Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen“, so Joshua Schefers.

Keine Schuld beim Ersatzkeeper: DJK erzielt zu wenig Treffer

„Der DJK-Funktionär beschäftigte sich bei der Ursachenforschung dann auch nicht lange mit der Torwartpostion: „An Steffen hat es nicht gelegen. Er hat einen guten Job gemacht“, beobachtete Joshua Schefers. DJK-Co-Trainer Henrik Springer sah das auch so und untermauerte dieses mit Zahlen. „Mit 27 Gegentoren kann man eigentlich in der Verbandsliga gut leben. Aber was einfach nicht reicht, sind nur 20 erzielte Tore“, sahen Henrik Springer und auch Joshua Schefers das Dilemma in einer am Samstag katastrophalen Abschlussleistung vorm gegnerischen Tor.

Kompletter Rückraum bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten

Der komplette Rückraum der DJK blieb am Samstag weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Antonio Cabaca fehlte, und auch sonst so sichere Schützen wie Johannes Dame oder ein Christian Spielmann konnten wenig dazu beitragen, dass die Punkte in Böspede blieben.

DJK jetzt vor schwierigen weiteren Aufgaben

Eigentlich hatte die Partie ja recht ordentlich für die DJK begonnen. Rene Tillmann traf in der 6. Minute zum 4:2 für die Hausherren. Doch das sollte aber schnell alles Makulatur werden. Denn nicht nur mit einer unzureichenden Offensive verabschiedete sich man von Minute zu Minute aus dem Spiel. Eine Flut von technischen Fehlern sorgte dafür, dass die Ballwerfer aus dem Mendener Norden sich immer schneller aus dem Spiel verabschiedeten. Die Gäste nahmen die Präsente der heimischen Handballer dankbar an. Und die nächsten Aufgaben werden für die DJK nicht einfacher.

DJK Bösperde - SuS Oberaden 20:27 (9:13)

DJK Bösperde: Kampmeier; Max Wergen, Mähl (2), Janssen (1), Küppers, Spielmann, Tillmann (9/6), Dame (3), Reinicke (1), Bichmann (1), Wintzenburg, Schwarz (3).

Siebenmeter: DJK 7/6 SuS 2/1

Zeitstrafen: DJK zwei SuS sieben

Das nächste Spiel der DJK - Samstag, 2. März, Anwurf 19 Uhr: TuS Ferndorf II - DJK Bösperde